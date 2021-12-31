Думаю, как все бинджвотчить: 10 лучших иностранных сериалов 2021 года

Каждый табель с итогами года — это не только признание редакции в любви (к фильмам, аниме, отечественным шоу), но и, конечно, список рекомендаций, который кому-то может скрасить новогодние праздники приятным открытием. Надеемся, наш топ иностранных сериалов не станет исключением: здесь хватает и комедий, и драм, и напряженных триллеров, а в борьбе стримингов-гигантов HBO Max и Netflix внезапно победил... кое-кто третий. Пусть и в будущем году будет место приятным неожиданностям.
10. «Это грех» (HBO Max)
▶ Смотреть онлайн
Британский мини-сериал о том, как поколение геев 1980-х столкнулось с еще неведомым врагом — таинственным заболеванием СПИД. Главные герои — провинциалы-гомосексуалы — стекаются в многонациональный Лондон в поисках сексуальной свободы. Умопомрачительный и жизнерадостный гей-бурлеск с песнопениями, вечеринками и одноразовым сексом стремительно начинает перемежаться неожиданными и скоропостижными смертями. Серии к третьей от оптимизма героев и веры в блестящее будущее остается ничтожно мало. В наши дни, глядя на то, как 57-летний солист группы Erasure Энди Белл скачет по сцене и живет с ВИЧ 23 года, сложно себе представить, что когда-то эти аббревиатуры были смертным приговором. А сотрудники здравоохранения, пресса и политики, охваченные паникой перед лицом непонятного заболевания, всерьез утверждали, что СПИД — господне проклятие мужеложцев, обходящее стороной гетеросексуалов, женщин и детей. «Это грех» с горькой иронией и легкостью, присущими британскому телевидению, рассказывает современникам о том, что еще 30 лет назад целое сообщество заживо сгорало в аду предрассудков, стыда и безразличия. Ведь и борьба со СПИДом во всем мире началась исключительно благодаря усилиям гей-активистов, привлекших к этой проблеме внимание гетеронормативной общественности, которая считала себя неуязвимой. Но об этом уже повествует другой фильм — лауреат Каннского фестиваля «120 ударов в минуту
».
Читать
Интимная зона: 8 сериалов XXI века, размышляющих о сексуальности
9. «Аркейн» (Netflix)
Одно из главных откровений текущего сезона. Благодаря продуманному сценарию, детальной прорисовке характеров и запоминающемуся визуальному стилю к миру игры League of Legends (она же LoL) смогли приобщиться зрители, далекие от жанра MOBA и игровой индустрии вообще. Геймеры, знающие вселенную не только по косплеям Джинкс и с лету считывающие пасхалки в кадре, тем более останутся довольны. Дуалистичный мир городов Пилтовер и Заун увлекает и поражает, история сестер Вай и Джинкс, хоть и предсказуема, цепляет искренностью и оригинальным обращением со штампами. Присутствуют и знакомые персонажи, которые добавляют трагизма параллельным сюжетам, затрагивающим отношения власти и народа, магов и науки, города и трущоб. Добавляет куража и саундтрек, сочетающий в себе музыку из оригинала и новые мелодии, удачно вплетенные в общую структуру. Пожалуй, это лучшая экранизация видеоигры за последние годы, а возможно, и вообще в истории. Лишь бы второй сезон не уронил планку.
Читать
Как видеоигры повлияли на кино
8. «Садоводы» (HBO)
Ворвавшийся в зрительские сердца под занавес года, сериал Уилла Шарпа
(«Кошачьи миры Луиса Уэйна
») и дебютанта Эда Синклера
фантазирует на тему реальной британской истории преступлений. Сьюзан и Кристофер Эдвардс (Оливия Колман
и Дэвид Тьюлис
) живут во Франции, где скрываются от прошлого: почти 20 лет назад они убили родителей Сьюзи и покинули родную Англию. Это не то чтобы спойлер: четырехсерийный мини-сериал начинается с чистосердечного, а вот судебный процесс и воспоминания супругов окрашивает в цвета черной комедии, киноманской фантазии и любовной галлюцинации, где вся правда, приговоры и диагнозы меркнут в сравнении с чувствами двух одиночеств.
Читать
Мягкие лапы душевного хаоса: рецензия на «Кошачьи миры Луиса Уэйна»
7. «Хитрости» (HBO Max)
▶ Смотреть онлайн
Для Деборы Вэнс стендап — отдушина, способ отрефлексировать свою долгую и сложную жизнь… и, разумеется, возможность платить по счетам и обеспечивать себя и дочь. Можно сказать, что «Хитрости» — это своего рода духовный сиквел «Удивительной миссис Мейзел
», взгляд в будущее, на темную сторону стендапа как индустрии и огромного груза на плечах, которая героиня должна нести, потому что не видит в своей жизни другой цели. Замечательный кастинг (одна из лучших ролей Джин Смарт
плюс успешный сериальный дебют стендап-артистки Ханны Эйнбиндер
), и весьма неплохой юмор, и удачный посыл создателей, рассказывающих историю о нелёгком пути женщин в стендап-индустрии в частности и в мире в целом.
Читать
Королевский бит: рецензия на «Хитрости»
6. «Сцены из супружеской жизни» (HBO)
Режиссер и сценарист Хагай Леви
известен по таким проектам, как «Пациенты
» и «Любовники
», и его новая работа в каком-то смысле объединяет обе темы – тут и семейная драма, и сеанс психотерапии длиной в пять часовых эпизодов. «Сцены из супружеской жизни» - ремейк одноименного сериала Ингмара Бергмана
1974 года. Действие перенесено из Швеции в современную Америку, а главные роли, которые в оригинале играли Лив Ульман
и Эрланд Юзефсон
, достались Джессике Честейн
и Оскару Айзеку
. Это история о несовпадении чувств во времени и о том, что никакое время над ними не властно, о браке как социальном концепте, и о семье, как о родстве душ, об ошибках, которые, возможно, были правильным решением, о несовершенстве человека и о том, как человек принимает это как факт, о дуальности таких понятий, как разрушение и созидания. Эволюция персонажей и их отношений рассказана в таких подробностях и мелочах, с такой эмоциональной и физической отдачей, что смотреть непросто. Но и пропустить такую игру – преступление.
Читать
Люблю, не могу: рецензия на «Сцены из супружеской жизни»
5. «Змей» (Netflix)
Основанный на реальных событиях триллер о серийном убийце Чарльзе Собрадже (Тахар Рахим
), который торговал крадеными драгоценностями и убивал хиппи в Тайланде, чтобы разжиться деньгами. Впрочем, козырь сериала не в том, что это жуткая история про бюрократию и азбуку абьюза: европейские дипмиссии не стремились искать пропавших туристов, потому что те часто исчезали в наркотическом дурмане или уходили в монастырь; методы Собраджа же наглядно демонстрируют, как легко задурить человеку голову и связать его по рукам и ногам без лишних движений. «Змей» — невероятно сочувственная история, показанная не глазами убийцы и не пугающая жестокостью, чтобы пронять зрителя. Ставка здесь на человеческое и очень человеческое: Сизифов — по началу — труд бельгийского посла Германа Книппенберга (Билли Хоул
), который в ходе работы заражал гуманизмом циничных дипломатов, тормошил полицию и вообще демонстрировал, как сложно и важно быть человеком.
Читать
Лучшие экранизации современных детективов
4. «Уборщица. История матери-одиночки» (Netflix)
В тени «Игры в кальмара
» на Netflix едва не осталось 10-серийная «Уборщица» — эмоционально заряженная драма про молодую маму Алекс (Маргарет Куэлли
), которая уходит от алкозависимого мужа и пытается создать лучшие условия жизни для себя и трехлетней дочери. Выглядит как напряженный социальный хоррор: мытарства женщины, оказавшейся (по своей воле) среди ночи с ребенком на улице, без средств к существованию и в поисках хоть какой-то, пусть и очень грязной работы, социального жилья и детского сада. Пик ада — сцене суда, когда Алекс пытаются лишить материнских прав. Передышки зрителю отпускаются порционно, но лишь на мгновения: когда героине помогают случайные добрые люди, а жизнь — ненадолго улыбается. С другой стороны, нет сомнений, что это современная сказка со счастливым концом, в которой Золушка не надеется на помощь принца, а способна (и обязана) сама побороться за счастье и достаток. Одна из самых пронзительных линий сериала рисует дисфункциональные отношения между Алекс и ее матерью-художницей. Интересно, что в реальной жизни Куэлли — старшая дочь Энди МакДауэлл
, играющей психически больную маму Алекс.
Читать
Жизнь стоит: рецензия на «Игру в кальмара»
3. «Белый лотос» (HBO)
▶ Смотреть онлайн
Казалось бы, очередная, ничем не примечательная история о проблемах белых людей, которую — так странно — придумал даже не Марк Черри, автор «Отчаянных домохозяек» и «Почему женщины убивают», а Майк Уайт, уже до этого познавший «дзен» с «Просветленной». В центре событий — фешенебельный резорт (с учетом «Времени» и «Девяти незнакомцев» сейчас, кажется, самая востребованная локация), куда съезжаются хоть и разные, но такие одинаковые в своем богатом бездельи люди. Семья бизнес-вуман из Forbes, окончательно утратившая связь поколений; «мама Стифлера», пытающаяся попрощаться наконец с прахом матери; молодожены, где муж то и дело требует от отеля заменить номер «Пальма» на «Ананас», который, вроде как, лучше, но, конечно, не совсем. Слепок обычной курортной жизни — впрочем, не без детективной интриги — оборачивается настоящей сатирой на мир богатых и думающих, что они знамениты. Еще и под будоражащий саундтрек, который здесь играет едва ли не главную роль.
Читать
В позе богатых: рецения на «Белый лотос»
2. «Мейр из Исттауна» (HBO)
▶ Смотреть онлайн
Камерная реалистичная история, которая разворачивается в провинциальном городке, где все друг друга знают, но даже не подозревают, какие скелеты порой хранятся в шкафах у соседей, друзей и родственников. Голливудская дива Кейт Уинслет
здесь без капли лоска (а кажется, что еще и без капли грима), красивая и убедительная в своей усталости, растерянности, подавленных чувствах и неизвестно откуда берущихся силах. Происходящие в Исттауне преступления внезапно заставляют ее присмотреться к самым близким людям и впервые начать копаться в собственных болезненных воспоминаниях, вызывающих и чувство вины, и страх перед тем, как уже случившееся аукнется в еще только намечающемся будущем.
Читать
Рецензия на «Мейр из Исттауна»
1. «Тед Лассо». Второй сезон (AppleTV+)
Самый даже не спортивный, а оптимистичный сериал современности во втором сезоне не роняет планку, хотя проблем у заглавного героя уже, очевидно, больше — и улыбка с бисквитами по утрам, к сожалению, не помогают. Тед Лассо (все еще Джейсон Судейкис
), впрочем, как и его команда, пока не сдаются: если что — «алмазные гончие» придут на помощь. Наверное. Хотя во втором сезоне очевидно главным героем становится не только всегда позитивный Лассо и его молчаливый помощник Борода, но и «злобный старичок» Рой Кент (Бред Голдстин
), все-таки согласившийся войти в тренерский состав. Их пара с Кили Джонс (Джуно Темпл
), кажется, уже заслужила полноценный спин-офф.
Читать
Бесконечный футбол: почему надо посмотреть «Теда Лассо»
***
Специальные упоминания
Женя Шабынина
: «Плохой доктор
», «Йеллоустоун
» (3 сезон), «Расскажи мне свои секреты
»
Екатерина Визгалова
: «Пакт
», «Люпен
», «Психиатр по соседству
», «Почему женщины убивают
» (2 сезон)
Наталия Григорьева
: «Декстер: Новая кровь
», «Место преступления: Исчезновение в отеле «Сесил
», «Тревожный звонок
»
Алексей Филиппов
: «Подземная железная дорога
», «Смиты из Ультра-сити
», «Кусь
»
Слушать
Подкаст о современном хорроре («Тревожный звонок» и другие)
обсуждение >>