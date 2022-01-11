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«Мне плевать, кто вы»: Наш привет секспросвету

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11 января 2022
Телеканал ТНТ открывает премьерный сезон сериалом «Мне плевать, кто вы» — комедийной историей о вреде родительского гиперконтроля, а также тяготах и радостях самостоятельной жизни. Ведущие роли в проекте исполнили новые лица отечественного кино – Денис Власенко и Варвара Феофанова. Кино-Театр.Ру посмотрел первые четыре эпизода и объясняет, каким получился проект с элементами секспросвета.

«Мне плевать, кто вы»: Наш привет секспросвету
фото: Пресс-служба ТНТ

Семейные проблемы приводят Ирину Владимировну (Евгения Дмитриева) с сыном Женей (Денис Власенко) в кабинет психолога. Деспотичная мать уверена, что ее Котичка не проживет ни дня без строго надзора, однако по совету специалиста нехотя соглашается дать ему волю и отпускает пожить в резервной квартире, которая посуточно сдается туристам. Так парень не только узнает буквальное значение слова «сепарация», но и начинает делать первые шаги в установлении адекватных личных границ, ранее почти что стертых из-за эгоцентричной родительницы, привыкшей все держать в своих руках. Даже если придется следить за сыном «ради его блага» или искусственно создавать трудности взрослой жизни, чтобы неразумное дитя прибежало обратно – чего, конечно же, не происходит.

Резервная двушка, между тем, продолжает сдаваться туристам, но уже не полностью. Женя поселяется в одной комнате и числится смотрителем, а другая ожидает гостей. Однако выясняется, что в отсутствие постояльцев квартиру посещала еще и соседка Даша (Варвара Феофанова), использующая жилище для хранения закладок. Начало их взаимоотношений с Женей перекликается с сюжетом сериала о вебкаме Happy End, где Власенко сыграл одну из главных ролей, а его герой также влюбился в эксцентричную блондинку с противоположным взглядом на мир. В одном из эпизодов, Даша, кстати, пробует себя в качестве вебкам-модели вместе с парнем (отсюда на постере сериала ее образ в кожаной маске), но, как и многое в проекте, это оборачивается шуткой, а не драмой.

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Возникновение химии между Дашей и Женей становится движком сюжета, а в остальном сериал строится горизонтально по схеме «новая серия – новые жильцы со странностями». Первых гостей для Котички находит мама. По ее мнению, это идеальная семейная пара (Валерия Репина и Егор Морозов), которая на собственном примере должна продемонстрировать здоровые отношения и важность института брака. На деле же муж и жена в первый же вечер предлагают молодым смотрителям квартиры поменяться партнерами и переспать за деньги. В следующих сериях в доме появляются беременная Юля (Екатерина Агеева), решившая родить в ванной вместо роддома, просветленный лектор Анатолий Звездный (Никита Тарасов), вещающий о тантрическом сексе, и пара бабушки (Ёла Санько) и внука ее молодого любовника. Не обходится и без регулярных визитов штатного сантехника (триумфальное возвращение Виктора Логинова на ТНТ со времен «Счастливы вместе»). Таким образом Женя, до этого стараниями мамы, наверняка, оторванный от внешнего мира, начинает познавать его и самого себя, соприкасаясь с разными неординарными личностями, и сепарация превращается в своего рода социализацию.

«Мне плевать, кто вы»: Наш привет секспросвету
фото: Пресс-служба ТНТ

«Мне плевать, кто вы» стал дебютной работой комиков Оксаны Мафагел и Елизаветы Варвары Арановой, которые сами написали и поставили проект. Вместе они создавали YouTube-канал «Женский комедийный», где с соведущими и приглашенными гостями обсуждали через юмор важные и больные для общества темы – харассмент, асексуальность, жизнь после онкологической болезни, неприязнь к темнокожим. В своем сериале Мафагел и Аранова по сути продолжили эту линию и затронули проблемы взросления, отношений, отцов и детей, выдержав жанр и сделав это гротескно. Кроме того, чувствуется, что проект создавался женщинами, так как Даша в исполнении Варвары Феофановой прописана как полноправная героиня сюжета, и уже в первых эпизодах становится понятно, что сильные изменения ждут не только персонажа Власенко, но и ее. Вообще, глядя на их дуэт, невозможно обойтись без сравнений с популярным американским сериалом Sex education, продленным уже на четвертый сезон. Подобно Мэйв (Эмма Маккей, также для роли ставшая блондинкой), Даша носит мартинсы, короткие юбки и объемные худи, привыкла использовать людей для своих целей и выбирать сомнительные способы для заработка, что не исключает проблем с законом. Подобно Отису (Эйса Баттерфилд), Женя совершенно не подкован в общении с девушками и не может наладить коммуникацию с матерью.

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Однако помимо визуальных референсов «Мне плевать, кто вы» на свой манер перенимает у Sex education искреннюю интонацию и обеспечивает эффект узнавания героев, то и дело попадающих в нелепые ситуации. И несмотря на весь комизм, сериал становится честным разговором о важности диалога в семье, исследовании сексуальности и разных форм отношений – в том числе полиаморных, которые нечасто увидишь в отечественных картинах. Тем удивительнее и радостнее, что такой проект выходит на телевидении.

Смотрите сериал «Мне плевать, кто вы» на ТНТ и PREMIER с 10 января.


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