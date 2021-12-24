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«Два»: Дебила – это сила

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24 декабря 2021
Онлайн-кинотеатр KION представил свой новый оригинальный проект в формате киносторис — он называется «Два» и рассказывает о приятелях-неудачниках в поисках легких денег. В первом сезоне всего 7 десятиминутных серий, сюжет развивается одновременно и вертикально, и горизонтально, а история, в которой не так уж много героев, получается камерной и смешной, на стыке традиционного сериала и слегка подзабытого жанра скетч-шоу. В главной роли — Евгений Кулик, он же является одним из авторов сценария.

«Два»: Дебила – это сила

Однажды получив вентилем по лбу и потеряв сознание в чьей-то затопленной ванной комнате, простой ЖЭКовский сантехник Леха (Алексей Кривеня) как будто прозревает — так жить больше нельзя. В убитой хрущевке, горбатясь с риском для жизни на копеечной работе. Благо у Лехи есть верный друг и коллега Жека (Евгений Кулик), в таком же плачевном положении, да еще и с ребенком. Вроде как заручившись поддержкой робкого, но верного товарища герой Кривеня ищет, где раздобыть денег — и находит идеального «информатора» прямо-таки у себя на кухне. Жена Лехи Тамара (Юлия Гришаева) работает в полиции. Она очень любит службу, но еще больше — мужа, которому рассказывает то о таинственной пропаже денег из подпольного казино, то о грядущем обыске в доме мошенника, то о спрятанных в квартире обнальщика паре миллионов. И Леха тут же бежит к Жеке, уговаривать того пойти на дело и присвоить то, что потеряли нерадивые бандиты или же не нашли служители правопорядка. Жека — тюфяк, а вот его благоверная Наташа (Ирина Соболева) — женщина тяжелой судьбы и железного характера, умеющая то угрозами, то слезами заставить парня ввязаться в очередную авантюру (ребенку не на что купить рюкзак, тещу не на что будет похоронить — хотя она пока живее всех живых).

Каждый эпизод сериала «Два» посвящен новому делу Жеки и Лехи и развивается по примерно одинаковой схеме, что как раз и роднит проект со скетч-шоу. Пытаясь воплотить очередной «гениальный» план в жизнь, сантехники попадают в абсурдные ситуации, комичные, но с каждым разом все более криминальные и опасные для жизни. Тут-то и прослеживается сквозная линия, в ходе которой Жека всеми силами пытается отмежеваться от подельника, но вместо этого еще больше увязает, не без помощи собственной семьи — жена и теща оказываются теми еще авантюристками.

«Два»: Дебила – это сила

«Два» можно назвать русской-народной комедией, так как и персонажи, и сама история, состоящая из множества коротких зарисовок — один сплошной архетип. Маргиналы всех мастей, выживающие в наши дни по законам 90-х. Русские «невезучие» — классический дуэт глуповатого смельчака и простодушного труса — жена-пила Наташа, шаблонные бандиты, трек Басты на титрах. Даже полиция в лице честного и страстного, но слегка наивного опера Тамары, — уже часть российской сериальной традиции.

Евгений Кулик, будучи не только экс-КВНщиком, но и юмористом, как говорится, из интернета, создает в каком-то смысле идеальную интернет-комедию, заточенную под онлайн-платформу. В меру смешную, в меру динамичную, с гипертрофированными как сюжетом, так и персонажами. Народную, потому что персонажи эти — и соль, и боль земли русской. Работяги, но с вечным «авось» в голове, осознающие печальную правду — честным трудом тут ничего не добиться, прочищая сифоны, не заработать миллионов. Зато легкие деньги всегда где-то рядом, на расстоянии вытянутой руки. И взять их вроде не зазорно, ведь у всех, кого пытаются так или иначе «нагреть» Леха и Жека, рыльце в пушку, так что «Два» — еще и про этаких «робинов гудов», отбирающих у плохих богатых, чтобы отдать себе, бедным. И более прочных скреп в этой стране не найти.

Смотрите сериал «Два» в онлайн-кинотеатре KION с 23 декабря.


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обсуждение >>
№ 1
Шах-мат - сила   24.12.2021 - 01:30
... Ого... А за более, чем прозрачный намёк (на один, более, чем известный слоган) потом извиняться не придётся? читать далее>>
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