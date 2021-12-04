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«КрисТина»: На её месте должна была быть я

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4 декабря 2021
На видеосервисе START начался показ сериала «КрисТина» с необычным сюжетом и Юлией Хлыниной, исполнившей сразу две главные роли – неуверенной в себе девушки Крис и ее блистательного двойника Тины, которая ведет параллельную и, разумеется, более успешную жизнь. Екатерина Визгалова делится первыми впечатлениями от увиденного.

«КрисТина»: На её месте должна была быть я
фото: пресс-служба видеосервиса START

Кристина Соловьева (Юлия Хлынина) ни шагу не может ступить без счастливой пятирублевой монетки, которую одна подбрасывает каждый раз, когда оказывается перед выбором. У девушки проблема с принятием решений и ответственности. Когда-то Крис мечтала сделать карьеру ветеринара, но жизнь пошла «не туда», и теперь она работает в зоомагазине продавцом-консультантом. Это началось семь лет назад, когда в ДТП погиб ее бывший парень Сергей (Антон Филипенко). Крис винит себя в произошедшем, ведь в тот день она сказала ему «нет», а он психанул и перевернулся на машине. В настоящем у Кристины есть заботливый Кирилл (Петр Скворцов), и они даже собираются в отпуск в Турцию. Но именно в этот день последовательность импульсивных поступков (расстроилась – напилась – упала – ударилась головой) приводит Крис к странному открытию. Она вдруг натыкается в Инстаграме на аккаунт живого Сергея, постящего довольные селфи откуда-то с Доминиканы. Попытки найти любимого увенчиваются успехом, правда, обнаруживает она не только бывшего, но и копию себя рядом с ним – другую Кристину, уверенную и яркую бизнес-леди. И даже пару их совместных ребятишек.

Проект «КрисТина» придумала и разработала группа сценаристов и продюсеров с приличным послужным списком. Среди них Дана Жанэ, Руслан Сорокин, Анна Аносова, Лариса Леоненко, Виталий Шляппо, Эдуард Илоян и другие люди, ответственные за сериалы «Гранд», «Пассажиры», «Фитнес», «Контейнер», франшизу «Последний богатырь» итд. Режиссером позвали малоизвестного Владимира Ракшу, успевшего попробовать себя в кино практически во всех ипостасях (актер, оператор, продюсер, сценарист, режиссер монтажа, художник). Определенно, «КрисТина» — командная работа, лишенная авторского стиля и интонации, зато – компактная и динамичная (восемь серий по 20 минут), делающая ставку на выигрышную тему двойников, остросюжетный формат «игр разума» и популярную актрису (даже — в двойном объеме).

«КрисТина»: На её месте должна была быть я
фото: пресс-служба видеосервиса START

Отчасти это классическая история про принца и нищего, отчасти — психологическая драма про двойственность сознания, приправленная ненавязчивыми размышлениями о поворотных моментах жизни и ее вероятных сценариях, утраченных безвозвратно вследствие сделанного выбора. Разумеется, каждый человек хоть раз задумывался, как бы сложилась его судьба, если бы не. По первым сериям можно предположить, как будут развиваться события. Вероятно, сперва Крис предпримет попытку побороться за упущенные возможности и занять место Тины — владелицы успешной зооклиники и идеальной семьи с обложки. Начало уже положено: девушка выбрала стратегию подражания — сменила прическу и стиль. В процессе, возможно, Крис осознает ошибочность этого пути и ценность той жизни, которая у нее уже есть, а быть может, поймет, что они с Тиной — одно целое. В любом случае, единственно правильный, хоть и неоригинальный вывод из этой истории должен гласить, что мы сами в ответе за собственное счастье. Вероятнее всего двойник – желанная несбыточная мечта, иллюзия — к концу истории развеется. Не просто же так героиня в первой серии ударилась головой об асфальт. Приятно будет ошибиться.

Пока предъявлять «КрисТине» какие бы ни было претензии – нелепо, да и в сложном критическом разборе нет нужды. Вопрос есть только к жанру: все-таки в комедии подразумеваются какие-то шутки, а в драме — переживания, эмоции. Ни того, ни другого нет — продукт у STARTa пока получился довольно пресный. Из плюсов: Юлия Хлынина справляется с задачей и без усилия раздваивается в кадре; город, в котором происходит действие, хорош тем, что совершенно неузнаваем, хотя в нем есть аэропорт Шереметьево (кажется, он снимался в Сочи). Диалоги написаны без изящества, но не раздражают, даже когда эпизодические персонажи впроброс проговаривают «умные мысли». Радует еще и то, что «КрисТина» осторожно подталкивает зрителя обратить внимание и на свое психическое здоровье. От него, а не от реакций и оценок общества, все-таки полностью зависит наше состояние удовлетворенности и счастья.

Сериал «КрисТина» на видеосервисе START со 2 декабря.


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