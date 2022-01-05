Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Сергий против нечисти»: Во имя отца, сына и русской хтони

Обзор сериалов >>
5 января 2022
В онлайн-кинотеатре KION состоялась цифровая премьера нового сериала – «Сергий против нечисти», одновременно и экшен-комедии, и ужастика с элементами русского-народного фэнтези. Роль отечественного Ван Хельсинга играет Роман Маякин, а его напарницей поневоле становится героиня в исполнении Лукерьи Ильяшенко – как понятно уже из названия, этим двоим предстоит сражаться с чем-то недобрым и сверхъестественным. Во имя покоя мирных жителей и с одобрения церкви в лице скромной, но могущественной матушки или, как зовет ее Сергий, «тетушки» Ирины Розановой.

«Сергий против нечисти»: Во имя отца, сына и русской хтони
фото: PR-служба KION

Ночь, улица, фонарь, гаражи и испуганная бабуля, убегающая от человека в темном плаще и с осиновым колом в руках. Поначалу кажется, что она жертва какого-то бандита, но ситуация очень быстро переворачивается с ног на голову, в том числе и в прямом смысле. Стоит преследователю схватить бабку, как ее глаза темнеют, голос меняется на зловещий бас, а сама она вдруг обретает нечеловеческую силу, с легкостью отбрасывая противника. Оказывается, в теле пожилой женщины засела настоящая ведьма, а гнался за ней никто иной, как лишенный сана священник Сергий (Роман Маякин), зарабатывающий на жизнь истреблением недобрых героев русских-народных сказок. Впрочем, не только русских и не только сказок – так, на охоте за самым настоящим вампиром (Николай Шрайбер) его застукала сотрудница полиции Катя Земцова (Лукерья Ильяшенко).

Читать Все, как у нелюдей: новогодний эпизод «Вампиров средней полосы»

В истории Сергия про то, что почти все «глухари», в том числе и в ее отделе, — дело рук вполне себе реальной нечистой силы, девушке поначалу было трудно поверить, но хватило одной вылазки на кладбище – и вот они уже напарники. И, надо сказать, что помощь Сергию явно не помешает. Мало того, что фантастических тварей становится все больше, так еще служители правопорядка, вроде въедливого и вредного бывшего напарника Земцовой Кракина (Дмитрий Куличков), наступают на пятки, и их нужно отвлекать.

«Сергий против нечисти»: Во имя отца, сына и русской хтони
фото: PR-служба KION

Сделать героем священника – остроумный ход, бывшего священника – еще и безопасный, позволяющий приблизить его к народу, ведь Сергий, хоть по привычке и носит длинные волосы, крест, одежды, похожие на рясу, и для усиления комического эффекта употребляет фразы из лексикона проповедника (и когда нужно им с легкостью прикидывается), персонаж весьма порочный, со слабостью к алкоголю и любовным похождениям. А кто не без греха? Да и благое дело, которым он занят, оправдывает средства и образ жизни. Для русского кино подобный сюжет в каком-то смысле революционен, так как церковь представлена институцией, действительно сражающейся со злом. За каждого поверженного упыря Сергий честно получает оплату от матушки (по прейскуранту), а сама она – убедительная в этом образе Ирина Розанова – не только хранит древние знания и собирает сказочные артефакты, оставшиеся от ведьм и вампиров, чтобы они не смогли больше никому навредить, но и, как становится понятно в одной из серий, помогает некоторым урожденным антигероям социализироваться и зажить без членовредительства.

Читать «Последний богатырь: Посланник тьмы»: Вот и сказочке конец

«Сергий против нечисти» выходит, кажется, в самое нужное время, ведь популярность, очевидно, набирают истории по мотивам русских-народных сказок. Переосмысленные и адаптированные на современный лад они уже хорошо работают в большом кино и на малых экранах (взять хотя бы «Последнего богатыря» и «Вампиров средней полосы»), а уж помещенные в сюжет про охотников за нечистью эти легенды обретают более универсальный вид – построенных по этому принципу сериалов великое множество. Новый проект хорошо сбалансирован с точки зрения жанров. С одной стороны, получается весьма зрелищный экшен, с костюмами, гримом, неожиданными локациями (даже приевшийся вид на Москву-Сити, оказывается, еще можно как-то обыграть), а с другой – и комедия, и даже намечающаяся к концу 6-серийного первого сезона неизбежная любовная драма. Грех было бы не использовать органичный актерский дуэт Маякина и Ильяшенко в этом ключе и не подразнить зрителя.

Главное, что сюжет этот может быть неисчерпаем на протяжении довольно долгого времени, так как развивается и вертикально, и горизонтально – очевидно, что финал оставляет большой задел на продолжение, да и сама концепция подразумевает, что нечисти должно быть больше. В конце концов русская мифология – неисчерпаемый источник вдохновения, особенно по части хтонических монстров и прочей магической жути.

Смотрите сериал «Сергий против нечисти» в онлайн-кинотеатре KION с 5 января.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Смотреть онлайн: «Трагедия Макбета», «Карамора» и продолжение «Триггера»
Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков
«Сергий против нечисти» с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко стартует 5 января
Когда цена кусается: Роман Маякин охотится на упырей в трейлере сериала «Отец Сергий»
Смотреть онлайн: «Трудные подростки», «Дюна», «Отец Сергий» и другие цифровые премьеры октября
Пять ожидаемых сериалов из конкурсной программы фестиваля «Пилот»
Главную награду фестиваля «Пилот» получил сериал Sold Out с Глебом Калюжным
Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
Сериал «Вертинский» выйдет уже 13 сентября
Сериалы Дуни Смирновой, Клима Шипенко и Оксаны Карас вошли в обновленный конкурс «Пилота»
Поиск по меткам
KIONКомедиямистикаНаталия ГригорьеваРоссийские сериалы
персоны
Лукерья ИльяшенкоДмитрий КуличковРоман МаякинИрина РозановаНиколай Шрайбер
фильмы
Вампиры средней полосыПоследний богатырь: Посланник ТьмыСергий против нечисти

фотографии >>
«Сергий против нечисти»: Во имя отца, сына и русской хтони фотографии
«Сергий против нечисти»: Во имя отца, сына и русской хтони фотографии
«Сергий против нечисти»: Во имя отца, сына и русской хтони фотографии
«Сергий против нечисти»: Во имя отца, сына и русской хтони фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Городничев
3 января ушёл из жизни актёр Владимир Городничев.

День рождения >>

Армен Арушанян
Андрей Болтнев
Максим Браматкин
Екатерина Данилова (III)
Евгений Иванов
Надя Иванова (II)
Анатолий Калмыков
Элле Кулль
Куллук Ходжаев
Франческа Бертини
Роберт Дюваль
Дайан Китон
Брэдли Купер
Дани Саваль
Джо Фланиган
Сьюзи Эмис
все родившиеся 5 января >>

Афиша кино >>

Джигалоу
комедия
Россия, 2021
Звёздный разум
научная фантастика, приключения, триллер
Россия, 2021
Свингеры
романтическая комедия
Россия, 2021
Чёрный ящик
драма, триллер
Франция, 2021
Самый лучший босс
комедия
Испания, 2021
(Не)идеальные парочки
комедия
Италия, 2021
Мой волк
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Франция, 2021
Однажды в кино
драма, мелодрама
Индия, Франция, 2021
Проклятие монахинь
детектив, драма, мистика, фильм ужасов
США, 2020
Звериные бои
детский фильм, семейное кино
Австралия, США, 2020
Наш двор. 25 лет спустя
комедия
Армения, 2021
Миссия «Рождество»
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен