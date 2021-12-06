«Универ. 10 лет спустя»: Четыре свадьбы и их продолжение

Телеканал ТНТ выпускает продолжение
одного из своих флагманских проектов, сериала «Универ
». Один из первых отечественных ситкомов начали показывать в 2008 году: за выходившим в течение трех лет оригинальным «Универом» в 2011 году последовала «Новая общага
», а параллельно проект обзавелся до сих пор выходящим спин-оффом «СашаТаня
». В 2018 году герои, казалось, навсегда попрощались со зрителями эффектным хэппи-эндом с четырьмя свадьбами — чтобы вернуться в 2021-м. Во вселенной сериала прошло 10 лет, персонажи перестали быть студентами, а само шоу из классической комедии положений с 20-минутными эпизодами превратилось в драмеди с часовым сериями и порой весьма актуальной сюжетообразующей проблематикой. Новые времена требуют новых форматов, и все же кое-что осталось неизменным. Так «Универ. 10 лет спустя» не обходится без классических для этого проекта комедийных каламбуров и нескончаемой любовной драмы самых эпатажных персонажей – Антона (Стас Ярушин
) и Кристины (Настасья Самбурская
).
С них и начнем. Сын олигарха Мартынов, несмотря на свой вздорный характер и иной социальный статус, сумевший-таки за годы «учебы» вписаться в компанию студентов «Универа», спустя 10 лет с кайфом прожигает наследство отца в компании новой жены. Именно на их годовщину, по свойственной Антону иронии выпадающей на тот же день, что и дата той самой финальной общей свадьбы, в его особняке планируют собраться бывшие однокурсники. С Кристиной Антон расстался, и еще не подозревает, что через считанные часы судьба вновь сведет их вместе. Собираются на вечеринку и Майкл (Арарат Кещян
) с Варей (Екатерина Молоховская
) — они воспитывают уже двоих дочерей, однако супруга, работающая, к слову, психологом, не подозревает, что ее муж-ученый уже давно вместо научных исследований таксует. Вечная «типичная блондинка» Маша (Анна Хилькевич
) и «ботан» Валя (Александр Мартынов
) все еще вместе, и девушка, глядя на подруг, подумывает о пополнении в семействе. А вот ее мужчина, кажется, не совсем к этому готов. И, наконец, Яна (Анна Кузина
) – теперь мать-одиночка, радостно отмечает развод, но тут же начинает переживать, что ее сыну-подростку (родила героиня еще в конце «Новой общаги») обязательно нужен рядом новый отец. Мальчик растет чересчур артистичным, что Яну пугает — и она отчаянно бросается в пучину свиданий.
С точки зрения количества прошедших с выхода финала «Универа» лет, возвращение российского сериала на экраны по масштабу события уступает реюниону «Друзей
» или грядущему новому сезону «Секса в большом городе
» — по крайней мере, возрастные изменения героев обсуждать не приходится. Российские авторы идут другим путем и силами кинематографа переносят персонажей в новый возраст, статус, период жизни — прежние беззаботные студенты превратились в поколение 30+ и вышли за пределы универско-общажного вакуума. Впрочем, взрослые темы, взрослые проблемы — от самоидентификации до самореализации и деторождения — перемежаются, как в старые добрые времена, скетчевыми ситуациями родом из оригинального «Универа». Путаница с подарочными коробками приводит одного из героев к мысли, что его жена хочет попрактиковать БДСМ, тогда как на самом деле она собиралась сообщить о беременности. Рабочее собеседование другого персонажа супруга принимает за свидание, устраивая «любовнице» знатную разборку в публичном месте. Из таких этюдов, по сути, всегда и состоял «Универ», завязка каждой серии которого строилась подобным образом. В новом сезоне одного этого не достаточно, сериал подстраивается под требования нового времени — и по длительности серий, и по содержанию, так что герои превращаются из комедийных типажей в более многогранных личностей.
Взять хотя бы Машу Анны Хилькевич — глуповатая красотка в новых сериях становится современной героиней, раздающей весьма дельные и адекватные советы на тему отношений и воспитания детей, хотя ее саму создатели оставили пока бездетной. И именно она в этом смысле выглядит наиболее реалистично, наиболее убедительным представителем поколения, самой морально повзрослевшей героиней. Остальные в каком-то смысле хоть и существуют в новых реалиях, сохраняют прежние черты. С другой стороны, в новых локациях, ситуациях, даже в новом хронометраже все они выглядят иначе — «Универ. 10 лет спустя» и правда похож на драмеди про 30-летних москвичей, в меру успешных и состоявшихся, но все еще находящихся в поиске себя, своего места и предназначения, ошибающихся и готовых начинать все сначала. Почти все обзавелись детьми, но почти никто так и не научился быть родителем без страха и упрека, одни уже развелись, другие еще не отпустили первую любовь. В общем — более чем реалистично, хоть и с поправкой на классический ситком-формат, предполагающий гиперболизацию.
Определенного веса сериалу добавляют приглашенные артисты. Алексей Серебряков
играет ушлого бизнесмена, вступающего в конфронтацию с безалаберным богачом Антоном Мартыновым. Анатолий Белый
— нового бойфренда Кристины, взрослого, рассудительного, готового к серьезным и долгосрочным отношениям. Одним словом — не чета тому же Мартынову. Но, как известно, сердцу не прикажешь, и стоит оказавшемуся на дне вчерашнему наследнику-олигарху появиться на пороге дома Кристины, как даже авторитет Белого тает на глазах. Все мы родом из детства, из «Универа».
Смотрите «Универ. 10 лет спустя» на ТНТ с 6 декабря.
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