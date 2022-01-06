Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
20 лучших фильмов 2021 года
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Почка»: Дьявол носит Prada и погоны

Обзор сериалов >>
6 января 2022
Первой новогодней премьерой онлайн-кинотеатра KION стала черная комедия «Почка», где Любовь Аксенова появилась в нетипичном для себя образе беспринципной, но жутко обаятельной взяточницы, неожиданно оказавшейся в шаге от скоропостижного визита на тот свет. Кино-Театр.Ру рассказывает, каким получилось драмеди с остросоциальным характером.

«Почка»: Дьявол носит Prada и погоны
фото: Пресс-служба KION

Инспектор пожарной службы Наталья Кустова (Любовь Аксенова) – образцово показательная взяточница, способная докопаться до любой мелочи и выбить откат для себя и начальницы с такими же хищными аппетитами (Ирина Розанова). Молодая госслужащая готова пригрозить закрытием кому угодно и не гнушается посягнуть в буквальном смысле на святое – местный храм, где служит священником ее брат (Дмитрий Лысенков). Из уст Кустовой в безразлично-надменном тоне может прозвучать лишь заученное: «Вы что, как в «Хромой лошади» хотите?». Всем своим видом девушка доказывает, что дьявол носит не только Prada, но и погоны. С ее губ не сходит язвительная улыбка и яркая помада, а красный цвет – хит ее гардероба. Впрочем, до поры до времени. На плановом медосмотре выясняется, что к 30 годам у Наташи вот-вот откажут обе почки. Врачи обычной больницы и специалисты частной клиники в один голос дают неутешительный прогноз – часики тикают, и жить девушке осталось около трех месяцев.

Читать интервью Дмитрий Лысенков: «Я всегда играл каких-то бесов»

Редкостная стерва, которой довольно сложно сопереживать, однако восхищает своим желанием жить. Руководствуясь принципом «Кто ищет — тот всегда найдет», Наташа начинает поиски здоровой почки с таким же усердием, как когда-то выявляла псевдонарушения пожарной безопасности в работе ресторанов и отелей. Правда ранее эффективные методы здесь не срабатывают, и здоровье никак не покупается за деньги – пусть и очень большие, а по-другому выстраивать отношения с окружающими девушка не умеет. Согласно российскому законодательству живым донором парного органа может выступить только кровный родственник. В противном случае остается надеяться на трансплантацию почки от посмертного донора и ждать свою очередь – учитывая, что перед Наташей в списке около 300 людей с той же проблемой. Так что девушка все же решает навестить членов своей колоритной семьи и ожидаемо получает отказ за отказом, пожиная плоды собственного эгоизма.

«Почка»: Дьявол носит Prada и погоны
фото: Пресс-служба KION

Как и в сериале «257 причин, чтобы жить», где героиня Полины Максимовой возвращается к обычной жизни после успешной борьбы с раком, легкая и ироничная манера повествования сыграла авторам «Почки» только на руку, хотя разговор о тяжело больной женщине мог запросто свернуть в драматическое русло и приобрести назидательною интонацию. Жанр черной комедии позволил соединить сатирическое и социальное, пристально рассмотрев пороки и отдельно взятого человека и общества, пропитанного бюрократизмом. Так как Кустова привыкла потреблять, а не отдавать, окружающие тоже не готовы ничем с ней делиться. Методом шоковой терапии жизнь учит ее относиться к людям не как к вещам для достижения целей и ценить своих странноватых родных, которых, как известно, не выбирают. И что важно, помимо универсальных тем семьи и коррупции создатели проекта рассуждают еще и об отношении к донорству, обрисовывая непростую ситуацию в российских реалиях.

Благодаря характерной главной героине в исполнении Любови Аксеновой, утвержденной в проект без проб, «Почка» выводит собственную формулу по исправлению самоуверенной чиновницы и смотрится как яркий ответ комедийным хитам «Полицейский с Рублевки», «Последний министр», «Год культуры», в которых на главных ролях оставались мужчины-управленцы – будь то чиновник из Министерства образования или министр перспективного планирования (что бы эта должность не значила). Вместе с тем, драмеди Марии Шульгиной вписывается в линейку сериалов, снятых женщинами о женщинах, наряду с «Чиновницей» Оксаны Карас, «Надеждой» Елены Хазановой и комедией Анны Пармас «Исправление и наказание», готовящейся к премьере в этом году. С малых экранов отчетливее начинают звучать женские головы, однако стоит признать, что пока самый прорывной проект с феминистическим посылом все равно снял мужчина – режиссер «Чик» Эдуард Оганесян.

Смотрите сериал «Почка» в онлайн-кинотеатре KION с 1 января.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Дмитрий Лысенков: «Я всегда играл каких-то бесов»
«Чиновница»: Держу карман шире
«Надежда»: НеОбычная женщина
«257 причин, чтобы жить»: Не бойся своих желаний
Поиск по меткам
KIONМария БороденкоРоссийские сериалы
персоны
Любовь АксёноваОксана КарасДмитрий ЛысенковПолина МаксимоваЭдуард ОганесянАнна ПармасИрина РозановаЕлена ХазановаМария Шульгина
фильмы
Год культурыИсправление и наказаниеНадеждаПолицейский с РублёвкиПоследний министрПочкаЧикиЧиновница

фотографии >>
«Почка»: Дьявол носит Prada и погоны фотографии
«Почка»: Дьявол носит Prada и погоны фотографии
«Почка»: Дьявол носит Prada и погоны фотографии
«Почка»: Дьявол носит Prada и погоны фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Новый Год 2020

Скорбим

Мария Кленская
5 января ушла из жизни актриса Мария Кленская.
Владимир Городничев
3 января ушёл из жизни актёр Владимир Городничев.
Михаил Бычков
1 января ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Михаил Бычков.

День рождения >>

Анна Антоненко-Луконина
Нина Иванова
Николай Крючков
Виталий Кудрявцев
Алексей Маклаков
Мария Миронова
Эугения Плешките
Адиз Раджабов
Анатолий Смиранин
Роуэн Аткинсон
Капучине
Эдди Редмэйн
Жереми Ренье
Норман Ридус
Адриано Челентано
Лоретта Янг
все родившиеся 6 января >>

Афиша кино >>

Звёздный разум
научная фантастика, приключения, триллер
Россия, 2021
Джигалоу
комедия
Россия, 2021
Свингеры
романтическая комедия
Россия, 2021
Чёрный ящик
драма, триллер
Франция, 2021
Самый лучший босс
комедия
Испания, 2021
(Не)идеальные парочки
комедия
Италия, 2021
Мой волк
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Франция, 2021
Однажды в кино
драма, мелодрама
Индия, Франция, 2021
Проклятие монахинь
детектив, драма, мистика, фильм ужасов
США, 2020
Звериные бои
детский фильм, семейное кино
Австралия, США, 2020
Наш двор. 25 лет спустя
комедия
Армения, 2021
Миссия «Рождество»
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram