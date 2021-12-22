Космическая гонка: феномен «Ковбоя Бибопа» и проблема с экранизациями аниме

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Кино- и телекритики подводят итоги года

Во втором сезоне меньше любви, больше криминала и другой Страхов

12 декабря

Сколько людей, столько и мнений: читатели Кино-Театра.Ру о сериале «Знахарь»

Что зацепило и что возмутило зрителей в выходящем в повторный эфир проекте Первого канала