После восьмилетнего перерыва на экран вышел новый сезон семейного сериала «Сваты» режиссёра Андрея Яковлева, начинавшийся когда-то при непосредственном участии и руководстве нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Поклонники франшизы долго ждали встречи с полюбившимися героями. Перерыв в съёмочном процессе был обусловлен, в первую очередь, острой политической ситуацией, сложившейся в 2014-м году. Чем же примечателен новый сезон любимой русско-украинской саги?
фото: пресс-служба телеканала Россия-1
В центре повествования вновь семейство Будько-Ковалёвых-Берковичей, озабоченных счастьем любимой внучки Жени (Анна Кошмал). Девочка выросла и желает быть хозяйкой собственной судьбы, но бабушки начеку, пытаясь всеми силами оградить любимое чадо от новомодных тенденций. Однако Женя вполне самостоятельна и уже определилась с выбором. Джек (Андрей Бирин) – молодой англичанин, добрый, любящий, заботливый. Можно ли желать обожаемой внучке лучшего мужа? Но чтобы стать законным супругом Жени, добру молодцу Джеку придётся пройти множество серьёзных испытаний, ведь с этими Будько не соскучишься…
Невзирая на сохраняющуюся непростую геополитическую ситуацию между Россией и Украиной, Андрей Яковлев и его команда подошли к работе над новым сезоном с «холодной головой и горячим сердцем», в точности сохранив традиции франшизы. Главные роли в картине по-прежнему играют российские артисты – Фёдор Добронравов, Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева и Александр Феклистов. История лишена актуального контекста, а на переднем плане, как и всегда, – семейные ценности, любовь, взаимовыручка несмотря ни на что.
фото: пресс-служба телеканала Россия-1
Правда, однажды глава семьи Иван Степанович Будько в сердцах позволяет себе выражение, созвучное напряжённой повестке дня: «Усатого на них не хватает». Фраза употреблена как бы впроброс, издалека и не акцентирована, однако, пытливое ухо зрителя безошибочно понимает, что имеет ввиду герой Добронравова. Возникает вопрос, каким образом в устах Ивана Степановича – доброго, весёлого старика, который на протяжении всех предыдущих сезонов проповедовал гуманистические ценности, вдруг могла прозвучать реплика сталиниста?! Что это, неудачная шутка авторской группы или тонкий намёк на то, что глубинный русский народ жаждет коммунистического реванша и возвращения диктатуры? Жаль, если авторам популярнейшего в России сериала вдруг изменили вкус и чутьё, однако, подобное порой случается даже с мастерами. Но, ежели создатели «Сватов» вдруг решили использовать добрую семейную историю в качестве Троянского коня и пытаются обвинить в реваншизме своих преданных поклонников, то чем в таком случае деятели искусств, призванные из последних сил пробуждать своею лирой «чувства добрые», отличаются от политиков, продолжающих многолетнюю войну между некогда братскими народами?
В целом же сериал вполне нейтрален. В одной из серий появится Беларусь, но ни слова не будет сказано ни о политическом кризисе, ни о репрессиях, ни о диктаторе. Беларусь в «Сватах» — это всего лишь очередная локация, уникальная наличием завода «Белаз» и диковинными гигантскими машинами, незапланированная поездка на которых может послужить неплохим материалом для визуальных шуток. Одна из новелл в новом сезоне посвящена поездке в Грузию и местами смотрится, скорее, как рекламный ролик туристической фирмы, призванной возродить интерес к гостеприимному краю. Аналогичный ход был использован авторами в предыдущем сезоне сериала, когда вся семья отправилась праздновать Новый год в Буковель – элитный горнолыжный курорт в Карпатах. Правда тогда сценарный материал был значительно ярче и изобретательнее, а лобовая реклама смотрелась как оригинальный юмористический ход.
фото: пресс-служба телеканала Россия-1
Другая новелла нового сезона посвящена рассказу деда Ивана о молодых годах жизни с Валентиной. Роль Ивана Степановича в молодости исполняет сын Фёдора Добронравова – Виктор, очень тонко передающий интонации и мимику отца. Также, благодаря путешествию во времени зрители смогут увидеть любимых звёзд сериала «Папик» — Станислава Боклана и Дарью Петрожицкую. А в грузинской серии людей старшего поколения ждёт настоящий подарок – встреча с любимым Мимино – Вахтангом Константиновичем Кикабидзе, имеющим, к слову, звание Заслуженный артист Украины.
У поклонников франшизы может возникнуть вопрос, а куда же подевались близнецы – Вика и Никита?.. В новом сезоне повзрослевшие дети не появляются, как, впрочем, и родители Жени, которым уделено минимум внимания – один разговор бабушки Вали с дочерью по видео-связи в начале грузинской серии – и внезапное появление деловых родителей во время финального застолья. Что примечательно, авторы время от времени пренебрегают элементарной драматургической логикой, опуская эпизоды, связывающие те или иные события фильма. Так, к примеру, родители Жени – Маша и Максим просто сидят за общим столом, хотя в предыдущих сценах ничего не говорилось об их приезде. Как они разыскали своих родных, путешествующих по Грузии? Теоретически можно предположить, что они созванивались, но этот диалог, как и момент приезда, остаётся за кадром — люди, которые в начале серии находились за границей, просто материализуются во главе стола и это никого не удивляет.
фото: пресс-служба телеканала Россия-1
Что характерно, Иван Будько в предыдущем сезоне декларировал общность семьи и соседей, при этом с собственными детьми ни они с супругой, ни бабушка Ольга практически не контактируют. И, если баба Валя изредка с дочерью созванивается, то героиня Людмилы Артемьевой на протяжении всего сезона ни разу не говорит с сыном. Почему бабушка и дедушка проявляют больше участия в жизни внучки, чем родители – не понятно. Если родителей растили в парадигме семейных ценностей, по какой причине сами они этими ценностями пренебрегают?
Одним словом, вопросов после просмотра фильма остаётся много. Вероятно, авторы ленты не рассчывают на серьёзные размышления аудитории, предпочитая чисто развлекательный формат. И зрители с радостью и интересом это приветствуют – прекрасные цифры тому подтверждение. Сумасшедший ритм современной жизни и отчуждение, подкреплённое ковидом, вымотали нас. У зрителя по-прежнему остаётся запрос на простые человеческие истории, где герой, попавший в любую ситуацию, всегда может спрятаться за спины своих родных, а главными событиями в их жизни остаются свадьбы и прочие семейные торжества, над которыми не властны карантин и пандемия.
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