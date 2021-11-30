Судью на мыло: Олег Меньшиков в российской адаптации американского сериала «Ваша честь»

2 декабря на онлайн-сервисе more.tv стартует многосерийная криминальная драма «Ваша честь», созданная по мотивам одноименного американского сериала, впервые вышедшего в эфир в начале декабря 2020 года. Невзирая на сходство фабулы и ключевых поворотов сюжета, разница между российской и западной версиями весьма существенна. В американской версии роль судьи сыграл Брайан Крэнстон, выступивший также в качестве одного из продюсеров и режиссёров ленты. В отечественной адаптации исполнитель главной роли Олег Меньшиков, а в режиссерском кресле — автор нетленок «Москва. Три вокзала», «Мажор» и «Троцкий» — Константин Статский, превративший глубокую психологическую драму в зрелищное шоу. Рассказываем в подробностях, чем именно отличается от оригинала наша версия.
фото: пресс-служба more.tv
Сюжет разворачивается в одном из небольших городов на Черноморском побережье. Семнадцатилетний Антон Романов (Владислав Миллер), сев без разрешения за руль родительской машины, сбивает мотоциклиста и сбегает с места аварии, бросив пострадавшего на дороге. Его отец — судья районного суда Михаил Романов (Олег Меньшиков) — известен своей принципиальностью и неподкупностью. Узнав о происшествии, Романов отправляется вместе с сыном в полицию, дабы оформить явку с повинной. Однако, в отделении судья узнаёт о том, что сбитый мотоциклист – сын крупного криминального авторитета Разина (Алексей Серебряков), посаженного Романовым в тюрьму год назад. Понимая, что в данных обстоятельствах Антон обречён на смерть, Романов решается пойти на должностное преступление…
Отличия от оригинала начинаются с экспозиции. В американской версии сцене аварии и демонстрации обстоятельств, предшествующих столкновению, уделена уйма экранного времени. Зрителю показаны две судьбы, два утра семнадцатилетних мальчишек. Адам просыпается в обнимку с любимой девушкой, после её ухода делает открытку из фотографии со свежими цветами, садится в машину и едет к тому месту, где год назад застрелили его мать, чтобы почтить её память. Рокко завтракает с семьёй в красивом доме, а затем уезжает на мотоцикле 1974 года, подаренном ему родителями. Они движутся параллельно, навстречу друг другу. Оказавшись в «чёрном» квартале, Адам оставляет открытку на месте убийства матери и уезжает, увидев, как к нему направляется несколько аборигенов. Напуганный, он блуждает среди домов и, вновь оказавшись на месте убийства матери, видит, что его открытка валяется на дороге, стекло разбито, цветы растоптаны, а к нему снова направляются несколько афроамериканцев-головорезов. У парня начинается астматический приступ, на ходу он пытается достать ингалятор, но роняет его. Он не может остановиться, так как за ним уже гонятся убийцы. Приступ становится сильнее, парень решается дотянуться до ингалятора, и в этот момент обладатель раритетного байка сталкивается с до смерти напуганным астматиком лоб в лоб. Далее следует большая драматичная сцена: Рокко лежит на асфальте, истекая кровью, Адам, травмированный во время аварии, пытается оказать ему первую помощь, берёт телефон Рокко, звонит в службу спасения, однако не может ничего сказать, так как новый приступ душит его. Адам доползает до ингалятора, вдыхает спасительное лекарство, вновь берет телефон Рокко, чтобы позвать на помощь, но, видя, что несчастный парень мёртв, спешно скрывается с места аварии, так и не вызвав подкрепление. Общее время экспозиции 16 минут. За это время мы несколько раз между кадрами видим и судью: во время утренней пробежки он заходит на кладбище, горюет в одиночестве на могиле жены, затем забегает в какой-то дом в негритянском квартале (позже мы узнаем, что этот визит помогает ему на суде разоблачить лживого полицейского), и в финале пробежки оказывается в суде, где принимает душ, надевает мантию — готов к работе. Первая сцена суда последует лишь после того, как завершится драматическая экспозиция с мальчиками.
фото: пресс-служба more.tv
В прочтении Статского сцене аварии уделено 2 минуты: неизвестный мчит на мотоцикле по горному приморскому серпантину, звучит приятная фортепианная музыка а ля классик, на экране демонстрируются титры. Как только они кончаются, мотоциклиста, ожидающего зеленого сигнала светофора, на полном ходу сбивает автомобиль. Далее мы попадаем в шикарное старинное здание суда (в провинциальном приморском городке?), где начинается заседание. Параллельно смонтирована сцена на месте аварии – из машины вылезает парень, подходит к мотоциклисту, сквозь стекло шлема видно, что тот жив, но сильно травмирован. Мотоциклист, как в фильме ужасов, хватает парня за ногу, тот падает, отползает, его рвет. И снова суд. Склейка — машина виновника ДТП с разбитой фарой въезжает в отцовский гараж.
В оригинальной версии представлена человечная, трагическая история молодого человека, который запутался в сложных обстоятельствах, и его отца, чья безусловная любовь способна стать причиной новых трагедий. В этом фильме жалко всех, включая членов мафиозного клана, выходцем которого оказывается Рокко. В российской адаптации психодрама превращается в криминальную историю о коррупции, где взаимоотношения в семье даны лишь впроброс. И никого не жалко. Судья, показаный неподкупным законником, ездит на дорогом «Мерседесе», живёт в богатом доме, в ДТП же оказывается машина его погибшей жены – новенький «Рэндж Ровер». Интересно, сколько зарабатывает действительно честный российский судья в Краснодарском крае или Крыму? Сын его – инфантильное ничтожество. Взяв машину погибшей матери «просто покататься», он оставил сбитого им человека умирать на дороге, даже не попытавшись ему помочь. Еще один важный персонаж российской версии – тёща Романова (Евдокия Германова), сама в прошлом судья, на нее зарегистрированы машина жены и половина дома… И если в американском сериале любимая бабушка Адама – это свет, появляющийся только в четвёртой серии, чтобы озарить любовью семью перед погружением оной во тьму, то в российской версии все наоборот: злобная тёща является с первой же части источником ненависти и угроз мужчине, оказавшемуся в лапах обстоятельств.
фото: пресс-служба more.tv
Отличия заметны и на уровне актерской игры. Оригинал завораживает аутентичностью героев, невероятным существованием артистов в кадре, а главные исполнители – Брайан Крэнстон, Хантер Дуэн, Майкл Стулбарг – вызывают восхищение и сочувствие к персонажам. Адаптация возмущает однообразными рисунками и порою ужасающей манерой игры. Из всего богатства молодых актёров, выбор Статского пал на Владислава Миллера, который неинтересным, грубым, скучным исполнением вызывает скорее отвращение, нежели сочувствие к персонажу. Олег Меньшиков – однотипно надменен и суров, как в суде и общении с коллегами, так и дома в коммуникации с сыном и тёщей. Прекрасен лишь Алексей Серебряков в роли зэка, но его на экране, увы, не много.
Почему гуманистический манифест американской команды об инициации, чувстве ответственности и самопожертвовании со слоганом «Как далеко ты можешь зайти, спасая своего ребёнка?», транспонировался в довольно зрелищный по форме, но пустой, по сути, детективчик с девизом «Место преступления – семья»? Очевидно, мотивации создателей были разными. Если американская команда попыталась рассказать о человеческой драме на фоне несовершенства страны, опутанной мафиозными кланами и бандитскими группировками, то целью авторов российской версии, очевидно, было — развлечь публику. Что ж, эта цель вполне достигнута – фильм смотрится легко и даже интересно, хотя некоторые сюжетные ходы и поступки героев вызывают вопросы. Однако ни на событие сезона, ни на какую-либо знаковость «Ваша честь» от Статского претендовать не сможет ввиду поверхностности высказывания. Обидно, что, потратив немалые деньги на красивую картинку, авторы русской версии даже не попытались проникнуться теми гуманистическими идеями, которые задает западный оригинал. Впрочем, всё как всегда.
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