«Предпоследняя инстанция»: Ирина Розанова и Павел Прилучный между раем и адом

В первый день нового года в онлайн-кинотеатре Okko начался показ сериала «Предпоследняя инстанция». Поучительная трагикомедия не совсем празднично констатирует, что все мы в итоге попадем либо в рай, либо в ад, но все-таки подчеркивает, что шанс изменить свою участь еще имеется. Причем шанс этот даже не последний.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Вечный мажор Максим Михайлович (Павел Прилучный) жадно поедает в московской ресторане сет из устриц и шампанского. Жизнь, кажется, удалась. А нет – ошибочка вышла. Не жизнь, а смерть: Максим Михайлович вкусил опасный токсин, о чем ему и пришла сообщить интеллигентная Валентина Петровна (Ирина Розанова), резонно замечающая, что поедание устриц в городе без моря — в принципе всегда затея опасная.
Максим Михайлович — хозяин жизни, но против смерти, ирония, бессилен. Валентина Петровна, впрочем, тоже не начальник этой епархии, а обычная госслужащая не без преследования собственных интересов. После краткой презентации ада, где горят костры вовсе не рябин и куда уже заказан путь для Максима Михайловича, заработавшего, как выясняется, состояние на обманутых дольщиках, Валентина Петровна предлагает новоявленному покойничку сделку — за 3 млн поставит на бланке другую печать. Безбожная коррупция — госслужащая достраивает дачу в Мытищах — впрочем, выходит всем боком. За махинациями Валентины Петровны давно следит особый отдел по распределению душ, куда в итоге и ссылает генеральный директор (Федор Добронравов) нерадивую чиновницу и быстро преодолевшего чистилище Максима Михайловича. Теперь они вдвоем должны реально вершить судьбы людей и самостоятельно в спорных случаях решать — отправить того или иного «клиента» в ад или в рай.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Предпоследняя инстанция», конечно, не заявляет новой темы — фильмов и сериалов про вечное противостояние ада и рая и проводников в тот или иной мир снято предостаточно. Но создатели этого проекта идут немного по пути «Вампиров средней полосы», помещая потустороннюю тему в условия узнаваемых отечественных реалий. В ход идут и Павел Прилучный, главный мажор российского кино, здесь в принципе с иронией повторяющий путь своего предыдущего героя — не все душевные качества в его Максиме Михайловиче задавлены деньгами. И Федор Добронравов — добрый генеральный директор, которого благоустройство собственного, вполне мирского, огорода интересует гораздо больше людского покаяния. И скромная, почти правильная чиновница-коррупционерша в очень органичном исполнении Ирины Розановой в вечно застегнутом на все пуговицы костюме. И местный Кулибин (да, тот самый) в исполнении Николая Фоменко — консервативный изобретатель, так и не смирившийся с восстанием машин. И даже сатира на вечных сериальных кагэбэшников, по-тихому готовых испортить жизнь любому. Такая старая сказка на новый лад.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Как и любая сказка, пусть и развивающаяся во вполне конкретных пространственно-временных рамках, «Предпоследняя инстанция» не обходится без морально-нравственных наставлений, впрочем, не уходящих в излишний пафос. В ад, вроде бы, можно загреметь и за «отжатую» у одноклассницы в пятом классе шоколадку, но много же в жизни вопросов на грани, подписать (не кровью, а волшебным пером) главный приговор — в рай или в ад — все-таки далеко не просто. И эта философская дилемма для героев Розановой и Прилучного — едва ли не ключевое наказание этой, что уж говорить, далеко не безгрешной парочки. Бог (ну или гендир в лице Федора Добронравова) не Тимошка, видит немножко.
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