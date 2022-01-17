«Ресторан по понятиям»: Тухлятина по-московски

20 января онлайн-кинотеатр PREMIER начинает показ криминальной комедии «Ресторан по понятиям» режиссёра Давида Дадунашвили, которая бесспорно привлечёт поклонников блатной романтики и преданных слушателей радио «Шансон». В стране, где половина населения сидела, а другая — их сторожила, таких найдётся достаточно. Художественным руководителем шальных историй про реальных пацанов выступил сам Сарик Андреасян – режиссёр и продюсер, чье имя много лет служит своеобразным маркером качества кинопродукции.
фото: пресс-служба Premier
Вор-рецидивист Дима Шустров по кличке Шустрый (Владимир Вдовиченков) выходит из заключения по УДО, преисполненный искренним желанием «завязать». Однако, устроиться на работу в Москве Шустрый не может – никто не хочет иметь дело с бывшим зэком без высшего образования. Старый кореш Шустрого Кощей (Владимир Сычев), известный альфонс, мошенник, мелкий воришка и отменный повар, рассказывает Шустрому про хранилище крупного банка, в которое можно попасть, сделав подкоп из соседнего ресторана, сдающегося в аренду.
Заложив мамину квартиру, оставленную в наследство, Шустрый открывает «Ресторан по понятиям», который сразу же, благодаря вкусной еде и тюремной эстетике, становится популярной точкой общепита для ностальгирующих бандитов и любителей экстрима. Вместе с друзьями-сидельцами – Кощеем, готовящем самую отменную еду в городе, Кувалдой (Дмитрий Дюжев), выступающим в роли охранника и исполнителя песни «Не дождалась, не дождалась, толпе кавказцев отдалась», и его братом Килькой (Иван Кокорин) – добрым дурачком, устроившимся в новомодный ресторан официантом , Шустрый днём работает за барной стойкой, а по ночам с переменным успехом прокладывает тоннель к безбедной жизни. Но добраться до денег не так-то просто, а выплачивать аренду и процент по закладной нужно каждый месяц. Ситуацию осложняет постоянное присутствие поблизости Иры Самсоновой – одноклассницы и первой любови Шустрого, ныне капитана полиции, курирующего всех участковых района…
фото: пресс-служба Premier
Обращает на себя внимание меню ресторана по понятиям:
- Баланда с лососем по-Владимирско-централовски
- Стейк с кровью по-Бутырски
- Фирменный салат с глухо-немыми морскими тварями «Матросская тишина»
- Коктейль с нежным молочным сиропом «Смерть лесбиянки»
- Селёдка за решёткой
- Порядочные гребешки (потому, что морские, а не петушиные)
- Макароны по-скотски (с фаршем из говядины)
- Котлета по-Зеленски
Даже по списку блюд видно, как любопытная в теории задумка на деле оборачивается очередной аляповатой халтурой от братьев Андреасян. Небежность сценаристов, презревших все законы драматургии, сопоставима с вождением заниженных для понтов старых жигулей. Авторы колесят по перипетиям незамысловатого сюжета, временами подталкивая колымагу вручную или подкладывая дощечки, потому что их «раритентое» авто не в силах преодолеть даже небольшой логический барьер. Так, главный герой Шустрый весьма непоследователен в своих суждениях. Ещё вчера преисполненный намерений начать честную жизнь, сегодня он с энтузиазмом вписывается в криминальную историю, рискуя сесть теперь уже на очень длительный срок. Мотивирует так: «Если общество считает нас преступниками, то смысл нам отпираться? Посоответствуем ожиданиям социума в последний раз. А как делюгу сделаем – разойдёмся навсегда богатыми и счастливыми».
фото: пресс-служба Premier
Симптоматично, что у Шустрова, который не мог устроиться в столице даже грузчиком, не возникло проблем с оформлением юрлица. Вообще, процесс открытия бизнеса мелкой шайкой уголовников, скрыт от глаз зрителя. Хотя по логике, коль скоро потенциальные работодатели отказывались иметь дело с досрочно освободившимся зэком, то каким образом вчерашний арестант без проблем получил лицензию на право заниматься сакральной сферой общепита? Остались за кадром и владельцы помещения, без проблем предоставившие ресторан для аренды. Обустройство интерьера в Бутырском стиле вообще не заняло времени и не потребовало вложений, всё произошло само собой, в одночасье, по мановению волшебной палочки в руке незримой феи, также не прописанной в сценарии. Не заморочились авторы сериала, посчитали лишними съёмки коротких планов, обозначающих последовательную логику событий. Но ведь в комедии главное — юмор, правда?
С юмором в сериале тем более скверно: между незамысловатыми шутками то и дело исподтишка проскальзывает подлая квази-сатира. В одном из эпизодов на мобильный телефон Шустрого поступает звонок от «службы безопасности банка». Импозантный голос сообщает о мнимой операции на несуществующем банковском счёте Димы. Шустров узнаёт в «сотруднике службы безопасности» своего тюремного кореша Косого, признавшись, что поначалу не узнал его, уж больно голос звучал прилично. «С нами Мишка Ефремов сидит, — следует ответ рецидивиста из колонии. — Актёрские мастер-классы дает». Друзья заливаются бурным хохотом. Занавес! Очевидно господа продюсеры не имеют ни малейшего представления о том, что спекулировать чужим горем — не порядочно, гнусно. Зато на питчингах те же самые люди пафосно разглагольствуют о национальных и человеческих трагедиях, которые берут в основу своих полнометражных фильмов.
фото: пресс-служба Premier
Как минимум неловкость вызывают и шутки с политическим подтекстом. Официант Килька читает клиенту заказ: «Вам котлета по-Зеленски — она почти как по-киевски, только фарширована зеленью и плохой политикой». Здесь объектом своего незамысловатого юмора продюсеры-армяне и режиссёр-грузин выбрали именно украинского президента. Почему бы не поговорить о том, что знаешь получше — поглумиться, к примеру, над господином Саакашвили, не бросить колкую шутку в адрес Никола Пашиняна, дружески не подтрунить над действующими главами стран — Саломе Зурабишвили или Арменом Саркисяном? Но нет, в своём стремлении обгадить бывшего товарища по Клубу Весёлых и Находчивых, из которого вышли пресловутые братья Андреасян, одиозные продюсеры стремятся понравится и массовой российской аудитории, ориентирующейся на новостную повестку федеральных телеканалов, и заодно проявить лояльность Кремлю, считающего все украинское враждебным. Меж тем, не грех напомнить, что много лет назад нынешний президент Украины, будучи актёром, исполнил главную роль в ремейке «Служебного романа» Сарика Андреасяна. Не говоря уже о том, именно Украинская ССР в момент страшного землетрясения в Армении бесплатно приютила тысячи семей на территории черноморских пансионатов и Домов отдыха.
Так что история эта, невзирая на участие хороших, популярных артистов, не вызывает симпатии. И дело не в теме: мы все помним, что главные герои народной комедии «Джентльмены удачи» — сбежавшие уголовники, однако любим и сочувствуем им. Проблема в интонации, в высокомерии авторов по отношению к персонажам, отсутствие вкуса, чрезмерной гротесковости. Скажем, Дмитрию Дюжеву, неоднократно игравшему в кино преступников, авторы предложили нарочитый рисунок роли, абсолютно не рифмующийся с простой манерой существования в кадре Владимира Вдовиченкова, они словно герои разных фильмов, случайно встретившиеся в пространственно-временном континууме. Вряд ли «Ресторану по понятиям» удастся стать хед-лайнером сезона, так как аудитория платформы привыкла к более крепкому продукту. Однако, для «разогрева публики», томящейся в ожидании основных премьер сезона, – сойдёт. Так сказать, на бесптичье и попа — соловей.
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