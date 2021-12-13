«Знахарь. Новые серии»: Мистификации доктора Андреева

13 декабря Первый канал выпускает в эфир долгожданное продолжение «Знахаря», который четыре года назад прошел с грандиозным успехом. Однако поклонников молодого талантливого врача ждет сюрприз – новые серии существенно поменяли жанр. А это значит, что создатели могут как привлечь новую аудиторию, так и потерять тех преданных домохозяек, которые с замиранием сердца наблюдали за мытарствами гениального хирурга в исполнении Даниила Страхова. Режиссером вновь выступил Ярослав Мочалов, дебютировавший еще и в качестве соавтора сценария
.
Санкт-Петербург, наши дни. С момента событий, описанных в первом сезоне, прошло несколько лет. Павел Андреев (Даниил Страхов
) возглавил отделение нейрохирургии, женился на Марине (Екатерина Кузнецова
), у молодых супругов родился сын Валерка. Успешно прооперированный светочем Николай Семёнов (Валерий Гришко
) счастливо живет вместе с Ириной Варламовой (Хельга Филиппова
), наслаждаясь любимой работой и воспитанием внука. Гармоничную светлую жизнь в одно мгновение разрушает автокатастрофа: гибнут жена и сын Андреева. Убитый горем врач начинает допускать ошибки в работе и вскоре подает заявление об уходе. Положенные по закону две недели Андреев дорабатывает в новом платном отделении, куда по скорой доставлена очень важная пациентка – выпавшая из окна Виолетта Аристова (Елена Николаева
), наследница крупной фирмы, производящей медицинское оборудование. По просьбе руководства больницы, Андреев успешно проводит операцию, однако вскоре обнаруживает, что кто-то за его спиной поддерживает пациентку в состоянии искусственной комы. Желая спасти Виолетту, Андреев решается на отчаянный шаг…
Читать
Сколько людей, столько и мнений: читатели Кино-Театр.Ру о сериале «Знахарь»
Изменения в составе авторской группы — с усилением в пользу мужчин — повлекли за собою кардинальную смену жанра. Первый сезон был выдержан в лучших традициях классической советской мелодрамы: на первом плане — человечность и простые всем понятные ценности, главный антагонист — скорее, завистник и жалкий трус, нежели законченный негодяй-убийца. Второй представляет собой остросюжетную криминальную драму с элементами мистики. Так, после гибели жены и сына, Андреев часто видит покойного коллегу Сергея Стрельникова (Николай Иванов
, изрядно похудевший, сменивший имидж и теперь готовый побороться с Даниилом Страховым за позицию секс-символа). Он выступает то ли гласом совести самого Андреева, то ли хирург, пережив сильное потрясение, обнаружил в себе способности медиума. (Кстати, интересующимся нейробиологией будет полезно ознакомиться с прогрессивным методом, которым Андреев налаживает диалог с пациенткой в коме, а в шестом эпизоде в ход пойдет регрессивный гипноз, знакомый фанатам «Инсомнии
» Ольги Френкель
.)
Если в первом сезоне основное внимание зрителя было приковано к судьбе самого Андреева, то во втором акцент несколько смещен в пользу криминальной и коррупционной тематики. Убийства ради власти, борьба за монополию на рынке, подкуп чиновников, должностные преступления с целью личной выгоды. Между всеми этими мерзостями протекают привычные будни петербургских нейрохирургов, которые каждый день, в меру своих возможностей, борются за жизни пациентов, кем бы они ни были. Весьма интересно, как отреагирует на такую смену концепта «прикормленная» аудитория франшизы, следившая затаив дыхание за романтическими отношениями Тани, Димы, Павла и Марины, которые в первом сезоне развивались по всем канонам мыльных опер на пленэре.
Читать
«Наука это никак не объясняет»: гипнолог разбирает сериал «Инсомния»
Надо отметить, что криминальная интрига закручена довольно лихо: гуманистическое и разрушительное начала не раз схлестнутся не на жизнь, а насмерть. Изменения в образе Павла также будут происходить на двух фронтах: поменяется не только внешность персонажа, но и манера игры Страхова. Если в первом сезоне Андреев был абсолютно понятен зрителю, то теперь нейрохирургу предстоит разобраться в себе, своих поступках и желаниях. Частично обновился и актерский ансамбль. Вместо звезд первого сезона – Павла Чинарёва
, Юрия Ицкова
, Андрея Ташкова
, Леонида Громова
— на авансцену выходят петербургские артисты: Андрей Феськов
, Татьяна Колганова
, Виталий Коваленко
, а также Дарья Урсуляк
и Сергей Яценюк
, здорово сыгравший в картине воплощение абсолютного зла. Прекрасные дамы, блиставшие в первом сезоне, – Александра Мареева
(анестезиолог Анна Забалкина), Хельга Филиппова (невролог Ирина Варламова), Светлана Смирнова-Марцинкевич
(фельдшер Татьяна) – также порадуют развитием образов. У Танечки карьера пошла в гору: она покинула Ягодное и работает главврачом в современной поселковой больнице. Красавица Анна растит дочь от Стрельникова, сталкиваясь с теми же проблемами, что и пациенты ее любимой клиники.
Новый сезон, как и первый, будет изобиловать великолепно снятыми и жестко смонтированными сценами врачебных манипуляций, натуралистичных операций и всего того, что под силу лицезреть лишь сильному духом зрителю. Оператор-кудесник Дмитрий Трифонов
показывает мастерство не только в операционных и диковинных интерьерах, но дарит зрителю возможность полюбоваться видами любимого Санкт-Петербурга, снимая его то на рассвете, то на закате, пролетая над городом, утопая в его восхитительных парках, любуясь набережными и каналами.
Читать
Названы самые популярные отечественные сериалы 2019 года по версии читателей Кино-Театр.Ру
Словом, в новом сезоне «Знахаря» каждый зритель найдет для себя что-то интересное или приятное глазу. Вопрос в другом: многие ли готовы отправиться в забег на 16 серий, учитывая жанровую насыщенность ленты?..
Смотрите сериал «Знахарь-2» на Первом канале с 13 декабря
.
обсуждение >>