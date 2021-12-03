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«Универ. 10 лет спустя»: 5 причин следить за возвращением легендарного российского сериала

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3 декабря 2021
6 декабря на ТНТ стартует «Универ. 10 лет спустя» — комедийный сериал, посвященный четырем парам, чья жизнь больше не связана с общагой, парами, зачётами и экзаменами. Теперь они решают жизненные проблемы, разбираются в отношениях с любимыми и воспитывают детей. Сериал частично сменил жанр, стал взрослее и актуальнее. Рассказываем, почему за этим интересно наблюдать.

«Универ. 10 лет спустя»: 5 причин следить за возвращением легендарного российского сериала
фото: пресс-служба ТНТ

Продолжение легенды!

«10 лет спустя» — продолжение двух культовых ситкомов, оригинального «Универа» (2007-2011) и его сиквела с подзаголовком «Новая общага» (2011-2018). Первое шоу рассказывало о буднях студентов в университетском общежитии, во втором здание снесли, и главные герои переехали в другой корпус, где завели новые знакомства.

В фокусе «Универа» всегда были житейские истории. Главные герои влюблялись, встречались, ссорились, расставались, и авторы всегда показывали это с иронией и истинно студенческим юмором, тем самым подчеркивая незрелость и наивность, свойственные бурной молодости. Такой подход сделал «Универ» феноменом: шоу обросло мощной фанбазой среди молодежи, а его рейтинги неизменно росли на протяжении десяти лет.

В финале «Новой общаги» зрители увидели четыре свадьбы: Антон (Станислав Ярушин) женился на Кристине (Настасья Самбурская), Майкл (Арарат Кещян) — на Варе (Екатерина Молоховская), Валя (Александр Мартынов) — на Маше (Анна Хилькевич), а Макс (Константин Шелягин) — на Яне (Анна Кузина). Продолжение этих сюжетных линий мы и увидим: в новом ракурсе, с примесью драмы и в расширенном хронометраже.

«Универ. 10 лет спустя»: 5 причин следить за возвращением легендарного российского сериала
фото: пресс-служба ТНТ

Актуально о проблемах взрослых людей

После финала «Универа» прошло 10 лет. С тех пор герои повзрослели и завели семьи, поэтому ставки в новом сериале намного выше. Студенческие проблемы уступили место более серьезным. У одних пар наступил кризис в отношениях — например, Валя боится отцовства, а Маша давно хочет завести ребенка; из-за этого им трудно найти общий язык. Что касается Майкла, то супруга подозревает его в измене и даже закатывает истерику при коллеге, приняв ее за любовницу мужа. Другие не знают, как нужно воспитывать детей: это относится к Яне, чей сын, несмотря на юный возраст, куда более смелый, разносторонний и современный, чем его мама.

Бытовая рутина засасывает героев с головой, и чтобы крепко встать на ноги, им придется переосмыслить свои ценности, отношения друг к другу и найти выход из патовых ситуаций. Сценаристы и актёры рассказывают, что «Новая общага» себя исчерпала, потому что и авторы, и исполнители ролей уже рассказали всё, что они могли о студенческой жизни и молодёжных проблемах. Сами они стали взрослее, и теперь им ближе их новые герои: живущие теми же проблемами, что и выросшая на сериале аудитория.

«Универ. 10 лет спустя»: 5 причин следить за возвращением легендарного российского сериала
фото: пресс-служба ТНТ

Смешно о злободневном

Кроме житейских неурядиц, новый «Универ» обращается к проблемам, актуальным для современной России. Среди них — трудности с ведением бизнеса. В первой же серии Антон теряет свою компанию и все состояние из-за махинаций, которые провернул знакомый его покойного отца. Единственное, что ему оставили, — огромный финансовый долг, из-за которого Антон может загреметь в тюрьму.

Не обошлось и без мотивов вокруг кризиса среднего возраста. За эту линию отвечает Майкл, который лишился любимой работы и уже два месяца поневоле трудится таксистом, не сказав об этом жене. Несмотря на то, что Антон предлагает ему позицию в своей фирме и солидные деньги («подписывай бумажки, лапай секретаршу и получай бабки»), Майкл твердо намерен вернуться на прежнюю работу — любимое дело для него важнее, чем богатство и пресловутая стабильность.

Но, пожалуй, самая неожиданная линия — у сына Яны. По сюжету мальчик играет в школьном спектакле женского персонажа — он выходит на сцену в парике и каблуках, и его маму охватывает ужас от осознания, что ее сын, скорее всего, гей. Яна переживает, что, уйдя с головой в работу, она упустила сына, но, возможно, она просто делает поспешные выводы, и сын просто сыграл роль в школьном театре: талантливо и убедительно.

На новый, драматичный, элемент сериала работает и свежая кровь: мощные артисты, которые не ассоциируются с комедийным жанром — Алексей Серебряков и Анатолий Белый.

«Универ. 10 лет спустя»: 5 причин следить за возвращением легендарного российского сериала
фото: пресс-служба ТНТ


Фирменный юмор

Новый «Универ» получился очень смешным — как минимум на уровне оригинального шоу. Главная фишка местного юмора — непредсказуемость. Герои внезапно для себя попадают в нелепые ситуации: в первой серии Валя находит в своей машине чужой БДСМ-набор и решает, что это подарок Маши, а Антон узнает о своем банкротстве, весело проводя время в загородном коттедже… ох уж эта злая ирония. Текстовый юмор в сериале не уступает ситуативному. Герои общаются живым остроумным языком, который отлично передает (и высмеивает) абсурд бытовой рутины. Держать заданную двумя предыдущими ситкомами планку удаётся за счет сохранения авторской группы и усиления, пришедшего в лице авторов «Интернов».


Комедия под трендовый плейлист

В сериале много отличных песен — ближе к финалу ваш плейлист будет под завязку набит новыми треками. Шоу открывается песней «Где мы те» в исполнении российской электро-поп-рок-группы New Day. Из других отечественных исполнителей здесь звучат The Hatters («Я делаю шаг»), Мумий Тролль («Здравствуйдосвидания»), Anacondaz («Семь Миллиардов») и другие. Есть и неожиданные решения — внимательный зритель услышит в саундтреке блюз (речь о песне «Call Somebody Else»). Ну а драка жены Майкла с его коллегой, к примеру, происходит под ударную «Here I Come» поп-дуэта Mosh Party, который хорошо знаком пользователям TikTok.

Смотрите сериал «Универ. 10 лет спустя» на ТНТ с 6 декабря.


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обсуждение >>
№ 1
Мария Никовник   3.12.2021 - 10:38
К сожалению или к счастью ни одна причина не убедит меня снова смотреть одно и то же про одних и тех же героев, только теперь официально постаревших( читать далее>>
Всего сообщений: 1
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