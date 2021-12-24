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«Сестры»: Берегись автомобиля

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24 декабря 2021
На видеосервисе START 24 декабря начинается показ сериала «Сестры» – почти чеховской истории про Ольгу, Машу и Ирину (да, имена главных героинь тут совпадают), после смерти отца столкнувшихся с тяготами провинциальной жизни. Только современные три сестры как раз до этого события вели свою, вроде как неплохую самостоятельную жизнь и почти не поддерживали связь друг с другом. Оставленный отцом в наследство автосервис должен изменить ситуацию – только вот в лучшую ли сторону.

«Сестры»: Берегись автомобиля
фото: пресс-служба видеосервиса START

В 90-е, на время которых пришлась юность главных героинь, девчонки жили в счастливой, хоть и небогатой семье. И жизнь казалась им безоблачной, как всегда в детстве и бывает, хотя без ссор в многодетной семье, конечно, не обходилось – у трех сестер совершенно разные характеры. Но по прошествии лет все они одинаково плохо отреагировали на уход отца (Георгий Дронов) из семьи – к молодой любовнице (Янина Студилина). Так и ослабели все семейные узы.

Старшая Ольга (Лина Миримская) стала учительницей русского языка и литературы в Ртищево, хотя ее природная застенчивость не помешала амбициям вступить в борьбу за звание «Учителя года». Средняя Маша (Анна Котова-Дерябина) – парикмахер в Саратове – гром-баба, тянущая на себе мужа и детей. Младшая Ирина (Ангелина Стречина) – успешная сотрудница московского банка, променявшая личную жизнь на хорошую карьеру. В общем, сплотить их и впрямь могло только горе. И незадачливое наследство – отец оставил после себя провинциальный автосервис с кучей консервативных мужиков, которые, конечно, и в страшном сне не могли представить, что ими придут управлять «бабы».

«Сестры»: Берегись автомобиля
фото: пресс-служба видеосервиса START

«Сестры» поначалу будто бы намеренно демонстрируют все мужские штампы по отношению к разного типа женщинам. То Ольга с зардевшимся румянцем упадет в обморок от вида голых мужчин, то Маша с Ириной устроят прилюдный скандал чуть ли не с вырыванием волос друг у друга. Но постепенно этот странноватый «женский ситком» выходит действительно почти на чеховскую историю со «спрятанной драмой жизни».

Создатели сериала – а это, кстати, в основном, мужской коллектив – могли пойти по самому простому пути и сделать из «Сестер» обычную комедию на популярную тему «женщины против мужчин». Вводные в виде брутального автосервиса и абсолютно неготовых к такому бизнесу героинь дают простор для разного рода сексистских шуток, так востребованных в отечественных сериалах. И шоураннеры «Сестер» в самом начале даже играют в эту ироничную игру со зрителями. Но уже к финалу второй серии все-таки дают понять, кто здесь главный. Чему способствуют, конечно, сами «три сестры» Миримская, Котова-Дерябина и Стречина – актрисы, непохожие по органике, но в контексте этой истории представляющие собой совершенно органичное трио.

В Москву их, в отличие от чеховских «сестер», не тянет (ну разве что Ирину, у которой там назначено миллион совещаний), но, как и у Чехова, каждая здесь проходит свой путь осознания и (не)приятия собственной жизни, хотя без штампов в виде всевозможных романтических линий «Сестры», конечно, не обходятся. Но этот путь самоидентефикации каждой из трех сестер, пусть и решенный в зрительско-комедийном ключе, кажется гораздо более важным, нежели актуальная война гендеров.

«Сестры» на видеосервисе START с 24 декабря.


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