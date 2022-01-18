«Бег улиток»: Медленно, но закручено

Режиссер сериала «Немцы» Стас Иванов спустя девять месяцев возвращается в онлайн-кинотеатр KION со своим новым детищем – психоделическим триллером «Бег улиток». Теперь, скорее, чисто женской историей с солирующей партией актрисы Дарьи Урсуляк (Уля из «Немцев»), где вновь сильны философские мотивы двойничества и важные для сюжета журналистские расследования.
фото: пресс-служба KION
Благонадежная жена и активная сотрудница центра помощи подросткам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, Марина (Урсуляк) приезжает вместе со своим мужем Андреем (Валерий Панков), ученым, исследующим устройство человеческой памяти, на прием, где ей неожиданно становится плохо. Эмоциональное перенапряжение – а Марина недавно пыталась спасти подопечную Леру (Надежда Мельникова), которая в итоге погибла, – вылилось в инсульт, после которого мозг уже не может восстановиться. Марина теряет память изо дня в день – то есть в течение дня она живет вполне нормальной жизнью, только тщательно фиксирует всё с ней происходящее в дневнике, и боится заснуть, потому что уже утром о предыдущем дне она не будет помнить ничего. Пытаясь спасти жену, Андрей проверяет на ней свою научную разработку – средство от болезни Альцгеймера, основанное на яде улиток. Но, кажется, и у мужа есть свои тайны и скрытые мотивы.
Где-то в параллельной реальности тоже Марина (тоже Дарья Урсуляк) занимается расследованием изнасилования девочки Полины (Полина Шеповалова). Эта Марина – бойкая и дерзкая одиночка, которая спит со своим главным редактором Катериной (Любовь Толкалина). Последняя уже хочет тихой семейной жизни с Мариной и ребенком под боком. Но у журналистки совсем иные планы на будущее. Если оно, конечно, наступит – Марину неожиданно начинает терроризировать какой-то маньяк, возможно, связанный с делом Полины, помогает раскрыть которое журналистке друг-следователь Макс (Кирилл Жандаров).
фото: пресс-служба KION
Повествование «Бега улиток» нелинейно, но для удобства зрителей жизни первой и второй Марины маркируются титрами. Помимо Дарьи Урсуляк, честно отыгрывающей контраст между двумя столь разными, но наверняка чем-то, кроме имени, похожими героинями, из части в часть перемещаются и другие актеры. В том числе Любовь Толкалина, здесь также противопоставляющая своих героинь. Ее Катерина, медиа-менеджер – красивая, успешная, внешне свободная женщина, но внутренне, очевидно, зашедшая в рамки мечты о семейной жизни – с любимой женщиной и счастливым ребенком. Героиня другой части – застегнутая на все пуговицы следовательница в форме, которая хочет докопаться до истины в надежде, что она наконец освободит ее от моральных оков.
Обе части режиссер Стас Иванов помимо титров разделяет и визуально. Холодные светлые интерьеры загородного дома, клиники, центра помощи, в которых существует благообразная Марина с мужем, сменяются жестким темным лофтом Марины-журналистки с вечным похмельем, выезжающей по делу на окраины Петербурга. Или в редакцию, сотрудники которой все как один сидят, уставившись в монитор с заставкой рабочего стола, а у главного редактора есть время на то, чтобы смотреть в пустоту модного арт-кластера за окном.
фото: пресс-служба KION
В «Беге улиток», впрочем, условностей предостаточно. Отчасти это можно объяснить и самим форматом. Действие сериала происходит как бы и в реальности (в одной из серий звучит вполне конкретная дата – 24 октября 2021 года), но и как бы за ее пределами. Создатели сериала утверждают, что вдохновлялись Дэвидом Линчем – конечно, тут первым на ум приходит «Малхолланд Драйв», но очевидным референсом видится и «Помни» Кристофера Нолана. Режиссер Стас Иванов честно пытается создать тягучую атмосферу внехронологического триллера, но удается это ему не всегда, оттого и уже знакомая ему по «Немцам» «журналистская» часть «Бега улиток» выглядит гораздо занимательнее и, как и положено, драйвовее условно «медицинской» истории.
Расследования, на которых сюжетно строятся обе части, при этом не важны. Кто здесь преступник – не так принципиально. Гораздо важнее разговор о жертвах. И в этом смысле «Бег улиток» продолжает даже не «Немцев», а хит платформы – сериал «Хрустальный», который теперь будут показывать и на ТВ, с его тяжелым исследованием травмы, которую невозможно забыть, несмотря на какие-либо манипуляции с сознанием.
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