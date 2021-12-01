«Последний аксель»: По тонкому льду

2 декабря стартует сериал «Последний аксель» – новый проект видеосервиса MEGOGO, который продолжает разрабатывать спортивную тему после оригинального же «Крюка». И если в сериале с Юрием Колокольниковым фокус — на закулисье хоккейных матчей, то «Последний аксель», не покидая каток, выводит на первый план юную амбициозную фигуристку. Кино-Театр.Ру посмотрел первый эпизод и размышляет, почему создатели проекта ходят по тонкому льду.
фото: Пресс-служба MEGOGO
18-летняя фигуристка Катя (Ангелина Загребина) обнаруживает в квартире труп отца (Михаил Трухин), по совместительству — заместителя мэра провинциального городка. Обстоятельства смерти окутаны тайной, как и исчезновение матери девушки. Оставшись без родных, Катя покупает билет в столицу, чтобы предстать перед лучшим тренером России и попасть на Чемпионат мира по фигурному катанию. Так она планирует обеспечить долгую и счастливую жизнь себе и младшей сестре (Полина Гухман), оказавшейся в интернате.
По приезде в Москву Катя, в первую очередь, задается квартирным вопросом. За найденную комнату вместо заявленных 20 тысяч хозяйка просит втрое больше — в счет залога и оплаты последнего месяца. Об этом девушка узнает уже на месте — и в одночасье остается без крыши над головой. Правда, уже через пару минут она встречает у метро молодого художника Митю (Никита Еленев), митингующего за свободу слова в интернете. У него — о чудо! — свободная комната в центре, без комиссий и переплат. И вот Катя уже осматривает квартиру, где, правда, вместо стены – красная бархатная штора, как в линчевском вигваме, что тоже не становится аргументом для поиска других вариантов. Такая фантастическая удача поразит тех, кто хоть раз сталкивался со съемом жилья (особенно в Москве). Остальных — пафосные перлы а-ля «Мой холст – это улица, мое оружие – это текст», которые авторы проекта вкладывают в уста талантливого артиста Еленева.
фото: Пресс-служба MEGOGO
Когда вопрос жилья, как по мановению волшебной палочки, решается, фигуристка начинает штурмовать тренера Артакову (Елена Подкаминская) в надежде попасть к ней в команду. «Снежная королева» не единожды отвечает отказом, потому что чемпионок привыкла выращивать с юных лет. Спортсменки «преклонного» возраста ее не интересуют, но Катя все же добивается просмотра. «Прыгаешь как кувалда», – типичный комментарий Артаковой, — женщины жесткой, требовательной, язвительной и всегда безупречно выглядящей. Мало кто ходит в блестящих босоножках на каблуке даже в домашней обстановке, за завтраком с сыном (Федор Федотов, снова примеривший серебряные коньки). Образ Подкаминской заставляет вспомнить вереницу до боли знакомых женщин-педагогов в отечественном кино: Марию Аронову в первой части «Льда» (2017) или Алису Фрейндлих в «Большом» (2016). А внешне их пара с Загребиной зеркалит дуэт Милославская-Ходченкова в спортивной драме «На острие» (2020).
Сама по себе история становления юной фигуристки из провинции, потерявшей семью, движется тем же маршрутом, что и уже упомянутый «Лёд», поэтому сценаристы сделали ставку на многожанровость, добавив детектив и семейную драму. На катке и в семье – не без абьюза. Однако «Последний аксель», заявленный как кино не столько про спорт, сколько про жизнь, оказывается удручающе сильно оторван от реальности. Дьявол в деталях: даже наличие песни «Молчи и обнимай меня крепче» Шуры Кузнецовой, выстрелившей в 2016 году и благополучно забытой, говорит о том, что сериал потерял актуальность задолго до премьеры. На стриминговых платформах (пока) можно материться, заниматься сексом и совершать другие реалистичные действия — все это в «Последнем акселе» есть. Нет только мотивации этим вспышкам бытовых подробностей: содержательно сериал тяготеет к манере федеральных телеканалов, где последние пару лет плотно занят режиссер Анарио Мамедов («Призрак», «Тонкие материи»). И как бы сериал ни пытался показать фигурное закулисье без прикрас, «Последний аксель» оказывается показательно стерильным.
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