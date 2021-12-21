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Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков

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21 декабря 2021
В конце года Кино-Театр.Ру традиционно просит ведущих российских кино- и телекритиков из разных изданий назвать тройку лучших российских сериалов и обосновать сделанный выбор. В этом году мы отмечаем скачкообразный рост количества проектов: общее количество многосерийных фильмов перевалило за три сотни. Мы, как обычно, предложили нашим экспертам ограничиться проектами свыше 4 серий, вышедших на ТВ и стриминговых платформах. Таковых оказалось 229 проектов (в 2020 году — 152), из них 47% пришлось на интернет-площадки (в 2020 году на сериалы стриминговых сервисов приходилось треть контента). Таким образом, можно констатировать, что индустрия телесериалов переживает сейчас поистине золотые времена. Телевидение не сдается и даже кооперируется со стримингами, привлекая к своим проектам аудиторию, которая с телевизором давно распрощалась. Рождаются новые сервисы, устоявшиеся игроки активно производят собственный контент, растет конкуренция за подписчиков, а параллельно растет и количество независимых YouTube-сериалов, где помимо игровых возникают интересные документальные и анимационные проекты. В наш список экспертов вошли 20 представителей индустрии, и они в основном выбирают своих фаворитов среди проектов, не связаных с телевизионным вещанием.

Вера Алёнушкина, кинообозреватель Time out, соведущая программы «Кино началось» на радиостанции «Москва FM»

Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков

1. «Вампиры средней полосы». Безбашенное и очень симпатичное хулиганство, ставшее народным хитом.

2. «Последний министр 2». Внезапный интерес наших продюсеров к социальным проектам-разоблачениям плавно сходит на нет: их место заняли глуповатые псевдонародные комедии, где придурковатые мэры-взяточники и олигархи-кровопийцы мешают жить честным труженикам. «Последний министр» на этом фоне — последний из могикан, где авторы еще пытаются говорить о проблемах серьезно. Однако и его песенка спета: следующего сезона не будет.

3. «Пингвины моей мамы». Очень неоднозначный проект, который не щадит никого: ни своих персонажей, ни зрителей. Он бьет наотмашь и даже не пытается смягчить удар. К нему, конечно, есть много вопросов (в том числе и этических). Однако о внутренних душевных бурях подростка сериал говорит с невиданной в нашем кино откровенностью. И вот за это — респект.


Сусанна Альперина, обозреватель «Российской Газеты»

Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков

1. «Вампиры средней полосы». Хотя я и познакомилась с этим сериалом ранее, чем в 2021 году, все равно дала бы ему награду в номинации «сериальный прорыв года», если бы такая существовала. Героев люблю, как своих ближайших родственников, хотя вампиром себя и не считаю. С нетерпением жду продолжения.

2. «Обитель». Посмотрела на одном дыхании. Даже удивилась, как многие вещи о нашей истории, о лагерях показали так открыто на крупнейшем федеральном канале.

3. Happy End. Сериалов на интимные темы появилось в этом году много, но тех, которые смотрятся действительно, как искусство в умении создать откровенный многосерийный фильм — мало. Лена Тронина, Денис Власенко, Александр Горчилин и Любовь Толкалина заслуживают отдельного упоминания.

В этом году лучшие сериалы еще сложнее выбрать, чем в прошлом. Если бы я называла еще одну тройку, в нее бы вошли «Выжившие» — за новаторство и Алексея Филимонова, сыгравшего в нем главную роль, «Топи» и «Вне себя». Отдельно еще отмечу «Большую секунду» и «Медиатора», «Пингвины моей мамы», «Чиновницу», «Немцы», «Везет» и «Трудные подростки». И очень жду выхода на экраны сериалов «Сергий против нечести» и «Товарищ Майор», снятых в 2021 году. Горжусь вместе с другими успехами сериала «Контейнер».


Иван Афанасьев, кинокритик (Forbes, 7Дней, 2x2 media)

Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков

1. «Вампиры средней полосы». Лучшие вурдалаки в нашей глубинке и лучшая глубинка в наших сериалах. В кои-то веки замкадная Россия выглядит так, что из неё не хочется сбежать. А Святослав Вернидубович вообще самый обаятельный вампир из всех, что носила земля русская.

2. «Хрустальный». Один из самых злободневных полицейских детективов, говорящий на темы, о которых обычно принято не говорить: гомофобия, коррупция, насилие над детьми. Всё, как есть, но с надеждой на то, что когда-нибудь что-то изменится.

3. «Большая секунда». Возвращение Виктора Шамирова в лигу хорошего юмора после казуса с «Непосредственно, Каха!». Лирическая комедия пополам с рефлексией творческого человека про то, как не потерять самое дорогое. Или помочь себе разобраться в ценниках на жизненные приоритеты.


Елена Афанасьева, медиаобозреватель, ведущая программы «Телехранитель» на радиостанции «Эхо Москвы»

Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков

1. «Хрустальный» — больше, чем сериал про маньяка в шахтерском городе, и больше, чем просто разговор на табуированную прежде тему детского насилия над мальчиками. «Хрустальный» заживо сдирает кожу, точнее, все, что за годы соглашательств и нравственных уступок на нашу кожу налипло, и оставляет зрителя один на один с реальной жизнью и с собственной совестью. Потрясающие по актерской отдаче работы Антона Васильева и Николая Шрайбера, а Олег Маловичко — лучший сценарист на нашем сериальном рынке на сегодняшний день.

2. «Везет» — редкий образец трагикомедии в довлатовском духе, авторская работа Владимира Щеголькова, автора сценария и режиссера, с созвездием блистательных актерских работ Евгения Цыганова, Максима Лагашкина, Светланы Ходченковой и последней, в чем-то пророческой ролью Владимира Меньшова.

3. «Пингвины моей мамы» — не понимаю, как у Наталии Мещаниновой получается снимать сериалы, в которых все настоящие и живые, но у нее получается! Открытие года — Макар Хлебников в главной роли. А в таких маме и папе (Александра Урсуляк и Алексей Агранович) узнают себя многие.

Среди лучших сериалов сезона назову так же «Вампиры средней полосы», «Вне себя», «Инсомния», «Вертинский», «Шифр-2», «Полярный-2», «Жена олигарха».


Мария Безрук, кинокритик, обозреватель Кино-Театр.Ру, Ru.Data

Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков

1. «Инсомния». Фундаментальное исследование психоделики настоящего посредством путешествия в прошлые жизни героев. Кармические долги не позволяют строить полноценное, гармоничное будущее. Но каждый имеет шанс исправить ошибку и стать счастливым. Крепкий сценарий, тонкая режиссура, прекрасные актёрские работы. Картина выступает своего рода камертоном времени, безошибочно выявляя его болевые точки. Тотальное духовное одиночество героев – диагноз современному обществу, поставленный автором, балансирующем на грани между материальным миром и незримой вселенной. А ключ к спасению глубоко запрятан в голове у каждого из нас.

2. «Немцы». Мощнейшее высказывание на тему сегодняшнего дня. Блистательная работа актёра Евгения Коряковского – самая сильная мужская роль уходящего года. Честная, цельная, бескомпромиссная история с мощным внятным финалом – чрезвычайная редкость в современном многосерийном кино. В отчаянии изменить происходящее автор обнажает перед зрителем все язвы современного общества, словно отправляя свою телеграмму обезумевшему социуму ХХI века. Смело, отчаянно, свежо. Требует осмысления и повторного просмотра.

3. «Обитель». Важнейший фильм, проводящий точные параллели между страшным историческим прошлым и всё более пугающим настоящим. Наотмашь бьющий по губам тех, кто в угоду власти пытается романтизировать позорное и жестокое лагерное прошлое страны. Фантастическая работа Евгения Ткачука завораживает зрелым мастерством и удивительной органикой. Аскетичная режиссура погружает в атмосферу ада на земле, а сложный полифоничный сценарий требует внимания к мелочам, из которых складывается жуткая картина беспощадной империи, пожирающей своих собственных детей. Обязателен к просмотру. Провоцирует общественный дискурс, коего так не хватает сегодня.


Денис Виленкин, кинокритик (SRSLY, Afisha)

Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков

1. Happy End
2. «Медиатор»
3. «Контейнер»

В этом году хоть было и достаточно сериальных премьер (а если честно, то чрезвычайно предостаточно), в итоге лучше всего получились истории сложные, социальные и провокативные. Но чего-то сопоставимого с прошлогодним «Психом», год нам, увы, не подарил.


Павел Воронков, обозреватель «Газета.Ru»

Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков

1. «Вампиры средней полосы». Удивительно нежное фэнтези с очень человечным, как ни парадоксально, лицом — и лучшей ролью Юрия Стоянова за всю карьеру. Если у России 2020-х и могут быть народные экранные герои, то ими хочется назначить именно обаятельных вурдалаков из Смоленска.

2. «Секреты семейной жизни». Нахальная миллениальская драмеди про отношения, удачно завернутая в черно-комедийный триллер с ностальгией по кинематографу 90-х. «Секреты семейной жизни» похожи на безумный тиктоковский мэшап условных Бергмана и Тарантино, от которого быстро начинает рябить в глазах, но по-настоящему цепляет сериал все-таки проникновенной драмой об особенностях любви и брака в цифровую эпоху.

3. «Солдаут». Хип-хоп-драма про отцов (рокеров) и детей (рэперов), внезапно выполненная с заметным погружением в материал, отчего вместо расчехленного было испанского стыда начинаешь испытывать интерес к здешней истории и ее героям. Я посмотрел только половину первого сезона, который должен закончиться аккурат под Новый год, но четырех эпизодов вроде бы достаточно, чтобы разглядеть в «Солдауте» действительно неплохой проект с большим потенциалом.


Ольга Галицкая, член Гильдии киноведов и кинокритиков, член Экспертного совета кинопремии «Белый Слон»

Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков

1. «Чиновница». Никогда еще российский сериал не был так силён в своей откровенности и честности. Прогнившая система общественных отношений, коррупция снизу доверху, преступная связка силовиков, чиновников и судов — апокалипсис по сути дела. Прекрасно сыграли актеры – абсолютно все.

2. «Вертинский». Великолепно выдержан увлекательный жанр авантюрного романа, сквозь который видны жутковатые реалии времени жизни великого русского шансонье Александра Вертинского. Выдающаяся роль Алексея Филимонова.

3. «Выжившие». Мастерски снятая антиутопия, созвучная сегодняшним реалиям и настроениям.

Еще семь самых заметных сериалов 2021 года:
«Пингвины моей мамы». Герой – убедительно взрослеющий на глазах подросток, что редкость в нашем сериальном мире. Замечательно сыграли Макар Хлебников, Александра Урсуляк и Алексей Агранович.
«Немцы». Остросовременный, напряженный сюжет, великолепный Евгений Коряковский в главной роли.
«Хэппи-энд». Новая тема: вебкам-бизнес. Новая степень откровенности и чувственности в российском сериале. Отличные молодые актеры – Лена Тронина и Денис Власенко.
«Топи». мрачная, затягивающая зрителей в свою воронку, пророческая антиутопия. Впечатляюще сыграли Иван Янковский, Тихон Жизневский, Максим Суханов.
«Большая секунда». Максимум эмпатии и человечности, много юмора и внимания к оттенкам переживаний героев.
«Контейнер». Завораживают актеры: Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Юлия Ауг, в особенности Артём Быстров в роли прогнившего насквозь преступника.
«Везёт». Веселый и поддерживающий взгляд на невеселую жизнь. Прощальная роль Владимира Меньшова. Новая грань большого актерского таланта Евгения Цыганова.


Александр Горбунов, телекритик, корреспондент КТА «Телескоп»

Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков

1. «Моя большая тайна». Тинейджерский детективный сериал Никиты Грамматикова, изначально разрабатываемый как аниме, с первой же серии захватывает блестяще подобранным актёрским ансамблем (среди которых особенно выделяются Кристина Кучеренко, Александра Соловьёва и Влад Коноплёв), красивейшими видами города Сочи, а также прекрасной инди-музыкой в саундтреке. Каждая из 10 серий проекта посвящена какой-либо проблеме, стоящей в заглавии соответствующего эпизода (изгнание, популярность, деньги, учёба, любовь, секс, дружба, депрессия, зависимость и независимость) и способам выхода из неё.

2. «Пищеблок». Экранизация одноимённого романа Алексея Иванова стала лучшим отечественным сериалом в 2021 году на вампирскую тематику. Благодаря режиссёру Святославу Подгаевскому и оператору Николаю Богачёву отдых в советском пионерском лагере впервые в российских сериалах был показан настолько ярко, вкусно и интересно, что некоторые зрители сами очень захотели там оказаться. Прекрасные актёрские работы заставляли с интересом ждать каждую новую серию.

3. «Угрюм-река». Многосерийный художественный фильм Юрия Мороза доказал, что и сегодня на российском телевидении можно выпустить актуальную и невероятно увлекательную экранизацию романа, вышедшего почти 100 лет тому назад. Сага Вячеслава Шишкова зазвучала как некое предостережение всем живущим в современном мире, в котором семейные ценности постепенно отходят на второй план. Последние роли выдающихся российских актёров Сергея Колтакова и Екатерины Дуровой, великолепные природные красоты, замечательная музыка Юрия Потеенко и исполнитель главной роли Александр Горбатов, сумевший мастерски точно показать изменения характера Прохора Громова на протяжении десятилетий, не позволяли отвлечься от 16-серийного проекта ни на минуту.

Достойны также внимания сериалы: «Большая секунда» (Start), «Вертинский» (Kion и Первый канал), «Везёт» (ivi), «Струны» (Кинопоиск), «Вне себя» (Premier), «Аль-Капотня» и «Олег» (Пятница!).


Наталия Григорьева, директор по партнерским проектам Кино-Театр.Ру, обозреватель «Независимой газеты»

Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков

1. «Вампиры средней полосы». Свежий – по крайней мере для России – взгляд на вампирское кино. Без томных придыханий в сумерках, а в сумеречной российской глубинке, с юмором, атмосферой ламповой семейной саги и, ко всему прочему, вполне состоятельной детективной линией. Юрий Стоянов в роли тысячелетнего деда-упыря – лучший сериальный образ 2021-го.

2. «Хрустальный». Леденящей душу с самой завязки триллер, важный прежде всего не интригой, а самой тематикой. О насилии по отношению к мальчикам и о травмах, с которыми они вырастают в мужчин, особо не говорят даже в кино. «Хрустальный» не боится еще и показывать, для пущей наглядности.

3. «Вне себя». Еще один сериал о психологических проблемах (и опять, к слову, в основном мужских), который начинается как безумная комедия про материализовавшиеся в Евгения Цыганова и Елену Лядову голоса в голове Евгения Стычкина. Сперва смешно, а к финалу – страшно и, внезапно, серьезно. Сюжет переворачивается с ног на голову, но сериалу эту идет на пользу. А Цыганов в усах так хорош, что в какой-то момент хочется сойти с ума.


Илона Егиазарова, главный редактор «Вокруг ТВ»

Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков

1. «Хрустальный». Трижды подступала к этому сериалу, и трижды организм сопротивлялся. Смотреть этот проект — большой труд, а уж играть в нем и вовсе — подвиг. Роль Антона Васильева — это самоотречение, уверена, работа в проекте вывела актера на мировой уровень. Сам сериал — многослойный, напичканный смыслами, это и интерпретация библейской притчи о Каине и Авеле, и русская народная сказка о всей этой нашей неизбывной хтони, и болезненный трип в глубины подсознания, прорабатывающий истоки чувства вины и саморазрушения, и, конечно, страшная социальная драма.

2. «Большая секунда». Нежнейшее, обаятельнейшее, сделанное на нюансах интеллигентское произведение, так называемое «разговорное кино», по которому лично я безумно соскучилась. Тончайшим образом исследуется тема отношений мужчины и женщины, деликатно, но и с иронией препарируются все стадии любви, все оттенки чувств и эмоций — от робости до страсти. Блистательны в своей органике две пары главных героев — Виктор Шамиров с Ольгой Мотиной-Супоневой и Дмитрий Лысенков с Евгенией Борзых.

3. «Вампиры средней полосы», которые лично для меня невзрачно начинались, но разогнались и к финалу, подарили настоящий катарсис. Мысль о том, что нелюди, то есть вампиры, человечнее чиновников, и смешит, и страшит. Ну и посыл о том, что главное в этой жизни — найти своих и успокоиться, прекрасно работает. Семья, возглавляемая прекрасным Святославом Вернидубовичем (Юрий Стоянов) стала просто родной, и все неприятности, которые с ней случились, отозвались болью в сердце.

Отмечу в этом урожайном сериальном году также сериал «Пингвины моей мамы» — за изумительное открытие актера редкого дарования Макара Хлебникова и смелую проработку весьма деликатной темы приемных детей-родителей; Happy End — за бесшабашность и наглость; «Секреты семейной жизни» — за невероятную яркость картинки и тонкий троллинг виртуальной реальности; «Немцев» и «Чиновницу» — за подробную проработку темы коррупции во власти, «Вертинского» — за чудесного гения Алексея Филимонова и «Солдаут» — за молодую энергию.


Мария Истомина, редактор отдела «Медиа» газеты «Ведомости»

Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков

1. «Вертинский». Очень атмосферный байопик, где представление о человеке и его творчестве складывается через очень тонкое и детальное повествование о времени и местах, в которых разворачивалась сюжетная линия жизни великого артиста. Филигранный кастинг, прекрасная режиссура! А критикам проекта, которые сочли художественным вымыслом то, что в нацистской Германии были гомосексуалы и шелтеры для них, а ужасы советских лагерей — очередная страшилка, хочется посоветовать изучить историю. Ну или хотя бы читать больше книг. Художественных. К примеру, «Благоволительницы» Джонатана Лителла и «Колымские рассказы» Варлама Шаламова.

2. «Пингвины моей мамы». С детьми и подростками надо разговаривать о взрослых вещах по-взрослому — это знают все. А вот то, что при этом с их мнением необходимо считаться, в некоторых случаях почему-то забывают. Тема усыновления, да еще и детей с особенностями – довольно сложная. И, пожалуй, лучше Наталии Мещаниновой с ней никто бы не справился. Много обсуждений в профсреде вызвала тема качества стендапов в сериале. В некоторых случаях они выглядят провальными, хотя выступления главного героя – 15-ти летнего Гоши – отличные. Возможно, все это осознанный драматургический ход: раскрытие действительно важных тем, которые поднимает в своих стендапах Гоша, — на контрасте с бессмысленым бла-бла всех остальных стендаперов. Макар Хлебников, исполнивший роль Гоши, это – вишенка сериала, яблоко, которое от яблони (папа – Борис Хлебников) и отвал башки!

3. «Большая секунда». Этот сериал – концентрированная рефлексия! В хорошем смысле этого слова. Границы между основной сюжетной линией и второстепенной полностью размыты. Кто главные герои – сценаристы, которые пишут историю? Или герои их сценария? Да какая разница! Хочется всем им сопереживать, проживать вместе с ними те же эмоции, испытывать любовь, проявлять заботу о близком, которая иногда выходит за границы разумного и превращается в фарс. Трогательный, добрый и светлый сериал о том, что в мире еще остались идеалисты. Такие, как Виктор Шамиров.

За пределами топ-3 осталось огромное количество достойных сериалов. Среди них хотелось бы отдельно отметить проекты «Медиатор», «Струны», «Пищеблок», Happy end, «Инсомния» и многие-многие другие.


Игорь Карев, обозреватель «Аргументы и факты»

Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков

1. «Вампиры средней полосы». Здесь в очень правильных дозах поданы драма, боевик и комедия, а также хорошие актерские работы – Юрий Стоянов замечательно изобразил тысячелетнего вампира-патриота, а Глеб Калюжный работой в этом сериале начал целую серию хороших главных ролей, фактически выйдя из тени на первый план.

2. «Вне себя». Изобретательно сделанный детективно-криминальный сериал про внутренние голоса, которые поселились в голове героя Евгения Стычкина. Образы персонажей Евгения Цыганова и Елены Лядовой решены очень нетривиально, что добавляет проекту львиную долю обаяния.

3. «Вертинский». Мужественная попытка Авдотьи Смирновой превратить обычный для центральных каналов байопик известного певца в нечто большее и показать жизнь Александра Вертинского как вынужденное путешествие по разным странам и временам, во время которого он и стал великим исполнителем.


Владимир Кирдяшов, шеф-редактор сайта «КП-Сериалы»

Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков

1. «Большая секунда». Пора признать, сериалоделы заблудились в дремучем лесу из маньяков, зрители захлебнулись всеми этими «Косами», «Чикатилами», «Душегубами» и прочими. И тут вдруг неожиданно — просвет, яркий луч в этой густой непролазной чаще, совершенное чудо, хрупкое, по-настоящему смешное и трогательное, с понятными живыми диалогами и прекрасной актерской игрой.

2. «Вертинский». Если Авдотье Смирновой и не удалось раскрыть личность великого русского шансонье Александра Вертинского, то по крайней мере с помощью этого персонажа мы можем наблюдать за самыми знаковыми историческими событиями того времени. Ведь Вертинский подобно Форресту Гампу оказался непосредственным свидетелем важных переломных моментов в истории России. Ну и костюмные драмы — это всегда хорошо, здесь мы еще держим марку, уступая, пожалуй, лишь одним англичанам.

3. «Контакт». Павел Майков оказался не только годным бандитом из 90-х, но и вполне узнаваемым растерянным отцом трудного ребенка. Смотришь на него и думаешь: «Да ведь все так и есть».

Еще из того, что действительно зацепило, — «Пингвины моей мамы», «Обитель» и «Везет».


Егор Москвитин, телеобозреватель «Медузы» и программный директор фестиваля сериалов «Пилот»

Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков

1. «Вампиры средней полосы». Потому что это сериал о самом главном сегодня - семье. И потому что в нем много любви, тепла, остроумия и волшебства.

2. «Вне себя». Потому что этот сериал ни на что не похож — и только и делает, что удивляет.

3. «Немцы». Потому что правдиво и смело.


Жан Просянов, главный редактор Кино-Театр.Ру, директор по развитию веб-кинотеатра CHILL

Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков

1. «Вертинский». Мегаломанский, странный, визионерский, сочный, неудобный, прорывной и очень традиционный, дорогущий и тонкий, с россыпью прекрасных актерских работ и неограненным алмазом — Алексеем Филимоновым. Если это лебединая песня существующего ТВ-стриминг строя, то лучше и быть не могло.

2. «Вампиры средней полосы». То, что среди родни полно упырей, россияне знали и раньше, но только после выхода «главного сатирического сериала года» по-настоящему их полюбили. Юрий Николаевич, дай вам бог здоровья!

3. «Пингвины моей мамы». Сложный, страшный и очень смешной сериал, который в очередной раз напомнил, что за шутки бить нельзя. Надеемся, когда-нибудь эта прописная истина дойдет до всех 146% населения нашей страны.


Нина Ромодановская, Главный редактор интернет-портала «ПрофиСинема»

Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков

Количество сериалов, выпущенных в этом году каналами и платформами беспрецедентное. И если несколько лет назад с трудом удавалось выбрать три сериала из мыльного потока, то в этом году чрезвычайно сложно сделать выбор из большого количества Originals. Можно назвать еще как минимум десяток-полтора очень хороших шоу. Правда теперь возникает другая проблема – когда это все смотреть.

1. «Хрустальный». Проект №1 2021 года в моем личном рейтинге. Такого высокого уровня российской психологической криминальной драмы на наших экранах еще не было. Качественный сценарий и режиссура создают напряженную детективную историю. Отличная игра актерского ансамбля. Особо стоит выделить игру детей, которых в сериале немало. Много светлых солнечных натурных сцен, которые контрапунктом к мрачной теме создают достаточно реалистичную картину.

2. «Вампиры средней полосы». В этом комедийно-детективно-мистическом сериале прекрасно все – модная нынче, но еще не достаточно раскрытая в отечественном контенте вампирская тема, юмор, персонажи, каст. В первую очередь, Юрий Стоянов, по стечению трагических событий все-таки сыгравший главного героя. Вполне закономерно, что продюсерами принято решение о съемках второго сезона.

3. «Обитель» Александра Велединского по одноименному роману Захара Прилепина — в строгом смысле не экранизация. Режиссер воплотил на экране свою идею, когда-то подаренную давнему знакомцу – писателю, своеобразно ее переработавшему. Велединский говорит совершенно о другом: что репрессии – путь в никуда. Примечательно, что сегодня, в эпоху исторического ревизионизма, режиссеру вновь потребовалась форма притчи для воплощения такой очевидной, казалось бы, мысли. К актерским удачам года можно отнести все три роли — Сергея Безрукова, Евгения Ткачука и Александры Ребенок, которые очень хорошо сыграли сложных персонажей.


Мария Токмашева, руководитель службы новостей Кино-Театр.Ру, Digital Reporter

Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков

1. «Вампиры средней полосы» – самый народный сериал года и самая родная семья, в прямом смысле связанная кровными узами. Несмотря на лежащий на поверхности референс в виде «Реальных упырей», российская история про вампиров, живущих среди нас, стала не просто комедией на всегда популярную тему, а настоящей семейной сагой. А еще – признанием в любви к провинциальному Смоленску. Тот случай, когда понятия «малой родины» и «родных» зазвучали в российском кино без набившего оскомину великодержавного пафоса, а с невероятно искренними чувствами.

2. «Вне себя» – осенний трип в глубины подсознания с трио востребованных, но здесь выглядящих довольно свежо актеров Евгения Стычкина, Елены Лядовой и Евгения Цыганова. Последний в этом триллере-детективе-драме и прочей мешанине жанров (не без комедии), кажется, играет свою лучшую роль. особенно удается его тандем с усами.

3. «Маньячелло» – хотелось бы отметить региональных кинематографистов, пусть и заручившихся поддержкой больших продюсеров, за их смелость вступить в гонку с большими сериалами и иронию, без которой сегодня невозможно относиться к серьезным киножанрам.



Александр Фолин, креативный директор журнала «КиноРепортер»

Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков

Выбор большой, поэтому я решил ограничиться новинками, не трогая всевозможные продолжения, удачных среди которых тоже хватало:

1. «Хрустальный». При всей популярности криминальных драм вообще и историй о розыске маньяка в частности, кажется, никто так не был достоин звания «российского «Настоящего детектива». Тут и крепкий сценарий, и интересные образы, и мощные актерские работы, и, наконец, образцовый визуальный ряд.

2. «Вампиры средней полосы». Смелая идея соединить вампирскую эстетику с антуражем российской глубинки, особенно, если учесть, что жанровое кино у нас вообще фатально не получается. Тем не менее вышло симпатично, а местами даже смешно.

3 «Чиновница». Актуальная и крайне болезненная тема, о которой вот так серьезно в сериальном формате до этого не говорили. Авторам удалось создать впечатляющий жанровый микс и яркий многогранный образ главной героини, прекрасно сыгранный Викторией Толстогановой.


Вера Цветкова, обозреватель «Независимой газеты», телекритик

Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков

1. «Вертинский»: феерическая работа художников по костюму/гриму/интерьеру, феерический исполнитель главной роли – Алексей Филимонов плюс бонус: революция и последующие события показаны не глазами «товарищей», а глазами богемы и интеллигенции.

2. «Немцы» — очень современная история про сошествие умного, харизматического, одаренного героя в ад. На удивление честный сериал про наше закулисье – личное и общественное, где оппозиционер бежит в чиновники, а митингующая молодежь оказывается проплаченной.

3. «Пингвины моей мамы» — весьма оригинальная подача темы «отцов и детей». В стране с искаженным культом детского – преполезнейшее смотрение. И лучшая роль Алексея Аграновича.

Стоит посмотреть: «Большая секунда», «Контейнер», «Алиби», «Обитель», «Вампиры средней полосы», «Топи», «Клиника счастья».


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ИТОГИ

Из 229 предложенных наименований 20 критиков включили в свои тройки 22 проекта, 10 из них упомянуты более одного раза, более трех раз — всего 6 сериалов. Надо отметить, что три последние цифры практически не меняются год от года, вне зависимости от роста общего числа оцениваемых проектов. Это готоворит о том, что всегда существует ядро предпочтений даже внутри разрозненного и неоднородного сообщества теле- и кинокритиков.

Лидеры вещания в 2021 году сменились. Суммируя все проекты разных каналов, мы посчитали, что первое место у критиков занял онлайн-кинотеатр KION, забравший 40% призовых мест в топах (из них 10% приходится на сериал «Вертинский», произведенный при непосредственном участии Первого канала), еще 30% упоминаний у видеосервиса Start, а вот проекты прошлогоднего лидера —платформы Premier — собрали только 12% симпатий экспертов. Эта площадка на третьей строчке. Менее популярны в этом году и Кинопоиск, отказавшийся недавно от приставки HD, и остальные сервисы, и телеканалы.

А теперь о лучших российских сериалах по мнению критиков:

Первое место — «Вампиры средней полосы», видеосервис Start, 8 серий, реж. Антон Маслов
Абсолютный победитель года с двукратным отрывом в баллах. 12 из 20 критиков упомянули этот сериал в топ-3, из них 8 поставили его на первое место.
Смотреть сериал онлайн на видеосервисе Start

Второе место — «Хрустальный», онлайн-кинотеатр KION, 10 серий, реж. Душан Глигоров
Шесть упоминаний в тройках - 4 первых места и 2 вторых.
Смотреть сериал в онлайн-кинотеатре KION

Третье место — «Вертинский», онлайн-кинотеатр KION, Первый канал, 8 серий, реж. Авдотья Смирнова
Шесть упоминаний в тройках и три первых места.

На четвертой и пятой строчке рейтинга «Большая секунда» от видеосервиса Start и проект платформы Premier «Вне себя» - они набрали равное количество баллов и упоминаний, но у сериала Виктора Шамирова есть преимущество в виде "золотой медали" - одного первого места. Шестерку проектов, набравших более трех упоминаний замыкает сериал Наталии Мещаниновой «Пингвины моей мамы», показанный также на KION, проект упомянули пять экспертов.
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