Исполины просят огня: «Атака титанов: Финал. Часть 2». Рекап первого эпизода

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Читать Большая маленькая дрожь: герои, темы и образы «Атаки титанов»

Небо над Парадизом бороздят цепелины Марлии. Несмотря на сокрушительные последствия вылазки Эрена Йегера в тыл неприятеля, Райнер Браун убеждает военное руководство, что нужно сразу отвечать на удар эльдийцев контрвыпадом. В лучших традициях саги финальная глава взяла паузу на самом интересном месте — на пороге войны.Нелишним будет вспомнить, как мы докатились до жизни такой. Если вы все помните — листайте до следующих звездочек.***В третьем сезоне добравшись до подвала родительского дома, Эрен и его друзья узнали, что живут на острове, а за линией горизонта существует целый мир — высокотехнологичный и воинственно настроенный по отношению к Парадизу, чьи жители (эльдийцы или народ Имир) когда-то вели захватническую политику и за счет титанической мощи доминировал над остальными.Больше всех досталось государству Марлия, расположенному через пролив от острова, и в ходе политических интриг гегемония Элдии с ее девятью разумными титанами была ликвидирована (по другой версии — король Карл Фриц умышленно способствовал краху, ощущая вину за деяния предков). Теперь имперские амбиции обуревают Марлию, не вылезающую из войн. Оставшихся на материке эльдийцев селят в гетто и подвергают унижениям как «дьявольских отродий». Единственный социальный лифт, дарующий звание «почетного марлийца», — это военная служба. В частности, Райнер и его товарищи, проломившие ворота в Шингашину и запустившие события сериала, — верно служат неприветливой малой родине.Начало четвертого сезона зеркалит старт саги, знакомя зрителей с группой юных эльдийцев из гетто, которых бойня в марлийском городе Ребелио наполняет праведным гневом, как Эрена Йегера — убийство матери и других жителей Шингашины. Они мечтают воевать за Марлию и стать Бронированным или иным титаном (только народ Имир обладает способностью превращаться в исполинов — и разумных тоже). Это дарует носителю небывалую мощь, но сокращает жизнь до 13 лет, поэтому Райнеру скоро понадобится сменщик или сменщица. Среди кандидатов — Габи Браун, его двоюродная сестра, и ее соперник Фалько, в девушку влюбленный. После заварушки в Ребелио, они забираются на дирижабль, летящий на Парадиз, и Габи убивает Сашу, а также подслушивает часть плана эльдийцев.Если коротко, Зик Йегер — носитель Звероподобного титана, работавший на марлийцев, — предал «хозяев» и задумал спасти родной народ при помощи постепенной «эвтаназии». Дело в том, что сила Титана основателя, которая передается только по королевской линии — а Зик сын Гриши Йегера и Дины Фриц, — может не только корректировать память, но и физиологию народа Имир. Этим главный интриган франшизы и хочет воспользоваться, чтобы сделать население Парадиза бесплодными, и его сводный брат Эрен, который сейчас обладает силами Атакующего титана, Молотоборца и Основателя, вроде как согласился на такую методу достижения мира во всем мире.Гарантом, что жителей Парадиза не перебьют, пока они ждут смерти, выступает «Гул Земли» — сценарий, при котором тысячи колоссальных титанов, составляющих три стены вокруг эльдийской столицы, пройдутся разрушительным маршем по всей планете. Именно страх перед этим полчищем много лет защищал Парадиз от вторжения извне. Однако с ростом технической мощи других государств угроза титанов становится все менее актуальной.Наконец, не все спокойно и в Парадизе: после самовольной акции в Марлии военное руководство намерено судить Эрена и его соратников, однако крепнет движение «йегеристов» — тех, кто верит, что Эльдия на грани краха и только юноша способен всех спасти. Руководит процессом Елена — последовательница Зика из Марлии. Она и другие йегеристы устраивают государственный переворот и освобождают Эрена, чтобы он мог встретиться с Зиком и осуществить план «эвтаназии». Сломить сопротивление Дота Пиксиса и других высших чинов помогает вино со спиномозговой жидкостью Зика: те, кто его отведал, обратятся в титанов, если он использует специальный крик.За решеткой оказываются, в частности, Армин Арлерт и Микаса Аккерман — друзья детства молодого лидера: первый известен своей мудростью и обладает мощью Колоссального титана, вторая — много сил положила на то, чтобы уберечь юного Йегера от смерти. В ходе пылкого монолога Эрен убеждает Микасу, что все это не добрая воля, а нечто, заложенное в нее, как во всех Аккерманах.***И вот начало марлийского вторжения. Уже знакомая в роли Титана-перевозчика Пик заводит Эрена в ловушку, где он подвергается нападению Зубастого титана. Пока Йегер сражается с прытким противником, Пик с Габи во рту сбегает в расположение союзников. Распаленный сражением Атакующий титан игнорирует советы Елены и следует за Зубастым в город, где вскоре к схватке присоединяется Райнер в обличии Бронированного. Используя способности Молотоборца, Эрен почти берет вверх над могучими противниками, но пропускает прямое попадание в голову из новейшего противотитанового орудия. Марлийцы идут в наступление, и их винтовки вместе с гранатами оказываются гораздо эффективнее того оружия, что есть у эльдийцев, привыкших сражаться с куда менее проворными исполинами.К заключенным прибегает Оньянкопон — еще один сторонник Зика, прибывший из Марлии, но принадлежащий к захваченному ими народу. Он просит Армина и других членов Разведотряда помочь Эрену, который сражается с марлийцами в одиночку и близок к поражению (после двух прямых попаданий в голову). В ходе перепалки Армин убеждает товарищей, что младший Йегер не планирует делать эльдийцев бесплодными и задумал что-то, чтобы обмануть Зика и использовать силу Титана прародителя по собственному усмотрению.А что же Зик? В первой половине сезона его отправили в лес гигантских деревьев, чтобы изолировать от возможных приспешников. Охраняли его Леви Аккерман и еще 30 бойцов Разведотряда — смельчаков, выбиравшихся за Стену, чтобы изучить прилежащие территории. Всю эту свиту Зик превращает в титанов (они выпили вина), но Леви как назло оказался трезвенником, поэтому сначала он истребляет бывших товарищей, а затем вновь берет в плен Йегера. Теперь того сдерживает хитроумная ловушка: стоит сделать одно неверное движение, как его разорвет «громовым копьем». Взрыв все-таки происходит: Аккерман в критическом состоянии, Зику отрывает нижнюю половину туловища. Такую мизансцену застают прибывшие на место йегеристы.Оба однако живы! Пока отряд отвлекается на обнаженного Зика, который невредимым выбирается из живота подобравшей его титанихи, майор Ханджи, специализирующаяся на исследованиях великанов и разработке оружия против них, прыгает с раненым Леви в реку и скрывается. Зик признается, что сам не понимает, что происходит, — он был в загадочном месте, где девушка слепила ему ноги из песка.В общем, все только начинается.