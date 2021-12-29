Все, как у нелюдей: новогодний эпизод «Вампиров средней полосы»

В преддверии праздников видеосервис START решил порадовать поклонников народного хита «Вампиры средней полосы» новогодней серией, пока семья смоленских кровопийц готовится к съемкам второго сезона. Специальный эпизод стал приквелом, то есть знакомит зрителей с историей обращения самого молодого члена вампирской ячейки общества – блогера Женька в исполнении Глеба Калюжного. Кино-Театр.Ру рассказывает, чего ждать от новой встречи со старыми (во всех смыслах) героями.
фото: Пресс-служба START
Сериалы с солидной фан-базой рано или поздно обзаводятся новогодними сериями. Авторы культовых ситкомов «Друзья», «Офис», «Как я встретил вашу маму», «Теория большого взрыва» почти в каждом сезоне глумились над праздничными обрядами и нарядами (помните Росса, переодевшегося в костюм броненосца вместо красного костюма Санты?). У перезапуска «Доктора Кто» выход часовых рождественских эпизодов превратился в добрую традицию. А спешл «Шерлока» под названием «Безобразная невеста», где действие развернулось в викторианском Лондоне, получил признание профессионального сообщества, будучи удостоенным звания «Лучший телефильм» на премии «Эмми-2016». В уходящем году одним из самых оригинальных праздничных выпусков, пожалуй, стала милая анимационная короткометражка по мотивам «Теда Лассо», где у героя Джейсона Судейкиса исчезают фирменные усы.
Пока создатели зарубежных проектов продолжают исследовать форматы в борьбе за зрительское внимание, на рынке отечественных проектов, получивших новогодние эпизоды, сложно выделить что-либо запоминающееся. В допандемийное время на подобный запрос могли ответить разве что серии «Сватов», «Интернов» или полнометражный «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», даже замахнувшийся на желанный праздничный бокс-оффис. С развитием стримингов ситуация начала меняться, хотя говорить о тенденции еще рано. Так, в новогоднем «Последнем министре» Ян Цапник в страшном сне готовил обращение для россиян, а в спешлетретьего сезона «Трудных подростков» горе-тренер Ковалев номинировался на волонтерскую награду за работу с подопечными – тоже в страшном сне. В обеих сериях сюжет разворачивался по принципу «Что было дальше», закидывая удочку на следующий сезон или чуть проясняя финал только что завершившегося. В «Вампирах» же создатели делают шаг назад и превращают один из флешбэков первого сезона в завязку отдельной серии-приквела.
фото: Пресс-служба START
Семья кровопийц часто оставалась недовольной новообращенным Женьком, а высказывания деда Славы (Юрий Стоянов) в его адрес можно было разбирать на цитаты и включать в сборник самых изощренных ругательств. Молодой и, прямо скажем, глуповатый студент автотранспортного колледжа никак не вписывался в компанию прародителя вампиров, самодостаточной полицейской Аннушки (Екатерина Кузнецова), врача-аристократа Жана (Артем Ткаченко) и его экс-жены Ольги (Ольга Медынич) с еще более дворянскими замашками.
Появление новичка никто не планировал, но вампиры Смоленска, как известно, человечнее многих людей, поэтому Святослав Вернидубович буквально вытащил Женька, сбитого маршрутчиком, с того света – как когда-то спас умирающую Аннушку во время Великой отечественной войны. Поскольку парня обратили в канун Нового года, он по привычке закупил все необходимые атрибуты для праздничного вечера: елку, мандарины, салаты, не подозревая, что кровные родственники, смирившиеся с вечностью, уже давно переворачивают календарь без особого энтузиазма.
фото: Пресс-служба START
Снимать эпизод доверили Андрею Богатыреву – режиссеру гротесковой «Чумы 2» и нетипичного, в духе Тарантино военного экшна «Красный призрак». При всем разнообразии возможных твистов приквелу не удалось дотянуть до оригинала и подарить настоящую новогоднюю атмосферу. Спецвыпуск буквально развалился из-за деталей, героям как будто не свойственных. Создатели заставили их украшать елку под мрачный кавер на песню Егора Летова «Все, как у людей» и высветили новые грани патриотизма деда Славы, который отмечает, что «никогда еще вампирам не жилось так хорошо, как при Путине».
Ключевой темой осталось единство семьи, чьим ближайшим родственником оказался Максим Галкин. Камео приглашенной звезды не реанимировало серию, хотя именно из уст шоумена прозвучала единственная смешная шутка — про баночку болгарской крови, заявленная, впрочем, еще в трейлере. Будучи поклонником сериала, телеведущий буквально впустил кинематографистов на порог собственного дома, и в качестве замка графа Дракулы в кадре показали особняк Галкина и Пугачевой. Стоит отметить, что артист, представляющий по сюжету обеспеченный слой вампиров и разодетый в меха на манер то ли Максима Лагашкина из «Чумы», то ли Николаса Холта в «Великой», при небольшом количестве экранного времени в компанию кровопийц вписался удачно, но сам выбор героя – как и приглашение Филиппа Киркорова в актерский состав «Последнего Богатыря» – навевает мысли о «Голубом огоньке».
Новогодний спешл вряд ли заставит зрителя, не знакомого с проектом, прильнуть к экранам. Его заверим, что судить сериал по приквелу не стоит. Поклонникам же остается лишь ждать продолжение, надеясь, что авторы успешнее окропят второй сезон новой кровью.
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