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«Триггер-2»: Стрелецкого казнь

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7 января 2022
В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» начался показ второго сезона сериала «Триггер» с Максимом Матвеевым. Продолжение успешного, жесткого, но и впрямь психотерапевтического проекта 2020 года вновь скрещивает яркие случаи практики эксцентричного Стрелецкого и тайны его собственной жизни.

«Триггер-2»: Стрелецкого казнь
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра "Кинопоиск"

После событий первого сезона «профессиональный провокатор» Стрелецкий (Матвеев) восстанавливается в клинике, где уже успел завоевать себе славу беспокойного пациента. Выходки Стрелецкого, впрочем, легко прощаются главврачом (Андрей Мерзликин) – авторитет психа-психолога помогает. Он меняет лечащих врачей как перчатки – далеко не все коллеги готовы выдерживать его сеансы шоковой терапии, и вмешивается в жизнь других пациентов. Кем-то просто умело манипулирует, кому-то, в отличие от горе-сотрудников клиники, пытается оказать посильную помощь. Например, девушке Саше (Лена Тронина), собирающейся совершить самоубийство из-за чувства вины за смерть своего молодого человека и лучшей подруги. Надо ли говорить, что экспрессивные методы Стрелецкого оказываются эффективнее классического медикаментозного лечения.

Так бы и сидел спокойно экс-психолог на комфортном лечебном пансионе, тяготы которого всегда готов скрасить приходящий с фляжкой текилы друг Денис (Роман Маякин), только вот обстоятельства личной жизни вновь вынуждают действовать. Долго добивавшаяся свидания со Стрелецким Лера (Виктория Маслова) найдена мертвой. По предварительной версии она, как и ее муж (Леонид Бичевин), покончили с собой. Но Стрелецкий считает, что все не так просто и для того, чтобы разобраться, что же произошло на самом деле, ему нужно выйти из клиники и вновь окунуться в работу.

«Триггер-2»: Стрелецкого казнь
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра "Кинопоиск"

Над вторым «Триггером» работала та же команда, что и на оригинальном сериале, разве что поменялся режиссер. Вместо снимавшего первый сезон Дмитрия Тюрина, который пошел продолжать «Эпидемию», за постановку взялся Игорь Твердохлебов, отвечавший за третьего «Мажора» и «Территорию» с Мерзликиным и Глебом Калюжным. И эти изменения поначалу даже не очень заметны. Продолжение «Триггера» драматургически будто бы намеренно повторяет оригинал – только Стрелецкий в поисках истины выходит не из тюрьмы, а из психиатрической клиники, а к практике возвращается не в отдельном кабинете модного бизнес-центра, а в строительном вагончике. Однако постепенно действие второго сезона психологически уходит в совершенно иное, нежели в первом «Триггере», направление. Методы шоковой терапии Стрелецкого – на месте. Только теперь это, скорее, история не о спасении пациентов, пусть и довольно спорным образом, а о спасении Стрелецким самого себя.

Чувство вины – ключевое для второго сезона, который недаром начинается с кейса девушки Саши (героиня Трониной остается на весь сезон). Если в первой части герой Матвеева, отсидевший срок за, как выясняется, не совершенное им преступление, был уверен в своей невиновности и пытался выяснить правду о случившейся трагедии, то во второй — ситуация, с которой столкнулся Стрелецкий, оказывается несколько сложнее. Да, он считает, что Лера не сама решила проститься с жизнью, но что если он – не как психолог, а именно как человек, в определенный момент слишком сильно с ней сблизившийся, — все-таки внес в трагедию свою лепту? И именно на этом внутреннем противостоянии, когда Стрелецкий пытается заглушить вину своей вновь не самой легальной практикой, и строится «Триггер-2». Это уже не бодрый провокационный триллер, в популярной манере рассказывающий самому широком кругу зрителей (оригинальный проект сразу выходил на Первом канале, для второго сезона за несколько месяцев до телепремьеры сделали цифровой релиз) о том, что свои проблемы неплохо бы решать со психотерапевтом. Это тягучий психологический детектив (имеется даже новый герой – следователь в исполнении Сергея Гилева), где важнее не расследование, а исследование — собственной внутренней боли. Пусть и за счет радикальной психотерапии других.

Смотрите сериал «Триггер-2» в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с 7 января.


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