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«Последний министр». Второй сезон: как в Нигерии, только лучше

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5 декабря 2021
Кинопоиск со 2 декабря начал показ второго сезона политической комедии положений «Последний министр»: в первый день вышло три серии, затем будут показывать по две в неделю. Несмотря на формально растущие сценарные ставки, сериал режиссера Романа Волобуева совсем не изменился. Как и раньше, локомотивом юмора для него осталась радость узнавания, а сатира больше похожа по структуре на посты в Twitter.

«Последний министр». Второй сезон: как в Нигерии, только лучше
фото: Кинопоиск HD

Вымышленное Министерство перспективного планирования (даже в названии прослеживается его возмутительная бесполезность) понемногу оживает после длинных новогодних праздников. Первый замминистра Нечаева (Ольга Сутулова) и куратор от Площади Плотников (Федор Лавров) составляют новую антикоррупционную программу. Как полагается, сама идея борьбы с коррупцией тоже является частью большой схемы обогащения. План надежный и по-своему гениальный, но есть в нем один изъян. Имя ему – министр Евгений Тихомиров (Ян Цапник), обладающий неприличным для госслужащего чувством справедливости и непроходимой глупостью. Гремучая смесь для человека, который, хоть и на птичьих правах, но заседает в правительстве.

Тихомиров, разумеется, перевернет все вверх ногами, по-настоящему желая сделать страну лучше. В итоге его светлый душевный порыв обернется катастрофой, и над уютным министерством начнут сгущаться тучи. Спасать положение придется уже зарекомендовавшей себя команде, в которой кроме министра и зама все также действуют комик релифы: серая мышь с незамутненным умом Скворцова (Софья Лебедева), обезумевший народник Викентьев (Сергей Епишев) и Максим Максимович (Сергей Степин), у которого на лбу написано темное прошлое в спецслужбах. Никому не скрыться от стремления обустроить Россию: ни Площади, ни Набережной, ни тем паче Следственному комитету, который тоже точит зуб на непутевого министра.

«Последний министр». Второй сезон: как в Нигерии, только лучше
фото: Кинопоиск HD

Второй сезон «Последнего министра» (режиссер – экс-кинокритик Роман Волобуев) с первой серии приподнимает ставки. Раньше на кону стоял разве что престиж маленького ведомства и личное душевное здоровье бедного Тихомирова, который с неизменно грустными глазами смотрел на итоги своей работы. Теперь сценаристы решаются на большее, внедряя в повествование новый неологизм – Пескобазу. Место, которое прямо говорит – девяностые и их методы никуда не уходили, а игра политических элит отныне будет злее. Недвусмысленный жест авторов, призванный показать, что они хотят делать не только весело, но и чутка страшно.

Продолжение «Министра», флагманского проекта в обойме эксклюзивов КиноПоиска, ждали. Весной прошлого года бодрый проход Яна Цапника по коридорам под минусовку песни Noize MC показал, что стриминги – территория высказываний. В почти недвижимом эфире политической сатиры появление этого проекта, в меру смелого и местами очень остроумного, было настоящим событием. С недостатками можно было смириться хотя бы за то, как Волобуев стремился деконструировать реальность, сделать ее немного забавнее и проще. Его герои фонтанируют ироничными репликами, как будто взятыми из микроблога. «Метафизическое земледелие», «черви ползут на Кремль». Теперь к этому сборнику перлов добавилось хрестоматийное «Нигерия – она как Россия, только хуже». Такое высказывание не только объяснит картину мира, но и имеет колоссальный потенциал для лайка и репоста. Никакой серьезности, она запрещена.

«Последний министр». Второй сезон: как в Нигерии, только лучше
фото: Кинопоиск HD

В какой-то степени, «Последний министр» – это сериал фан-сервис, напичканный аллюзиями на общественно-политический дискурс в цифровую эпоху. Он таким задумывался, таким и будет оставаться. Заигрывание с сетевыми символами не ограничивается телеканалом Дро///ь (не признан иноагентом в силу своей сказочности). В каждой серии Министерство перспективного планирования нет-нет да и проходилось по аватарам российской действительности. Доставалось всем, от силовиков и парка «Зарядье» до деятелей искусства и «бешеного принтера». Не все прошлые сюжеты министерской работы были удачны или своевременны, но в них все равно присутствовала изюминка в виде неглупых подколок. Показательный пример интертекстуальности – короткий эпизод с русским писателем Захаром (очевидно, Прилепиным), рассуждающим о большом количестве чернокожих в порнографии. Эта шутка, брошенная вообще без контекста, предназначена «для своих». Тех, кто сможет построить нехитрую цепочку рассуждений и выйти с Захара на Эдуарда Лимонова.

Играть с сериалом в узнавание очень увлекательно и приятно – подчас разгадывать ребусы намного интереснее, чем следить за самим сюжетом. Вероятно, Волобуев это прекрасно осознавал, выстраивая на отсылках к действительности весь стиль повествования. Между двумя сезонами «Министра» он точно также играл со зрителями Кинопоиска в «Просто представь, что мы знаем» – производственную драму о быте новых медиа. Там режиссерская любовь к аллюзиям вышла на запредельный уровень, очертив его главный интерес в сериальной индустрии. Вначале казалось, что Волобуев подражает Аарону Соркину. Теперь все более проявляется его родство с Сетом Макфарлейном, родителем американских сатирических мультфильмов вроде American Dad!.

«Последний министр». Второй сезон: как в Нигерии, только лучше
фото: Кинопоиск HD

Скептики и реалисты справедливо запротестуют: за меметичностью высказываний и ситуаций сериал абсолютно стерилен. Это, к сожалению, правда. Выстроив все на оммажах и политических анекдотах, команда Волобуева как будто забыла наделить героев каким-то человеческим бэкграундом. Это практически незаметно, пока они пребывают в министерских кабинетах. Стоим им покинуть их, и «Последний министр» уходит в сюжетный дрейф, рассказывая нам о каких-то необязательных и клишированных вещах вроде взаимотношений Тихомирова с мятежной дочерью. В эти моменты возникает желание заколотить двери министерства и объявить осадное положение, запретив камере даже касаться частной жизни героев. Оставьте их недосказанными, так будет лучше для всех.

Что поделать, достичь золотой середины между характерами и высмеиванием реальности «Последнему министру» не удается – это однополярная история, экранизирующая самые смелые сны редакторов ИА «Панорама».

Смотрите «Последнего министра» со 2 декабря на КиноПоиск HD.


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