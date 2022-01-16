«Миротворец»: И пусть никто не уйдет обиженным

На HBO Max (в России — Амедиатека) вышел сериал «Миротворец» — ответвление фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет», чей титульный персонаж — супергерой-болван в зеркальном шлеме. Как и фильм, шоу придумал и частично снял Джеймс Ганн — один из главных специалистов по кинокомиксам на большом — а теперь и малом — экране. Сергей Сергиенко размышляет, не растерял ли постановщик хулиганский шарм на стриминге.
После событий «Миссия навылет
» прошло почти полгода. Сильно, но не смертельно раненый Миротворец (Джон Сина
) отделался долгой реабилитацией, заменой ключицы и нехилой психологической травмой. Из-за нее непоколебимый когда-то герой, готовый «убивать женщин и детей ради мира во всем мире», уже не так однозначно смотрит на вещи. После реабилитации он попадает не обратно в тюрьму Белвью, где отбывал срок, а вновь на государственную службу — правда, не к Аманде Уоллер (Виола Дэвис
), а Клемсону Мёрну (Чаквуди Ивуджи
). Начальник новый, задачи старые: нужно устранить не загадочного пришельца на территории чужой страны, а разобраться с некими «бабочками», информацию о которых держат в строжайшей тайне.
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«Отряд самоубийц: Миссия навылет»
«Миротворец
» недалеко упал от «Отряда самоубийц» — Джеймс Ганн
ожидания полностью оправдал. Фирменный почерк сценариста и режиссера угадывается буквально во всем, начиная специфическим генитальным юмором и заканчивая обилием жестокости. Да, Ганн прекрасно помнит о «тромовских» корнях и не стесняется напоминать о них всем и каждому. Это и неплохо: застойная вселенная DC давно требовала хоть какой-то авторской руки. Заложенное Заком Снайдером
темное начало осталось в прошлом
, «Джокер
» Тодда Филлипса
— вне общей вселенной
, а остальным фильмам остро не хватает хоть какой-то самобытности. На этом фоне коктейль из неловких шуток и литров крови смотрится куда интереснее.
Как и «Отряд самоубийц», «Миротворец» старательно выжимает максимум из возрастного ценза: Сина то и дело разгуливает в одних трусах (а то и вовсе без оных), спит с женщинами, а с врагами расправляется самым жестоким образом. Найти содранное лицо на асфальте здесь дело будничное. Сюжету про антигероя, который свято верит, что в некоторых ситуациях геноцид — адекватная цена за мир, это только на руку: Ганн старательно выписывает далеко не самого приятного персонажа и его не менее сомнительное окружение, смакуя их недостатки.
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Само собой, на одной неприязни сериал бы не смог удержать зрителей у экранов. Тут-то на помощь и приходят два верных помощника Ганна-сценариста: неловкие ситуации и психологические травмы. С первым все довольно просто: у Миротворца дня не проходит, чтобы не попасть впросак. Его высмеивает отец Огги (Роберт Патрик
), отшивают девушки, а в ответственный момент может подвести та самая замененная ключица, из-за которой герой неоднократно страдает. Ярче всего выписаны отношения с Огги Смитом — грозной и деспотичной отцовской фигурой, которой крайне непросто угодить. Судя по уделенному хронометражу, отношения Миротворца с батей сыграют немаловажную роль и в дальнейшем. На контрасте ручной орел Миротворца, его лучший друг и одновременно сайдкик, принимает персонажа Сины таким, каким тот является — со всеми плюсами и минусами. Здесь же можно упомянуть и самопровозглашенного сайдкика Вигиланте, который действует в одиночку, но мечтает о совместной с Миротворцем карьере. Несмотря на безжалостность персонажа, абсурдистские сцены с ним выступают скорее в роли юмористической разрядки. Что, впрочем, не мешает ему собраться с силами и в нужный момент помочь команде Мёрна в непростой операции.
Психологические травмы, в свою очередь, создают один из ключевых конфликтов: Миротворец впервые в жизни начинает сомневаться в правильности своих действий. Это огромный шаг для персонажа, который совсем недавно без угрызений совести расстреливал толпу, полагая, что они террористы (речь, само собой, о «Миссии навылет»). Перелом в характере заявлен уже в первых сериях, но полноценно раскрывается позднее, позволяя проникнуться какой-никакой симпатией к Миротворцу. Что в начале сериала кажется почти невозможным. Проблема лишь в том, что местами Ганну словно не хватает контроля извне: некоторые сцены и большинство шуток кажутся перебродившими. Это не так бросалось бы в глаза при меньшей концентрации: порой за одной неловкой и чрезмерно затянутой шуткой идет другая, а пару минут спустя возвращается первая, продолжая размазывать и без того надоевшую сцену. Подобное неплохо смотрится в формате скетча, но на длинной дистанции вызывает скорее раздражение.
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И все же «Миротворец» оставляет скорее приятные чувства — если, конечно, смириться с его правилами. На фоне большинства сериалов DC (особенно от телеканала CW) шоу выглядит более чем достойно — пожалуй, это самый главный плюс в сложившейся ситуации. Глядишь, вслед за «Миротворцем» помогут раскрыться и другим не особо известным персонажам. В частности, Ганн как-то обмолвился, что был бы не против показать зрителям свою версию Кайтмена — еще одного злодея-неудачника. В комиксах он уже получил что-то вроде реабилитации (в «Бэтмене» Тома Кинга), не растеряв статуса посмешища пополам с трагическим героем. Авось и на ТВ подобный коктейль приживется.
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