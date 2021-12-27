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«Токийские мстители»: Ангел ада без головы

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27 декабря 2021
Аниме-итоги уже подведены, но было бы странно ничего не сказать об одном из самых громогласных хитов уходящего года — «Токийских мстителях» от студии Liden Films. История юноши, вернувшегося в школьные годы, чтобы спасти возлюбленную, друзей и самого себя, пользуется бешеной популярностью. Алексей Филиппов рассказывает, как устроен сериал, какую роль в нем играют японские байкеры и при чем тут свастика.

«Токийские мстители»: Ангел ада без головы

2017 год, 26-летний Такэмити Ханагаки работает в видеопрокате, где из карьерных перспектив — лишь сокращение укоризненных взглядов начальницы. Услышав в утренних новостях, что его школьная любовь Хината Татибана погибла в результате теракта «Токийской свастики», он собирается и едет на работу, сокрушаясь своей заурядности. И тут рука провидения толкает Такэмити под поезд, чтобы он очнулся… в 2005 году. Ему 14, они с друзьями щеголяют крашеными волосами и планируют сколотить банду, в ладонь ложится как влитая мобилка-раскладушка.

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Оказавшись в теле себя 14-летнего, юноша заново проходит испытания той поры: его с друзьями избивают старшие и заставляют участвовать в подпольных — на спортивном стадионе — кулачных боях. Обалдев от таких перспектив, в прошлый раз Такэмити сбежал куда подальше, чтобы в 26 обнаружить себя в захламленной комнате с не менее смутными надеждами на лучшую жизнь. Теперь отступать некуда: в будущем и так одиночество, видеопрокат, еще и смерть единственной девушки, с которой у него когда-либо были хоть какие-то отношения.

«Токийские мстители»: Ангел ада без головы

Посоветовав младшему брату Хины оберегать сестренку как зеницу ока, он жмет мальчугану руку — и возвращается в 2016-й, где Наото Татибана стал офицером полиции и расследует дело «Токийской свастики». За 12 лет банда юных байкеров-хулиганов превратилась в настоящий мафиозный клан, который заправляет в столице всеми криминальными делами. Молодые люди договариваются, что Такэмити все исправит: спасет любовь, остановит рост криминала и, может, даже не встретит 26-летие там, откуда он готов бежать в отчаянную юность.

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«Токийские мстители» — один из наиболее заметных сериалов этого года, чья премьера подкараулила паузу между сезонами и фильмами «Истребителя демонов» с «Магической битвой» — двух других хедлайнеров аниме-рынка. Одноименная манга Кэна Вакуи начала выходить в 2017 году — и уже преодолела отметку в 40 миллионов выпущенных копий. В 2021-м «Мстители» вошли в тройку самых продаваемых серий, уступая лишь «Истребителю» и «Битве». Недавно аниме ожидаемо продлили на второй сезон — и дело не совсем в путешествиях во времени.

«Токийские мстители»: Ангел ада без головы

Перенести сюжет в 2005-й Вакуи решил не из ностальгических чувств, хотя это год выхода его дебютной манги «Лебедь из Сюндзюку» (Shinjuku Swan). Просто когда редактор предложил ему написать что-то про крутых парней, мангака решил обратиться к личному опыту и тем субкультурам, про которые он что-то да знает. В 2005-м это были отголоски босодзоку — байкерских банд, когда-то наводивших страх на всю страну. Как и американские «ангелы ада», босодзоку появились после войны, а в 1970-е уже были мощным молодежным течением. Некоторые байкеры сотрудничали с якудза, остальные просто пользовались тем, что до 20 лет по японскому законодательству им почти все сходило с рук. Дешевый отечественный мотоцикл, низкая законопослушность и яркая внешность бросали вызов социальным нормам, а образ жизни считался продолжением традиций самураев и камикадзе, которые, собственно, после войны и пересели с самолетов на байки.

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В XXI веке от босодзоку осталось практически одно название: байкеры стремительно взрослели (редко кто оставался в банде после 20), японское законодательство ужесточилось, чтобы полиции было сподручнее бороться с ураганной молодежью, вдобавок сказались экономический кризис и технологический скачок. Сидеть дома и смотреть аниме или играть в видеоигры оказалось проще и дешевле, чем содержать железного коня. Наиболее знаковые — для западного зрителя — памятники босодзоку: аниме «Акира» (1988) и документальный фильм «Черный император» (1976), названный в честь самой известной байкерской группировки (и во многом повлиявший на Кацухиро Отомо при работе над мангой и аниме).

«Токийские мстители»: Ангел ада без головы

По легенде Кэн Вакуи состоял как раз в «Черном императоре», поэтому так выразительно описывает байкерский быт, а «Токийская свастика» унаследовала их униформу. Сам мангака в интервью рассказывает, что босодзоку его юности уже не имели ничего общего с грозными хулиганами прошлого: если и дрались, то между собой, а к случайным прохожим относились с демонстративным почтением. Отомо, к слову, он также называет среди вдохновителей — наряду с Такэхико Иноэ («Коронный бросок») и подростковыми франшизами «Драконий жемчуг» и «Ураганная легенда», которые Вакуи читал в детстве. А самому рисовать мангу его вдохновила история журналистки-трудоголички «Работяга» (Hataraki Man), выходившая с 2004-го по 2009-й.

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Как бы там ни было, на одном Такэмити, даже с такой ответственной миссией, как спасение возлюбленной и собственного будущего, «Токийские мстители» далеко бы не уехали. Сам по себе он не то чтобы уникальный герой для подростковых сюжетов (сёнэн). Не умеет драться и в любой непонятной ситуации начинает рыдать (друг называет его «Мой плаксивый герой»), но компенсирует недостаток пацанской крутизны — упорством, выносливостью, верностью друзьям и идеалам. Такэмити из тех «маленьких людей», на которых держатся все хорошие начинания, а потому довольно быстро становится совестью «Токийской свастики». Во время второго «прохождения» юности он неожиданно зарабатывает симпатию лидеров банды — Майки и Дракена.

«Токийские мстители»: Ангел ада без головы

Собственно, локомотивом интереса к «Токийским мстителям» и выступают 16-17-летние байкеры высшего ранга, наделенные не только выразительной внешностью, но и драматичными историями. Сирота Дракен, воспитанный в публичном доме, — настоящий самурай с поправкой на эпоху и возраст. Неистовый в бою Майки — легендарный лидер «Тосвы» — в повседневности нередко ведет себя как ребенок, засыпая в неподходящий момент или отвлекаясь на какую-то ерунду. Белобрысый Такаши Мицуя заведует кружком шитья для школьниц — и лично пошил униформу для основателей банды. Такэмити оказывается удобным проводником между двумя эпохами, пускай и нагруженным Миссией.

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По итогам первого сезона сверхзадача персонажа сформулирована довольно наивно: спасти Хину, спасти друзей, спасти «Тосву». Вакуи утверждает, что главного героя во многом писал с себя, а каждый драматический момент в манге его самого доводит до слез. И это, вероятно, объясняет, почему вся линия Такэмити состоит из допущений и deus ex machina, а также имеет свойство утомительно повторяться, как круг Сансары. Беря разгон, «Токийские мстители», как и титульные герои, больше полагаются на кураж и эмоции, чем на повествовательную технику и четкую манифестацию целей. Один за всех — и все за одного. За все хорошее против всего плохого.

«Токийские мстители»: Ангел ада без головы

Тем интереснее, что настроение серии — особенно за счет выразительных символов и исторического капитала босодзоку — запросто можно прочитать реакционно. Молодежь, тоскующая по славному прошлому, хочет сделать «страну снова великой», а гость из будущего старается отвести их от дорожки криминала, куда банду сталкивает главный антагонист-кукловод. Вкупе с устрашающей формой «Черного императора», где в 1970-е красовалась свастика, вероятность недопонимания крайне велика: ведь и байкеры прошли путь от студентов-активистов до бича порядка. Да и в массовой культуре менее раздражающие европейский глаз японские франшизы — вроде «Баки» или «Атаки титанов» — нередко подозревают в пестовании имперских амбициях. Собственно, для трансляции в Европе символ «Тосвы» от греха подальше замазали, чтобы не провоцировать лишних ассоциаций.

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В действительности банда Майки помечена мандзи — буддистской левосторонней свастикой (хотя встречается и правосторонняя), чьи лучи символизируют благополучие и четыре уровня Сансары. Нарушить «естественный ход времени», цикл подросткового бытия Такэмити на глобальном уровне и стремится. Недаром оппонентами его идеального сценария уже в первом сезоне выступила банда «Вальгалла», соблазняющая «Тосву» променять дух товарищества на культ силы, а все исправленные «ошибки прошлого» приводят лишь к переодеванию будущих трагедий и криминальных схем «Токийской свастики». Если по чему Вакуи и ностальгирует, так это по подростковой ценности дружбы, которую постепенно расщепляют просторы мегаполиса, конкуренция на работе и одиночества малых жилых площадей. Сможет ли манга, а за ней и аниме изящно разрешить конфликт, или сюжет «Токийских мстителей» так и останется остросюжетной формальностью с трюизмом в финале — вопрос едва ли не более интересный, чем тот, что ставит последняя сцена сезона.

«Токийские мстители» доступны на Crunchyroll.


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