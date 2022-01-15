Наркотрип по душевным терзаниям: «Эйфория» вернулась со вторым сезоном

На HBO (в России — Амедиатека) стартовал долгожданный второй сезон «Эйфории» — сбивчивый манифест юности в XXI веке, когда уже на школьной скамье все сложно — и не становится легче. Дарья Тарасова разбиралась, как за два года изменился хит Сэма Левинсона
.
До наступления 2022 года остаются считанные часы, и вся школа Ист-Хайленда собралась на масштабную house party. Громкая музыка, алкоголь, легкие и не очень наркотики — во всех смыслах праздничный приход. Камера выхватывает из толпы уже знакомых персонажей: красавчика Нейта (Джейкоб Элорди
) с едкой ухмылкой на лице и кулаками в карманах, в очередной раз безразличную до него Мэдди (Алекса Деми
), скучающую и стесняющуюся Лекси (Мод Апатоу
), студента колледжа и футболиста МакКея (Элджи Смит
), вебкам-энтузиастку Кэт (Барби Феррейра
), остепенившуюся с тихим бойфрендом (Остин Абрамс
)… Джулс (Хантер Шафер
) интересуется у знакомых, не видел ли кто Ру (Зендая
), которая всеми силами пытается избегать возлюбленную, оставившую ее совсем недавно на вокзале. За рамками вечеринки печальные приключения настигают охочую до мужского внимания Кэсси (Сидни Суини
).
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Сериал «Эйфория»
Предисловием к празднеству становится рассказ о детстве трогательного наркодилера Фезко (Ангус Клауд
) — темной лошадки проекта, который заботится о коматозной бабуле (ангеле-хранителе, заменившей мальчику семью) и сводном братце, партнере по бизнесу Эштрее (Джейвон Уолтон
). Едва наступает 2022-й, как Фезко бросается на Нейта, превращая праздник в декорацию возмездия.
Возвращения «Эйфории» зрители ждали — и ждали по-настоящему долго: сверхпопулярный сериал Сэма Левинсона медлил с продолжением из-за COVID-обстоятельств, на замену предложив аудитории два рождественских спецэпизода. Оба были построены в форме исповеди: выговаривались Ру и Джулс, так глупо и неожиданно расставшиеся на перроне в попытке сбежать из города за лучшей жизнью. Джулс твердит психотерапевтке, что больше не хочет бороться за женственность, а соратник Ру по анонимным собраниям Али (Колман Доминго
) убеждает героиню, что, прежде чем строить какие-то отношения, нужно разобраться в себе и решить проблему с наркозависимостью.
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Новый сезон возвращается с привычным форматом: титру «Эйфория» предшествует развернутая ориджин-история одного из героев. В этот раз выбор пал на драматичный, ни много ни мало гангстерский сюжет из первых лет жизни доходяги Фезко. Позже он перетекает в события наших дней, когда дилер вынужден познакомиться с новым поставщиком из-за насильственной смерти предыдущего. Достается и Ру, решившей сопроводить Фезко и Эштрея на эту встречу-притирку.
Эпизод наследует стилистике первого сезона: свет и цвет, глиттер и алкоголь, то безразличная, то нарочитая камера с рваным ритмичным монтажом — и пунктиром намечает события грядущих серий. Из нововведений — тоже балующийся наркотиками Эллиот (Доминик Файк
), ожидаемо легко находящий общий язык с Ру. Его-то сначала и не замечает в клубах марихуанового дыма Джулс, под знакомый мотив встречаясь взглядом с героиней, а позже Эллиот предлагает ей свой стул, чтобы девушки наконец побеседовали. Будет ли влияние парня на Ру положительным, догадаться несложно, но как его появление скажется на отношениях с Джулс — пока загадка. Кэсси в это время под алкоголем и от огорчения связывается с Нейтом, составляя еще один (любовный) треугольник: Мэдди, клявшаяся квотербеку в вечной любви, все-таки ее лучшая подруга. Сестра Кэсси Лекси (Мод Апатоу) в этот момент завязывает душевный разговор с Фезко, что тоже вряд ли закончится чем-то хорошим.
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Левинсон продолжает исследовать аддикцию глазами зависимых: в прошлом шоураннер и сам долго боролся с зависимостью, поэтому и взял на себя непростую миссию: показать в телеформе все сомнения и метания человека, который зациклен на веществах и пытается при этом не растерять надежду на счастливую и социально стабильную жизнь. Правда, как известно, в поле притяжения зависимости оказывается не только носитель, но и его окружение — друзья, возлюбленные, семья. Потому эскапизм-трип перемежается катастрофическими обстоятельствами реальности, создавая порочный круг для всех героев эйфорической драмы. В первой же серии Ру волей случая пробует героин.
Говорят, как Новый год встретишь — так его и проведешь. Так что, судя по всему, год второго сезона «Эйфории» будет как минимум богат на события.
Второй сезон шоу «Эйфория» смотрите на Амедиатеке с 9 января
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