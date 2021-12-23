«Ведьмак». Второй сезон: Крови не родной, да души одной

Под конец 2021-го на Netflix
вышел второй сезон «Ведьмака
» — одного из самых ожидаемых сериалов года. Как изменилось мрачное фэнтези о Геральте из Ривии, который зарабатывает охотой на диковинных тварей, рассказывает Сергей Сергиенко
.
Первый сезон «Ведьмака
» от Netflix изрядно сбивал с толку: шоураннер Лорен Шмидт Хиссрих
решила не идти простым путем, заставляя сюжет почти без остановки прыгать между несколькими временными линиями. Те, кто читал книги, по полной напрягали серое вещество, вспоминая хронологию цикла Анджея Сапковского
. Те же, кто пришел смотреть сериал «чистыми», и вовсе остались в недоумении. Словно трех героев в трех разных временах мало, «Ведьмак» периодически сталкивал их лбами, продолжая придерживаться нестройного повествования. Вишенкой на торте были спорные дизайнерские решения: сильнее прочих зрители не оценили доспехи армии Нильфгаарда
.
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И все же экранные похождения Геральта из Ривии, ведьмака, также известного, как Мясник из Блавикена, нельзя назвать провальными
. Кому-то понравился Геральт в исполнении Генри Кавилла
, отыгрывавшего великого воина с совершенно невозмутимым лицом. Кого-то зацепила тайна княжны Цириллы (Фрейя Аллан
). А кто-то и вовсе наслаждался кровавыми сценами битв — с людьми и монстрами. В итоге шоу приглянулось многим, статистика просмотров радовала глаз продюсеров, и довольно быстро стало очевидно, что продолжению быть в любом случае.
Второй сезон стартует там, где завершился первый: битва под Содденом оставила неизгладимый след на континенте, а Геральт нашел юную Цири, но потерял Йеннифер (Анья Чалотра
). Колдунья оказалась в руках бывшей подруги Фрингильи (Мими Дивени
), верой и правдой служащей Нильфгаарду, к тому же — потеряла магические способности. Воин Кагыр (Имон Фаррен
), чьей целью был захват Цириллы, напротив, томится в заточении у магов. Судьбы их по традиции переплетаются самым неожиданным образом, но на этот раз следить за перипетиями будет проще.
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Авторы учли главную претензию к шоу, и его структура стала куда проще. Почти все события происходит в «настоящем» времени, а редкие флэшбеки имеют четкую окантовку: больше не будет сомнений, разворачивается сцена «сейчас» или сотню-другую лет назад. Однако это не совсем «работа над ошибками»: при всех своих недостатках первый сезон выдал достаточно информации, чтобы дальше двигать сюжет стало проще, чем успешно и воспользовались создатели «Ведьмака». Что приятно, выпрямлением таймлайна дело не ограничилось. Преимущественно изящно исправлены и многие другие недостатки, в том числе — злополучные доспехи, которые многим не давали покоя. На смену войскам ополчения из первого сезона пришла регулярная армия в более приличной броне — больше никакой «жеваной кожи». А любители видеоигр по франшизе с радостью отметят появление «того самого» медальона, возросшую роль ведьмачьих знаков и отдельные приемы, которыми не стесняется пользоваться в бою Геральт.
В попытках угодить всем авторы даже как будто перестарались. Сюжет стал не только линейнее, но и проще, а персонажи окончательно закрепились в амплуа. Геральт становится отцом, которого всегда не хватало Цири: Львенок из Цинтры занимает место дочери полка в крепости ведьмаков Каэр Морхене (и, конечно, особое место в сердце Мясника из Блавикена). Он по-отечески заботится о девочке и пытается подготовить ее к предстоящим опасностям, что не так уж просто. Цири скрывает свои видения и отчаянно тренируется — до синяков, мозолей и сбитых в кровь кулаков. Параллельно Йеннифер пытается вернуть магию и проходит собственный путь, чтобы стать новой матерью девочки.
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Странная «семья» то и дело сталкивается с трудностями, преодолеть которые они могут лишь вместе. Плюс где-то на горизонте маячит новый опасный враг, чью сущность им всем еще только предстоит понять. Бонусом идут истории зимующих ведьмаков: от веселого и острого на язык Ламберта (Пол Бульон
) до старика Весемира (Ким Бодния
), считающего всех воинов-мутантов своими детьми (в конце концов, он и правда их воспитал).
Как и в книгах Анджея Сапковского, хватает здесь и других героев, да и политике уделено немало времени. Короли Севера готовятся к конфронтации с императором Юга, чьи подчиненные добиваются расположения монарха любыми способами — вплоть до тайных убийств. Накаляется и ситуация с нелюдями: живущие в и без того тяжелом положении эльфы с краснолюдами подвергаются жестким нападкам со стороны королевств Севера — и тоже готовятся дать отпор. До появления «белок
» в сериале, кажется, осталось всего ничего.
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Так это или нет — вопрос открытый: авторы очень вольно обращаются с оригинальным текстом, меняя события, переписывая судьбы старых и вводя новых героев. В отдельных случаях это оправдано: о той же Йеннифер у Сапковского было сказано не так уж много, поэтому расширение ее биографии идет сериалу в плюс. Однако некоторые события вызывают чувство недоумения: например, праздник в Каэр Морхене, на который пришли люди извне. На это можно было бы закрыть глаза, если бы в сериале не проговаривалось, что ведьмаки стараются держать местоположение крепости в секрете. И подобных решений — странных, неожиданных или противоречащих внутренней логике шоу — в достатке.
Некоторые события обрываются на полуслове или ни к чему не приводят, важность других раскрывают только мелкие детали, а третьи, увы, состоят лишь из конца и начала, пропуская весь путь между. Периодически так авторы привлекают внимание к более важным вещам, но в некоторых местах все же нельзя не признать откровенную халтуру.
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Впрочем, стоит отдать Хиссрих и сценарной команде должное: при всей «дырявости» материал вышел таким, что при просмотре большая часть вопросов попросту не возникает. За сюжетными перипетиями скрываются вечные темы: от важности семьи (причем сразу в нескольких ипостасях) до ужаса расизма и любой ненависти по причине инаковости. Последнее занимало немаловажное место в саге Сапковского, и то, что во втором сезоне социальной проблематике уделено больше внимания, не может не радовать. Вероятно, и некоторые из вопросов, которые возникают после просмотра, оставлены для раскрытия в следующих сезонах. Их, как уже пообещали, будет не менее семи.
Смотрите оба сезона «Ведьмака» на Netflix.
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