Разблокировано воспоминание: «Доктор Брейн» — мозголомный триллер режиссера «Я видел дьявола»

На Apple TV+ закончился мини-сериал «Доктор Брейн» — первый южнокорейский проект стриминга и возвращение в новостные сводки Ким Чжи Уна — постановщика «Я видел дьявола» и «Истории двух сестер». Алексей Филиппов рассказывает, что получилось из этого союза и почему от него ожидаешь большего
.
Ко Сэ Вон (Ли Сон Пон
) — гениальный нейробиолог на пороге научного прорыва: он нашел способ синхронизировать мозговую активность, то есть — предполагается — читать мысли. Правда, техника пока работает только со свежими трупами: два живых сознания не очень-то хотят обмениваться данными. Научное сообщество Южной Кореи на доклад доктора Ко о готовящейся революции в области биологии, технологии и коммуникации реагирует со сдержанным оптимизмом. С расспросами к гению подходит лишь одна журналистка, которую, в первую очередь, интересует, чем вызван такой рьяный интерес, уж не личное ли? Ко со свойственной ему прямолинейностью отвечает отрицательно, но на самом деле нет. Это личное. И он даже пока не представляет, насколько.
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«Доктор Брейн
» — первый южнокорейский сериал Apple TV+
, чья премьера состоялась аккурат в прожекторе хайпа «Игры в кальмара
». Еще это долгожданное возвращение в строй мастера на все жанры Ким Чжи Уна, чей последний большой проект — «Инран: Волчья бригада
» — выходил три года назад как раз на Netflix. В 2013-м Ким поехал покорять Голливуд («Возвращение героя
»), и с тех пор слава адепта корейского экстрима — соратника Пон Джун Хо
и Пак Чхан Ука
— начала угасать. Ни фильм со Шварценеггером
и пулеметом, ни альтернативная история по мотивам культового аниме
, где Японию захватил Третий Рейх, и близко не подходили к уровню технического мастерства, которые режиссер демонстрировал в нулевые. «История двух сестер
», «Горечь и сладость
», «Хороший, плохой, долбанутый
» и «Я видел дьявола
» всё больше казались хитами из другой жизни.
Мини-сериал для Apple TV+ не переломил ход творческой биографии Ким Чжи Уна
, хотя в рамках шестичасового психологического триллера ему и удалось размять давно затекшие руки. В основе «Доктора Брейна» — одноименный вебтун (веб-комикс), в распоряжении режиссера — богатый инструментарий: от научной фантастики и мистики до нуара и семейной драмы. Почти каждую серию доктор Ко (не путать с Доктором Кто
) узнает о себе что-то такое, что в сериале поизвестнее обсуждали бы неделю до следующего эпизода. Впрочем, когда каждый персонаж из экспозиции оказывается не тем, кем кажется, это приобретает отчасти самопародийный характер.
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Главная, в общем, проблема «Брейна» в том, что он торопится разрушить то, что еще не успел построить. История о мальчике с РАС, чья мать погибает при загадочных обстоятельствах, быстро прыгает в настоящее время, где повзрослевший и развивший коммуникативные навыки Ко Сэ Вон уже теряет супругу и сына. Момент — и он подключается к мозгу покойника, чтобы в лучших традициях «безумных ученых» испытать новейшую разработку на себе. И вот доктор со сниженной эмпатией и отличной памятью — в вебтуне ему меняли диагноз на Синдром Аспергера — уже идет по следу: призраки из чужого разума убеждают его, что сын жив. Синхронизация мозгов передает память одного человека другому в закодированном виде, что по первости чревато галлюцинациями. Параллельно Ко задает вопросы удивительно доверчивая к научным чудесам полиция и вставляют палки в колеса люди бандитской внешности.
Все это звучит в меру интригующе и амбициозно — Ким Чжи Ун женит «Вечное сияние чистого разума
», «Помни
», «Паприку
» и чуть ли не «Шоу Трумана
», — но таковым не выглядит: то ли от недостатка хронометража, то ли от его избытка. Упоминая в интервью мастеров интриги и атмосферы, режиссер признается
, что по темпоритму равнялся на «Зодиака
», а отстраненного героя всячески пытался заземлить — чтобы тот совсем уж не отрывался от реальности. И именно ощущения веса «Доктору Брейну» не хватает: декорации квартир, больниц и дацана скорее дефолтные, чем относящиеся к конкретной стране и эпохе, а вертеть сюжет на пальце позволяет не только готовность бросить чью-то историю на полпути, но и, в общем, символическая значимость вообще всех персонажей.
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Визуальную тусклость, разбавляемую яркими акцентами, не получается мотивировать цветопередачей сниженной эмпатии, как и схематичность персонажей, среди которых — гениальные замкнутые дети, страдающие матери и хладнокровные, как нож, убийцы. Мировосприятием убер-рациональный поначалу доктор Ко все больше начинает походить на фаната крутосваренных детективов и теорий заговора (появляется даже герой со зловещей тростью), но рост его чувственных возможностей не сказывается на богатстве видеоряда. Проще говоря, компактность сериала не скрывает его ограниченные во всех смыслах ресурсы.
Тем печальнее это для глобального замысла, который вырисовывается только под финал. Говоря обтекаемо, Ким Чжи Ун, несколько лет боровшийся за этот проект, решил поговорить о «каннибализме поколений». О той запутанной — куда тут шпионским сюжетам — цепочке отношений, что выстроилась между тремя поколениями: равнодушными к этике мечтателями, предоставленными себе трудоголиками и их не менее отчужденными детьми. О том, как старость мечтает пожрать молодость, чтобы хотя бы чуть-чуть продлить свое будущее. Недаром название таинственного проекта — Turritopsis, в честь медуз, которые могут возвращаться к стадии полипа. «Доктор Брейн» же возвращается к трюизму, что семья — это важно, а чувства могут выручать там, где наука бессильна. Даже гениальных ученых и людей с РАС, которые здесь в равной степени функциональны и сказочны.
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Жаль, что Ким Чжи Ун вновь не смог продемонстрировать свой безграничный функционал, который по непонятным причинам пылится уже целое десятилетие. Возможно, как наименьший мыслитель из троицы суперзвезд корейского кино он оказался не у дел в тектоническом движении больших идей. Возможно, его подкосил голливудский провал. И все же — хочется (в него) верить.
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