Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков

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13 декабря «Знахарь. Новые серии»: Мистификации доктора Андреева Во втором сезоне меньше любви, больше криминала и другой Страхов

12 декабря Сколько людей, столько и мнений: читатели Кино-Театра.Ру о сериале «Знахарь» Что зацепило и что возмутило зрителей в выходящем в повторный эфир проекте Первого канала