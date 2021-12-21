Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков

В конце года Кино-Театр.Ру традиционно просит ведущих российских кино- и телекритиков из разных изданий назвать тройку лучших российских сериалов и обосновать сделанный выбор. В этом году мы отмечаем скачкообразный рост количества проектов: общее количество многосерийных фильмов перевалило за три сотни. Мы, как обычно, предложили нашим экспертам ограничиться проектами свыше 4 серий, вышедших на ТВ и стриминговых платформах. Таковых оказалось 229 проектов (в 2020 году — 152), из них 47% пришлось на интернет-площадки (в 2020 году на сериалы стриминговых сервисов приходилось треть контента). Таким образом, можно констатировать, что индустрия телесериалов переживает сейчас поистине золотые времена. Телевидение не сдается и даже кооперируется со стримингами, привлекая к своим проектам аудиторию, которая с телевизором давно распрощалась. Рождаются новые сервисы, устоявшиеся игроки активно производят собственный контент, растет конкуренция за подписчиков, а параллельно растет и количество независимых YouTube-сериалов, где помимо игровых возникают интересные документальные и анимационные проекты. В наш список экспертов вошли 20 представителей индустрии, и они в основном выбирают своих фаворитов среди проектов, не связаных с телевизионным вещанием.
Вера Алёнушкина, кинообозреватель Time out, соведущая программы «Кино началось» на радиостанции «Москва FM»
1. «Вампиры средней полосы»
. Безбашенное и очень симпатичное хулиганство, ставшее народным хитом.
2. «Последний министр 2»
. Внезапный интерес наших продюсеров к социальным проектам-разоблачениям плавно сходит на нет: их место заняли глуповатые псевдонародные комедии, где придурковатые мэры-взяточники и олигархи-кровопийцы мешают жить честным труженикам. «Последний министр» на этом фоне — последний из могикан, где авторы еще пытаются говорить о проблемах серьезно. Однако и его песенка спета: следующего сезона не будет.
3. «Пингвины моей мамы»
. Очень неоднозначный проект, который не щадит никого: ни своих персонажей, ни зрителей. Он бьет наотмашь и даже не пытается смягчить удар. К нему, конечно, есть много вопросов (в том числе и этических). Однако о внутренних душевных бурях подростка сериал говорит с невиданной в нашем кино откровенностью. И вот за это — респект.
Сусанна Альперина, обозреватель «Российской Газеты»
1. «Вампиры средней полосы»
. Хотя я и познакомилась с этим сериалом ранее, чем в 2021 году, все равно дала бы ему награду в номинации «сериальный прорыв года», если бы такая существовала. Героев люблю, как своих ближайших родственников, хотя вампиром себя и не считаю. С нетерпением жду продолжения.
2. «Обитель»
. Посмотрела на одном дыхании. Даже удивилась, как многие вещи о нашей истории, о лагерях показали так открыто на крупнейшем федеральном канале.
3. Happy End
. Сериалов на интимные темы появилось в этом году много, но тех, которые смотрятся действительно, как искусство в умении создать откровенный многосерийный фильм — мало. Лена Тронина
, Денис Власенко
, Александр Горчилин
и Любовь Толкалина
заслуживают отдельного упоминания.
В этом году лучшие сериалы еще сложнее выбрать, чем в прошлом. Если бы я называла еще одну тройку, в нее бы вошли «Выжившие
» — за новаторство и Алексея Филимонова
, сыгравшего в нем главную роль, «Топи
» и «Вне себя
». Отдельно еще отмечу «Большую секунду
» и «Медиатора
», «Пингвины моей мамы», «Чиновницу», «Немцы», «Везет» и «Трудные подростки
». И очень жду выхода на экраны сериалов «Сергий против нечести
» и «Товарищ Майор
», снятых в 2021 году. Горжусь вместе с другими успехами сериала «Контейнер
».
Иван Афанасьев, кинокритик (Forbes, 7Дней, 2x2 media)
1. «Вампиры средней полосы»
. Лучшие вурдалаки в нашей глубинке и лучшая глубинка в наших сериалах. В кои-то веки замкадная Россия выглядит так, что из неё не хочется сбежать. А Святослав Вернидубович вообще самый обаятельный вампир из всех, что носила земля русская.
2. «Хрустальный»
. Один из самых злободневных полицейских детективов, говорящий на темы, о которых обычно принято не говорить: гомофобия, коррупция, насилие над детьми. Всё, как есть, но с надеждой на то, что когда-нибудь что-то изменится.
3. «Большая секунда»
. Возвращение Виктора Шамирова
в лигу хорошего юмора после казуса с «Непосредственно, Каха!
». Лирическая комедия пополам с рефлексией творческого человека про то, как не потерять самое дорогое. Или помочь себе разобраться в ценниках на жизненные приоритеты.
Елена Афанасьева, медиаобозреватель, ведущая программы «Телехранитель» на радиостанции «Эхо Москвы»
1. «Хрустальный»
— больше, чем сериал про маньяка в шахтерском городе, и больше, чем просто разговор на табуированную прежде тему детского насилия над мальчиками. «Хрустальный» заживо сдирает кожу, точнее, все, что за годы соглашательств и нравственных уступок на нашу кожу налипло, и оставляет зрителя один на один с реальной жизнью и с собственной совестью. Потрясающие по актерской отдаче работы Антона Васильева
и Николая Шрайбера
, а Олег Маловичко
— лучший сценарист на нашем сериальном рынке на сегодняшний день.
2. «Везет»
— редкий образец трагикомедии в довлатовском духе, авторская работа Владимира Щеголькова
, автора сценария и режиссера, с созвездием блистательных актерских работ Евгения Цыганова
, Максима Лагашкина
, Светланы Ходченковой
и последней, в чем-то пророческой ролью Владимира Меньшова
.
3. «Пингвины моей мамы»
— не понимаю, как у Наталии Мещаниновой
получается снимать сериалы, в которых все настоящие и живые, но у нее получается! Открытие года — Макар Хлебников
в главной роли. А в таких маме и папе (Александра Урсуляк
и Алексей Агранович
) узнают себя многие.
Среди лучших сериалов сезона назову так же «Вампиры средней полосы», «Вне себя», «Инсомния», «Вертинский», «Шифр-2
», «Полярный-2
», «Жена олигарха
».
Мария Безрук, кинокритик, обозреватель Кино-Театр.Ру, Ru.Data
1. «Инсомния»
. Фундаментальное исследование психоделики настоящего посредством путешествия в прошлые жизни героев. Кармические долги не позволяют строить полноценное, гармоничное будущее. Но каждый имеет шанс исправить ошибку и стать счастливым. Крепкий сценарий, тонкая режиссура, прекрасные актёрские работы. Картина выступает своего рода камертоном времени, безошибочно выявляя его болевые точки. Тотальное духовное одиночество героев – диагноз современному обществу, поставленный автором, балансирующем на грани между материальным миром и незримой вселенной. А ключ к спасению глубоко запрятан в голове у каждого из нас.
2. «Немцы»
. Мощнейшее высказывание на тему сегодняшнего дня. Блистательная работа актёра Евгения Коряковского
– самая сильная мужская роль уходящего года. Честная, цельная, бескомпромиссная история с мощным внятным финалом – чрезвычайная редкость в современном многосерийном кино. В отчаянии изменить происходящее автор обнажает перед зрителем все язвы современного общества, словно отправляя свою телеграмму обезумевшему социуму ХХI века. Смело, отчаянно, свежо. Требует осмысления и повторного просмотра.
3. «Обитель»
. Важнейший фильм, проводящий точные параллели между страшным историческим прошлым и всё более пугающим настоящим. Наотмашь бьющий по губам тех, кто в угоду власти пытается романтизировать позорное и жестокое лагерное прошлое страны. Фантастическая работа Евгения Ткачука
завораживает зрелым мастерством и удивительной органикой. Аскетичная режиссура погружает в атмосферу ада на земле, а сложный полифоничный сценарий требует внимания к мелочам, из которых складывается жуткая картина беспощадной империи, пожирающей своих собственных детей. Обязателен к просмотру. Провоцирует общественный дискурс, коего так не хватает сегодня.
Денис Виленкин, кинокритик (SRSLY, Afisha)
1. Happy End
2. «Медиатор»
3. «Контейнер»
В этом году хоть было и достаточно сериальных премьер (а если честно, то чрезвычайно предостаточно), в итоге лучше всего получились истории сложные, социальные и провокативные. Но чего-то сопоставимого с прошлогодним «Психом
», год нам, увы, не подарил.
Павел Воронков, обозреватель «Газета.Ru»
1. «Вампиры средней полосы»
. Удивительно нежное фэнтези с очень человечным, как ни парадоксально, лицом — и лучшей ролью Юрия Стоянова за всю карьеру. Если у России 2020-х и могут быть народные экранные герои, то ими хочется назначить именно обаятельных вурдалаков из Смоленска.
2. «Секреты семейной жизни»
. Нахальная миллениальская драмеди про отношения, удачно завернутая в черно-комедийный триллер с ностальгией по кинематографу 90-х. «Секреты семейной жизни» похожи на безумный тиктоковский мэшап условных Бергмана и Тарантино, от которого быстро начинает рябить в глазах, но по-настоящему цепляет сериал все-таки проникновенной драмой об особенностях любви и брака в цифровую эпоху.
3. «Солдаут»
. Хип-хоп-драма про отцов (рокеров) и детей (рэперов), внезапно выполненная с заметным погружением в материал, отчего вместо расчехленного было испанского стыда начинаешь испытывать интерес к здешней истории и ее героям. Я посмотрел только половину первого сезона, который должен закончиться аккурат под Новый год, но четырех эпизодов вроде бы достаточно, чтобы разглядеть в «Солдауте» действительно неплохой проект с большим потенциалом.
Ольга Галицкая, член Гильдии киноведов и кинокритиков, член Экспертного совета кинопремии «Белый Слон»
1. «Чиновница»
. Никогда еще российский сериал не был так силён в своей откровенности и честности. Прогнившая система общественных отношений, коррупция снизу доверху, преступная связка силовиков, чиновников и судов — апокалипсис по сути дела. Прекрасно сыграли актеры – абсолютно все.
2. «Вертинский»
. Великолепно выдержан увлекательный жанр авантюрного романа, сквозь который видны жутковатые реалии времени жизни великого русского шансонье Александра Вертинского. Выдающаяся роль Алексея Филимонова.
3. «Выжившие»
. Мастерски снятая антиутопия, созвучная сегодняшним реалиям и настроениям.
Еще семь самых заметных сериалов 2021 года:
«Пингвины моей мамы». Герой – убедительно взрослеющий на глазах подросток, что редкость в нашем сериальном мире. Замечательно сыграли Макар Хлебников, Александра Урсуляк и Алексей Агранович.
«Немцы». Остросовременный, напряженный сюжет, великолепный Евгений Коряковский в главной роли.
«Хэппи-энд». Новая тема: вебкам-бизнес. Новая степень откровенности и чувственности в российском сериале. Отличные молодые актеры – Лена Тронина и Денис Власенко.
«Топи». мрачная, затягивающая зрителей в свою воронку, пророческая антиутопия. Впечатляюще сыграли Иван Янковский
, Тихон Жизневский
, Максим Суханов
.
«Большая секунда». Максимум эмпатии и человечности, много юмора и внимания к оттенкам переживаний героев.
«Контейнер». Завораживают актеры: Оксана Акиньшина
, Филипп Янковский
, Юлия Ауг
, в особенности Артём Быстров
в роли прогнившего насквозь преступника.
«Везёт». Веселый и поддерживающий взгляд на невеселую жизнь. Прощальная роль Владимира Меньшова. Новая грань большого актерского таланта Евгения Цыганова.
Александр Горбунов, телекритик, корреспондент КТА «Телескоп»
1. «Моя большая тайна»
. Тинейджерский детективный сериал Никиты Грамматикова
, изначально разрабатываемый как аниме, с первой же серии захватывает блестяще подобранным актёрским ансамблем (среди которых особенно выделяются Кристина Кучеренко
, Александра Соловьёва
и Влад Коноплёв
), красивейшими видами города Сочи, а также прекрасной инди-музыкой в саундтреке. Каждая из 10 серий проекта посвящена какой-либо проблеме, стоящей в заглавии соответствующего эпизода (изгнание, популярность, деньги, учёба, любовь, секс, дружба, депрессия, зависимость и независимость) и способам выхода из неё.
2. «Пищеблок»
. Экранизация одноимённого романа Алексея Иванова
стала лучшим отечественным сериалом в 2021 году на вампирскую тематику. Благодаря режиссёру Святославу Подгаевскому
и оператору Николаю Богачёву
отдых в советском пионерском лагере впервые в российских сериалах был показан настолько ярко, вкусно и интересно, что некоторые зрители сами очень захотели там оказаться. Прекрасные актёрские работы заставляли с интересом ждать каждую новую серию.
3. «Угрюм-река»
. Многосерийный художественный фильм Юрия Мороза
доказал, что и сегодня на российском телевидении можно выпустить актуальную и невероятно увлекательную экранизацию романа, вышедшего почти 100 лет тому назад. Сага Вячеслава Шишкова зазвучала как некое предостережение всем живущим в современном мире, в котором семейные ценности постепенно отходят на второй план. Последние роли выдающихся российских актёров Сергея Колтакова
и Екатерины Дуровой
, великолепные природные красоты, замечательная музыка Юрия Потеенко
и исполнитель главной роли Александр Горбатов
, сумевший мастерски точно показать изменения характера Прохора Громова на протяжении десятилетий, не позволяли отвлечься от 16-серийного проекта ни на минуту.
Достойны также внимания сериалы: «Большая секунда» (Start), «Вертинский» (Kion и Первый канал), «Везёт» (ivi), «Струны» (Кинопоиск), «Вне себя» (Premier), «Аль-Капотня
» и «Олег
» (Пятница!).
Наталия Григорьева, директор по партнерским проектам Кино-Театр.Ру, обозреватель «Независимой газеты»
1. «Вампиры средней полосы»
. Свежий – по крайней мере для России – взгляд на вампирское кино. Без томных придыханий в сумерках, а в сумеречной российской глубинке, с юмором, атмосферой ламповой семейной саги и, ко всему прочему, вполне состоятельной детективной линией. Юрий Стоянов в роли тысячелетнего деда-упыря – лучший сериальный образ 2021-го.
2. «Хрустальный»
. Леденящей душу с самой завязки триллер, важный прежде всего не интригой, а самой тематикой. О насилии по отношению к мальчикам и о травмах, с которыми они вырастают в мужчин, особо не говорят даже в кино. «Хрустальный» не боится еще и показывать, для пущей наглядности.
3. «Вне себя»
. Еще один сериал о психологических проблемах (и опять, к слову, в основном мужских), который начинается как безумная комедия про материализовавшиеся в Евгения Цыганова
и Елену Лядову
голоса в голове Евгения Стычкина
. Сперва смешно, а к финалу – страшно и, внезапно, серьезно. Сюжет переворачивается с ног на голову, но сериалу эту идет на пользу. А Цыганов в усах так хорош, что в какой-то момент хочется сойти с ума.
Илона Егиазарова, главный редактор «Вокруг ТВ»
1. «Хрустальный»
. Трижды подступала к этому сериалу, и трижды организм сопротивлялся. Смотреть этот проект — большой труд, а уж играть в нем и вовсе — подвиг. Роль Антона Васильева — это самоотречение, уверена, работа в проекте вывела актера на мировой уровень. Сам сериал — многослойный, напичканный смыслами, это и интерпретация библейской притчи о Каине и Авеле, и русская народная сказка о всей этой нашей неизбывной хтони, и болезненный трип в глубины подсознания, прорабатывающий истоки чувства вины и саморазрушения, и, конечно, страшная социальная драма.
2. «Большая секунда»
. Нежнейшее, обаятельнейшее, сделанное на нюансах интеллигентское произведение, так называемое «разговорное кино», по которому лично я безумно соскучилась. Тончайшим образом исследуется тема отношений мужчины и женщины, деликатно, но и с иронией препарируются все стадии любви, все оттенки чувств и эмоций — от робости до страсти. Блистательны в своей органике две пары главных героев — Виктор Шамиров с Ольгой Мотиной-Супоневой
и Дмитрий Лысенков
с Евгенией Борзых
.
3. «Вампиры средней полосы»
, которые лично для меня невзрачно начинались, но разогнались и к финалу, подарили настоящий катарсис. Мысль о том, что нелюди, то есть вампиры, человечнее чиновников, и смешит, и страшит. Ну и посыл о том, что главное в этой жизни — найти своих и успокоиться, прекрасно работает. Семья, возглавляемая прекрасным Святославом Вернидубовичем (Юрий Стоянов) стала просто родной, и все неприятности, которые с ней случились, отозвались болью в сердце.
Отмечу в этом урожайном сериальном году также сериал «Пингвины моей мамы» — за изумительное открытие актера редкого дарования Макара Хлебникова и смелую проработку весьма деликатной темы приемных детей-родителей; Happy End — за бесшабашность и наглость; «Секреты семейной жизни» — за невероятную яркость картинки и тонкий троллинг виртуальной реальности; «Немцев» и «Чиновницу» — за подробную проработку темы коррупции во власти, «Вертинского» — за чудесного гения Алексея Филимонова и «Солдаут» — за молодую энергию.
Мария Истомина, редактор отдела «Медиа» газеты «Ведомости»
1. «Вертинский»
. Очень атмосферный байопик, где представление о человеке и его творчестве складывается через очень тонкое и детальное повествование о времени и местах, в которых разворачивалась сюжетная линия жизни великого артиста. Филигранный кастинг, прекрасная режиссура! А критикам проекта, которые сочли художественным вымыслом то, что в нацистской Германии были гомосексуалы и шелтеры для них, а ужасы советских лагерей — очередная страшилка, хочется посоветовать изучить историю. Ну или хотя бы читать больше книг. Художественных. К примеру, «Благоволительницы» Джонатана Лителла и «Колымские рассказы» Варлама Шаламова.
2. «Пингвины моей мамы»
. С детьми и подростками надо разговаривать о взрослых вещах по-взрослому — это знают все. А вот то, что при этом с их мнением необходимо считаться, в некоторых случаях почему-то забывают. Тема усыновления, да еще и детей с особенностями – довольно сложная. И, пожалуй, лучше Наталии Мещаниновой с ней никто бы не справился. Много обсуждений в профсреде вызвала тема качества стендапов в сериале. В некоторых случаях они выглядят провальными, хотя выступления главного героя – 15-ти летнего Гоши – отличные. Возможно, все это осознанный драматургический ход: раскрытие действительно важных тем, которые поднимает в своих стендапах Гоша, — на контрасте с бессмысленым бла-бла всех остальных стендаперов. Макар Хлебников, исполнивший роль Гоши, это – вишенка сериала, яблоко, которое от яблони (папа – Борис Хлебников
) и отвал башки!
3. «Большая секунда»
. Этот сериал – концентрированная рефлексия! В хорошем смысле этого слова. Границы между основной сюжетной линией и второстепенной полностью размыты. Кто главные герои – сценаристы, которые пишут историю? Или герои их сценария? Да какая разница! Хочется всем им сопереживать, проживать вместе с ними те же эмоции, испытывать любовь, проявлять заботу о близком, которая иногда выходит за границы разумного и превращается в фарс. Трогательный, добрый и светлый сериал о том, что в мире еще остались идеалисты. Такие, как Виктор Шамиров.
За пределами топ-3 осталось огромное количество достойных сериалов. Среди них хотелось бы отдельно отметить проекты «Медиатор», «Струны
», «Пищеблок», Happy end, «Инсомния» и многие-многие другие.
Игорь Карев, обозреватель «Аргументы и факты»
1. «Вампиры средней полосы»
. Здесь в очень правильных дозах поданы драма, боевик и комедия, а также хорошие актерские работы – Юрий Стоянов
замечательно изобразил тысячелетнего вампира-патриота, а Глеб Калюжный
работой в этом сериале начал целую серию хороших главных ролей, фактически выйдя из тени на первый план.
2. «Вне себя»
. Изобретательно сделанный детективно-криминальный сериал про внутренние голоса, которые поселились в голове героя Евгения Стычкина. Образы персонажей Евгения Цыганова и Елены Лядовой решены очень нетривиально, что добавляет проекту львиную долю обаяния.
3. «Вертинский»
. Мужественная попытка Авдотьи Смирновой превратить обычный для центральных каналов байопик известного певца в нечто большее и показать жизнь Александра Вертинского как вынужденное путешествие по разным странам и временам, во время которого он и стал великим исполнителем.
Владимир Кирдяшов, шеф-редактор сайта «КП-Сериалы»
1. «Большая секунда»
. Пора признать, сериалоделы заблудились в дремучем лесу из маньяков, зрители захлебнулись всеми этими «Косами», «Чикатилами», «Душегубами» и прочими. И тут вдруг неожиданно — просвет, яркий луч в этой густой непролазной чаще, совершенное чудо, хрупкое, по-настоящему смешное и трогательное, с понятными живыми диалогами и прекрасной актерской игрой.
2. «Вертинский»
. Если Авдотье Смирновой и не удалось раскрыть личность великого русского шансонье Александра Вертинского, то по крайней мере с помощью этого персонажа мы можем наблюдать за самыми знаковыми историческими событиями того времени. Ведь Вертинский подобно Форресту Гампу оказался непосредственным свидетелем важных переломных моментов в истории России. Ну и костюмные драмы — это всегда хорошо, здесь мы еще держим марку, уступая, пожалуй, лишь одним англичанам.
3. «Контакт»
. Павел Майков
оказался не только годным бандитом из 90-х, но и вполне узнаваемым растерянным отцом трудного ребенка. Смотришь на него и думаешь: «Да ведь все так и есть».
Еще из того, что действительно зацепило, — «Пингвины моей мамы», «Обитель» и «Везет».
Егор Москвитин, телеобозреватель «Медузы» и программный директор фестиваля сериалов «Пилот»
1. «Вампиры средней полосы»
. Потому что это сериал о самом главном сегодня - семье. И потому что в нем много любви, тепла, остроумия и волшебства.
2. «Вне себя»
. Потому что этот сериал ни на что не похож — и только и делает, что удивляет.
3. «Немцы»
. Потому что правдиво и смело.
Жан Просянов, главный редактор Кино-Театр.Ру, директор по развитию веб-кинотеатра CHILL
1. «Вертинский»
. Мегаломанский, странный, визионерский, сочный, неудобный, прорывной и очень традиционный, дорогущий и тонкий, с россыпью прекрасных актерских работ и неограненным алмазом — Алексеем Филимоновым. Если это лебединая песня существующего ТВ-стриминг строя, то лучше и быть не могло.
2. «Вампиры средней полосы»
. То, что среди родни полно упырей, россияне знали и раньше, но только после выхода «главного сатирического сериала года» по-настоящему их полюбили. Юрий Николаевич, дай вам бог здоровья!
3. «Пингвины моей мамы»
. Сложный, страшный и очень смешной сериал, который в очередной раз напомнил, что за шутки бить нельзя. Надеемся, когда-нибудь эта прописная истина дойдет до всех 146% населения нашей страны.
Нина Ромодановская, Главный редактор интернет-портала «ПрофиСинема»
Количество сериалов, выпущенных в этом году каналами и платформами беспрецедентное. И если несколько лет назад с трудом удавалось выбрать три сериала из мыльного потока, то в этом году чрезвычайно сложно сделать выбор из большого количества Originals. Можно назвать еще как минимум десяток-полтора очень хороших шоу. Правда теперь возникает другая проблема – когда это все смотреть.
1. «Хрустальный»
. Проект №1 2021 года в моем личном рейтинге. Такого высокого уровня российской психологической криминальной драмы на наших экранах еще не было. Качественный сценарий и режиссура создают напряженную детективную историю. Отличная игра актерского ансамбля. Особо стоит выделить игру детей, которых в сериале немало. Много светлых солнечных натурных сцен, которые контрапунктом к мрачной теме создают достаточно реалистичную картину.
2. «Вампиры средней полосы»
. В этом комедийно-детективно-мистическом сериале прекрасно все – модная нынче, но еще не достаточно раскрытая в отечественном контенте вампирская тема, юмор, персонажи, каст. В первую очередь, Юрий Стоянов, по стечению трагических событий все-таки сыгравший главного героя. Вполне закономерно, что продюсерами принято решение о съемках второго сезона.
3. «Обитель» Александра Велединского
по одноименному роману Захара Прилепина
— в строгом смысле не экранизация. Режиссер воплотил на экране свою идею, когда-то подаренную давнему знакомцу – писателю, своеобразно ее переработавшему. Велединский говорит совершенно о другом: что репрессии – путь в никуда. Примечательно, что сегодня, в эпоху исторического ревизионизма, режиссеру вновь потребовалась форма притчи для воплощения такой очевидной, казалось бы, мысли. К актерским удачам года можно отнести все три роли — Сергея Безрукова
, Евгения Ткачука и Александры Ребенок
, которые очень хорошо сыграли сложных персонажей.
Мария Токмашева, руководитель службы новостей Кино-Театр.Ру, Digital Reporter
1. «Вампиры средней полосы»
– самый народный сериал года и самая родная семья, в прямом смысле связанная кровными узами. Несмотря на лежащий на поверхности референс в виде «Реальных упырей
», российская история про вампиров, живущих среди нас, стала не просто комедией на всегда популярную тему, а настоящей семейной сагой. А еще – признанием в любви к провинциальному Смоленску. Тот случай, когда понятия «малой родины» и «родных» зазвучали в российском кино без набившего оскомину великодержавного пафоса, а с невероятно искренними чувствами.
2. «Вне себя»
– осенний трип в глубины подсознания с трио востребованных, но здесь выглядящих довольно свежо актеров Евгения Стычкина, Елены Лядовой и Евгения Цыганова. Последний в этом триллере-детективе-драме и прочей мешанине жанров (не без комедии), кажется, играет свою лучшую роль. особенно удается его тандем с усами.
3. «Маньячелло»
– хотелось бы отметить региональных кинематографистов, пусть и заручившихся поддержкой больших продюсеров, за их смелость вступить в гонку с большими сериалами и иронию, без которой сегодня невозможно относиться к серьезным киножанрам.
Александр Фолин, креативный директор журнала «КиноРепортер»
Выбор большой, поэтому я решил ограничиться новинками, не трогая всевозможные продолжения, удачных среди которых тоже хватало:
1. «Хрустальный»
. При всей популярности криминальных драм вообще и историй о розыске маньяка в частности, кажется, никто так не был достоин звания «российского «Настоящего детектива
». Тут и крепкий сценарий, и интересные образы, и мощные актерские работы, и, наконец, образцовый визуальный ряд.
2. «Вампиры средней полосы»
. Смелая идея соединить вампирскую эстетику с антуражем российской глубинки, особенно, если учесть, что жанровое кино у нас вообще фатально не получается. Тем не менее вышло симпатично, а местами даже смешно.
3 «Чиновница»
. Актуальная и крайне болезненная тема, о которой вот так серьезно в сериальном формате до этого не говорили. Авторам удалось создать впечатляющий жанровый микс и яркий многогранный образ главной героини, прекрасно сыгранный Викторией Толстогановой
.
Вера Цветкова, обозреватель «Независимой газеты», телекритик
1. «Вертинский»
: феерическая работа художников по костюму/гриму/интерьеру, феерический исполнитель главной роли – Алексей Филимонов плюс бонус: революция и последующие события показаны не глазами «товарищей», а глазами богемы и интеллигенции.
2. «Немцы»
— очень современная история про сошествие умного, харизматического, одаренного героя в ад. На удивление честный сериал про наше закулисье – личное и общественное, где оппозиционер бежит в чиновники, а митингующая молодежь оказывается проплаченной.
3. «Пингвины моей мамы»
— весьма оригинальная подача темы «отцов и детей». В стране с искаженным культом детского – преполезнейшее смотрение. И лучшая роль Алексея Аграновича.
Стоит посмотреть: «Большая секунда», «Контейнер», «Алиби
», «Обитель», «Вампиры средней полосы», «Топи», «Клиника счастья
».
***
ИТОГИ
Из 229 предложенных наименований
20 критиков включили в свои тройки 22 проекта, 10 из них упомянуты более одного раза, более трех раз — всего 6 сериалов. Надо отметить, что три последние цифры практически не меняются год от года, вне зависимости от роста общего числа оцениваемых проектов. Это готоворит о том, что всегда существует ядро предпочтений даже внутри разрозненного и неоднородного сообщества теле- и кинокритиков.
Лидеры вещания в 2021 году сменились. Суммируя все проекты разных каналов, мы посчитали, что первое место у критиков занял онлайн-кинотеатр KION, забравший 40% призовых мест в топах (из них 10% приходится на сериал «Вертинский», произведенный при непосредственном участии Первого канала), еще 30% упоминаний у видеосервиса Start, а вот проекты прошлогоднего лидера —платформы Premier — собрали только 12% симпатий экспертов. Эта площадка на третьей строчке. Менее популярны в этом году и Кинопоиск, отказавшийся недавно от приставки HD, и остальные сервисы, и телеканалы.
А теперь о лучших российских сериалах по мнению критиков:
Первое место — «Вампиры средней полосы», видеосервис Start, 8 серий, реж. Антон Маслов
Абсолютный победитель года с двукратным отрывом в баллах. 12 из 20 критиков упомянули этот сериал в топ-3, из них 8 поставили его на первое место.
Смотреть сериал онлайн на видеосервисе Start
Второе место — «Хрустальный», онлайн-кинотеатр KION, 10 серий, реж. Душан Глигоров
Шесть упоминаний в тройках - 4 первых места и 2 вторых.
Смотреть сериал в онлайн-кинотеатре KION
Третье место — «Вертинский», онлайн-кинотеатр KION, Первый канал, 8 серий, реж. Авдотья Смирнова
Шесть упоминаний в тройках и три первых места.
На четвертой и пятой строчке рейтинга «Большая секунда
» от видеосервиса Start и проект платформы Premier «Вне себя
» - они набрали равное количество баллов и упоминаний, но у сериала Виктора Шамирова есть преимущество в виде "золотой медали" - одного первого места. Шестерку проектов, набравших более трех упоминаний замыкает сериал Наталии Мещаниновой «Пингвины моей мамы
», показанный также на KION, проект упомянули пять экспертов.
обсуждение >>