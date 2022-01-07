«Бесит»: Саша Бортич во временной петле, а Ольга Кузьмина в роли супермамы

В онлайн-кинотеатре PREMIER вышел киноальманах «Бесит» о проблемах и болевых точках современного общества. В пяти новеллах создатели проекта очертили круг волнующих тем: от трансляции родителями нереализованных желаний на ребенка до домашнего насилия. Короткометражки сняты разными режиссерами в разных жанрах, а среди артистов — Ольга Кузьмина, Саша Бортич, Сергей Лавыгин, Максим Лагашкин, Нонна Гришаева.
фото: Пресс-служба PREMIER
Две из пяти новелл сняла Василиса Кузьмина — постановщица веб-сериала «Алиса», сейчас работающая над фильмом «Ника» — байопиком самой юной советской поэтессы. В новелле «Супермама» речь идет об активной и креативной женщине (Ольга Кузьмина), которая сама решила, чего хочет ее восьмилетний сын и буквально затаскала ребенка по кастингам шоу талантов. Чтобы мама была счастлива и по возможности поскорее отстала, маленький Виталик старается изо всех сил и однажды обнаруживает у себя не просто талант, а сверхспособность — передвигать предметы силой мысли. Однако реализация собственных амбиций за счет ребенка до добра не доводит и зачастую оборачивается психологической травмой, которую в короткометражке утрированно превращают в травму физическую. Вторая лента Кузьминой «Ты же девочка» тоже решена в комедийно-фантасмагорическом формате, что не редкость для «зрительских» короткометражек – вспомнить, к примеру, «Половинки» о склеившихся незнакомцах или «Саша ищет таланты» о российском брате Супермена. В этой новелле, отчасти впитавшей пафос женских историй Анны Меликян, для героини Саши Бортич знакомство с родителями бойфренда оборачивается затяжным кошмаром: девушка раз за разом переживает малоприятный новогодний вечер, попав во временную петлю. Правда, выбраться из нее оказывается чуть проще, чем персонажам «Дня сурка» и «Зависнуть в Палм-Спрингс». Достаточно послушать себя, а не пытаться соответствовать чужим ожиданиям.
Тему самореализации продолжает Аксинья Гог в новелле «Чапалах», где тиктокер Серега Чапалах (Филипп Ершов) пытается снимать видео о серьезных проблемах (в частности – экологии), но сталкивается с непониманием среди коллег по цеху TikTok-хаусу и миллиона подписчиков, появившихся благодаря вирусным роликам, в которых Серега получает пощечины. Блогеру серьезность не к лицу, а к отпискам. На носу еще и выгодная интеграция на десять миллионов рублей: нужно всего лишь принять еще одну пощечину — на этот раз ногой в рекламируемом кроссовке. И хоть репутация для парня дороже денег, разорвать этот порочный круг не так-то просто.
фото: Пресс-служба PREMIER
Комедийный жанр был выбран и для «Фокусников» Артема Соловьева, выступившего в качестве шоураннера и сценариста «Бесит». Действие происходит ночью на трассе. Пока один из гаишников (Борис Дергачев) по памяти цитирует Данте и размышляет про ад, второй (Максим Лагашкин) планирует развести очередного водителя по отработанной схеме: подвести под статью 228, подбросив наркотики. Впрочем, случайный путник (Николай Ковбас) оказывается фокусником более серьезного масштаба, чем сотрудники ГАИ. Вместо кролика из шляпы — труп в багажнике: только так удается направить полицейских на путь истинный – ловкость рук и никакого мошенничества.
Ироничная интонация предыдущих сюжетов сменяется трагичной в ленте «Бьет – значит любит», сочетающей и драму, и триллер, и хоррор. Сергей Лавыгин, знакомый зрителю преимущественно по комедийным ролям в «Кухне» и ее спин-оффе «СеняФедя», перевоплощается в антигероя – депутата Голованова, ратующего за сохранение семейных ценностей и уверенного, что побитая женщина не должна выносить сор из избы. С удовольствием пересматривая собственное выступление, чиновник неожиданно видит активистку Катю (Полина Ауг), которой, как и многим другим, посоветовал следовать правилу «Вот убьют, тогда и приходите». Она и пришла – замученная до смерти собственным мужем. Однако девушка решает отомстить не конкретному абьюзеру, а системе в лице депутата: она не только мерещится Голованову в виде духа, но и вселяется в его жену (Олеся Судзиловская). Режиссер Илья Аксёнов («Мир, дружба, жвачка») заставляет героя оказаться в чужой шкуре и самому стать жертвой, которой никто не верит. Проект начал разрабатываться более полутора лет назад, но к началу 2022 года закон о домашнем насилии так и не вступил в силу. И пусть кино о «здесь и сейчас» должно отражать современную ситуацию, хочется, чтобы сюжет «Бьет – значит любит» как можно скорее устарел.
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