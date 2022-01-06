«Почка»: Дьявол носит Prada и погоны

Первой новогодней премьерой онлайн-кинотеатра KION стала черная комедия «Почка», где Любовь Аксенова появилась в нетипичном для себя образе беспринципной, но жутко обаятельной взяточницы, неожиданно оказавшейся в шаге от скоропостижного визита на тот свет. Кино-Театр.Ру рассказывает, каким получилось драмеди с остросоциальным характером.
фото: Пресс-служба KION
Инспектор пожарной службы Наталья Кустова (Любовь Аксенова) – образцово показательная взяточница, способная докопаться до любой мелочи и выбить откат для себя и начальницы с такими же хищными аппетитами (Ирина Розанова). Молодая госслужащая готова пригрозить закрытием кому угодно и не гнушается посягнуть в буквальном смысле на святое – местный храм, где служит священником ее брат (Дмитрий Лысенков). Из уст Кустовой в безразлично-надменном тоне может прозвучать лишь заученное: «Вы что, как в «Хромой лошади» хотите?». Всем своим видом девушка доказывает, что дьявол носит не только Prada, но и погоны. С ее губ не сходит язвительная улыбка и яркая помада, а красный цвет – хит ее гардероба. Впрочем, до поры до времени. На плановом медосмотре выясняется, что к 30 годам у Наташи вот-вот откажут обе почки. Врачи обычной больницы и специалисты частной клиники в один голос дают неутешительный прогноз – часики тикают, и жить девушке осталось около трех месяцев.
Редкостная стерва, которой довольно сложно сопереживать, однако восхищает своим желанием жить. Руководствуясь принципом «Кто ищет — тот всегда найдет», Наташа начинает поиски здоровой почки с таким же усердием, как когда-то выявляла псевдонарушения пожарной безопасности в работе ресторанов и отелей. Правда ранее эффективные методы здесь не срабатывают, и здоровье никак не покупается за деньги – пусть и очень большие, а по-другому выстраивать отношения с окружающими девушка не умеет. Согласно российскому законодательству живым донором парного органа может выступить только кровный родственник. В противном случае остается надеяться на трансплантацию почки от посмертного донора и ждать свою очередь – учитывая, что перед Наташей в списке около 300 людей с той же проблемой. Так что девушка все же решает навестить членов своей колоритной семьи и ожидаемо получает отказ за отказом, пожиная плоды собственного эгоизма.
фото: Пресс-служба KION
Как и в сериале «257 причин, чтобы жить», где героиня Полины Максимовой возвращается к обычной жизни после успешной борьбы с раком, легкая и ироничная манера повествования сыграла авторам «Почки» только на руку, хотя разговор о тяжело больной женщине мог запросто свернуть в драматическое русло и приобрести назидательною интонацию. Жанр черной комедии позволил соединить сатирическое и социальное, пристально рассмотрев пороки и отдельно взятого человека и общества, пропитанного бюрократизмом. Так как Кустова привыкла потреблять, а не отдавать, окружающие тоже не готовы ничем с ней делиться. Методом шоковой терапии жизнь учит ее относиться к людям не как к вещам для достижения целей и ценить своих странноватых родных, которых, как известно, не выбирают. И что важно, помимо универсальных тем семьи и коррупции создатели проекта рассуждают еще и об отношении к донорству, обрисовывая непростую ситуацию в российских реалиях.
Благодаря характерной главной героине в исполнении Любови Аксеновой, утвержденной в проект без проб, «Почка» выводит собственную формулу по исправлению самоуверенной чиновницы и смотрится как яркий ответ комедийным хитам «Полицейский с Рублевки», «Последний министр», «Год культуры», в которых на главных ролях оставались мужчины-управленцы – будь то чиновник из Министерства образования или министр перспективного планирования (что бы эта должность не значила). Вместе с тем, драмеди Марии Шульгиной вписывается в линейку сериалов, снятых женщинами о женщинах, наряду с «Чиновницей» Оксаны Карас, «Надеждой» Елены Хазановой и комедией Анны Пармас «Исправление и наказание», готовящейся к премьере в этом году. С малых экранов отчетливее начинают звучать женские головы, однако стоит признать, что пока самый прорывной проект с феминистическим посылом все равно снял мужчина – режиссер «Чик» Эдуард Оганесян.
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