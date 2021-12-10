«И просто так»: Как продолжение «Секса в большом городе» примиряет белых цисгендерных женщин с реальностью

Продолжение — о чем говорит это простое, но, очевидно, к чему-то обязывающее слово в контексте отношений к себе, друзьям, любовникам, городу? Наверное, так бы начала свою колонку Кэрри Брэдшоу. Самая известная нью-йоркская колумнистка и писательница начала «нулевых», на которую хотели равняться миллионы девочек, в то время поступающих на курсы журналистики по всему миру. То, что к журналистике работа Кэрри в стильном воплощении Сары Джессики Паркер не имела никакого отношения, не волновало никого. В отличие от яркой картинки «Секса в большом городе» с туфлями Manolo Blahnik как средством от депрессии и вечно оживленным Манхэттеном, который, конечно, променяют на Бруклин только неудачницы или обреченные на семейную жизнь домохозяйки.
фото: Пресс-служба "Амедиатеки"
Но времена изменились еще в финальном сезоне того самого «Секса в большом городе» — хита HBO – для многих, причем и жителей Нью-Йорка, в том числе. Сериал стал гимном не только их городу без комплексов, но и свободе. Ее неожиданно для конца 1990-начала 2000-х показывали на примере женщин за 30, все еще находящихся в поиске. Часики, конечно, тикали, но были поводом не для мемов, а для полноценного сериала (на шесть сезонов), совершившего революцию для последующих телехитов и особенно, конечно, для российских телезрителей, до сих пор — теперь уже за счет сериалов онлайн-платформ — уверенных, что секс все-таки есть. В городах больших и малых.
Казалось, время не властно над четверкой лучших подруг – Кэрри (Сара Джессика Паркер), Самантой (Ким Кэтролл), Мирандой (Синтия Никсон) и Шарлоттой (Кристин Дэвис). Всегда одетых с иголочки и честно развивающихся в соответствии с придуманными им писательницей Кэндес Бушнелл и шоураннерами Дарреном Старом и Майклом Патриком Кингом характерами. Стильная колумнистка Кэрри в ожидании своего мужчины мечты, помешанная на сексе вечно молодая Саманта, излишне рассудительная Миранда и чересчур эмоциональная Шарлотта — без этой четверки представить Манхэттен с его постоянными вечеринками в закрытых клубах было невозможно. Хотя уже даже к финалу оригинального «Секса в большом городе» на этом нью-йоркском островке светской жизни «стало безумно скучно». Потому и география расширилась – не только за счет Бруклина, куда переехала Миранда, или Лос-Анджелеса, который уже стал появляться в жизни Саманты и Джерри (Джейсон Льюис), но и за счет Парижа с русским художником Александром Петровским (спасибо, что не Петровым), которого сыграл Михаил Барышников. В последующих за сериалом фильмам создатели «Секса в большом городе» находили все новые точки на карте мира с самым ярким примером — арабским Абу-Даби, который, как помнят поклонники франшизы был не только красив, но и в какой-то степени трагичен. Вдали от Манхэттена четверка взрослых самодостаточных американок то и дело сталкивалась с неприятностями.
фото: Пресс-служба "Амедиатеки"
В продолжении «Секса в большом городе», которое получило название «И просто так», создатели, решили наконец покончить с географическими и даже, как ни странно, возрастными экспериментами, а сосредоточились исключительно на внутреннем мире героинь. И их неизбежном столкновении с реальностью. Не только внешней, но и внутренней. Можно сколько угодно говорить об откровенности оригинального сериала, но — особенно с учетом нынешних тенденций — необходимо признать, что все героини, даром, что представляющие новый возрастной срез, жили в мире довольно герметичном, лишенном не сексуального, но культурного разнообразия.
Именно на нем поначалу, кажется, и настаивает это столь неожиданное, но столь ожидаемое продолжение. Удочеренная в Китае дочь Шарлотты делает большие успехи на музыкальном поприще, сменившая тексты на устное творчество Кэрри теперь участвует в подкасте LGBTQ+ известной стендаперши (Сара Рамирес) и краснеет от упоминания мастурбации, а Миранда, 30 лет положившая на юриспруденцию, вдруг идет учиться к, как выясняется, не только молодой, но и темнокожей, «с косичками» профессорше (Карен Питтман), с которой постоянно встречается на обратном пути после лекций в опасном метро, где так и норовит проявить инстинкт «белого защитника». Ну а Саманты в этом раскладе просто нет — технически Ким Кэтролл уже не захотела сниматься в новом сезоне, сюжетно — ей просто придумали новую пенсию. Жива — и слава богу.
фото: Пресс-служба "Амедиатеки"
Впрочем, на противостоянии жизни и смерти выстроены первые серии «И просто так». Удивительно, но «Секс в большом городе», несмотря на главных героинь, всегда был по большому счету историей взросления, складывающегося из потерь. В том – легком — формате он касался, в основном, возлюбленных. И только к концу сериал приобрел вид чего-то похожего на настоящую жизнь — в ход тогда пошли и рак Саманты, и бесплодие Шарлотты, и болезнь Альцгеймера свекрови Миранды, и самоубийство давней подруги Кэрри. В полнометражных, отчасти обнулившихся после сериала, фильмах главной трагедией была потеря люкса в Абу-Даби. Но все это, конечно, ничто перед новыми вызовами героинь «Секса в большом городе». Недаром продолжение называется «И просто так». Праздника, вечно царящего на Манхэттене начала «нулевых», ждать не стоит. Жизнь — с ее потерями и приобретениями — и впрямь до обидного проста.
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