«Сергий против нечисти»: Во имя отца, сына и русской хтони

В онлайн-кинотеатре KION состоялась цифровая премьера нового сериала – «Сергий против нечисти», одновременно и экшен-комедии, и ужастика с элементами русского-народного фэнтези. Роль отечественного Ван Хельсинга играет Роман Маякин, а его напарницей поневоле становится героиня в исполнении Лукерьи Ильяшенко – как понятно уже из названия, этим двоим предстоит сражаться с чем-то недобрым и сверхъестественным. Во имя покоя мирных жителей и с одобрения церкви в лице скромной, но могущественной матушки или, как зовет ее Сергий, «тетушки» Ирины Розановой.
фото: PR-служба KION
Ночь, улица, фонарь, гаражи и испуганная бабуля, убегающая от человека в темном плаще и с осиновым колом в руках. Поначалу кажется, что она жертва какого-то бандита, но ситуация очень быстро переворачивается с ног на голову, в том числе и в прямом смысле. Стоит преследователю схватить бабку, как ее глаза темнеют, голос меняется на зловещий бас, а сама она вдруг обретает нечеловеческую силу, с легкостью отбрасывая противника. Оказывается, в теле пожилой женщины засела настоящая ведьма, а гнался за ней никто иной, как лишенный сана священник Сергий (Роман Маякин), зарабатывающий на жизнь истреблением недобрых героев русских-народных сказок. Впрочем, не только русских и не только сказок – так, на охоте за самым настоящим вампиром (Николай Шрайбер) его застукала сотрудница полиции Катя Земцова (Лукерья Ильяшенко).
В истории Сергия про то, что почти все «глухари», в том числе и в ее отделе, — дело рук вполне себе реальной нечистой силы, девушке поначалу было трудно поверить, но хватило одной вылазки на кладбище – и вот они уже напарники. И, надо сказать, что помощь Сергию явно не помешает. Мало того, что фантастических тварей становится все больше, так еще служители правопорядка, вроде въедливого и вредного бывшего напарника Земцовой Кракина (Дмитрий Куличков), наступают на пятки, и их нужно отвлекать.
фото: PR-служба KION
Сделать героем священника – остроумный ход, бывшего священника – еще и безопасный, позволяющий приблизить его к народу, ведь Сергий, хоть по привычке и носит длинные волосы, крест, одежды, похожие на рясу, и для усиления комического эффекта употребляет фразы из лексикона проповедника (и когда нужно им с легкостью прикидывается), персонаж весьма порочный, со слабостью к алкоголю и любовным похождениям. А кто не без греха? Да и благое дело, которым он занят, оправдывает средства и образ жизни. Для русского кино подобный сюжет в каком-то смысле революционен, так как церковь представлена институцией, действительно сражающейся со злом. За каждого поверженного упыря Сергий честно получает оплату от матушки (по прейскуранту), а сама она – убедительная в этом образе Ирина Розанова – не только хранит древние знания и собирает сказочные артефакты, оставшиеся от ведьм и вампиров, чтобы они не смогли больше никому навредить, но и, как становится понятно в одной из серий, помогает некоторым урожденным антигероям социализироваться и зажить без членовредительства.
«Сергий против нечисти» выходит, кажется, в самое нужное время, ведь популярность, очевидно, набирают истории по мотивам русских-народных сказок. Переосмысленные и адаптированные на современный лад они уже хорошо работают в большом кино и на малых экранах (взять хотя бы «Последнего богатыря» и «Вампиров средней полосы»), а уж помещенные в сюжет про охотников за нечистью эти легенды обретают более универсальный вид – построенных по этому принципу сериалов великое множество. Новый проект хорошо сбалансирован с точки зрения жанров. С одной стороны, получается весьма зрелищный экшен, с костюмами, гримом, неожиданными локациями (даже приевшийся вид на Москву-Сити, оказывается, еще можно как-то обыграть), а с другой – и комедия, и даже намечающаяся к концу 6-серийного первого сезона неизбежная любовная драма. Грех было бы не использовать органичный актерский дуэт Маякина и Ильяшенко в этом ключе и не подразнить зрителя.
Главное, что сюжет этот может быть неисчерпаем на протяжении довольно долгого времени, так как развивается и вертикально, и горизонтально – очевидно, что финал оставляет большой задел на продолжение, да и сама концепция подразумевает, что нечисти должно быть больше. В конце концов русская мифология – неисчерпаемый источник вдохновения, особенно по части хтонических монстров и прочей магической жути.
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