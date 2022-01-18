Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Бег улиток»: Медленно, но закручено

Обзор сериалов >>
18 января 2022
Режиссер сериала «Немцы» Стас Иванов спустя девять месяцев возвращается в онлайн-кинотеатр KION со своим новым детищем – психоделическим триллером «Бег улиток». Теперь, скорее, чисто женской историей с солирующей партией актрисы Дарьи Урсуляк (Уля из «Немцев»), где вновь сильны философские мотивы двойничества и важные для сюжета журналистские расследования.

«Бег улиток»: Медленно, но закручено
фото: пресс-служба KION

Благонадежная жена и активная сотрудница центра помощи подросткам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, Марина (Урсуляк) приезжает вместе со своим мужем Андреем (Валерий Панков), ученым, исследующим устройство человеческой памяти, на прием, где ей неожиданно становится плохо. Эмоциональное перенапряжение – а Марина недавно пыталась спасти подопечную Леру (Надежда Мельникова), которая в итоге погибла, – вылилось в инсульт, после которого мозг уже не может восстановиться. Марина теряет память изо дня в день – то есть в течение дня она живет вполне нормальной жизнью, только тщательно фиксирует всё с ней происходящее в дневнике, и боится заснуть, потому что уже утром о предыдущем дне она не будет помнить ничего. Пытаясь спасти жену, Андрей проверяет на ней свою научную разработку – средство от болезни Альцгеймера, основанное на яде улиток. Но, кажется, и у мужа есть свои тайны и скрытые мотивы.

Где-то в параллельной реальности тоже Марина (тоже Дарья Урсуляк) занимается расследованием изнасилования девочки Полины (Полина Шеповалова). Эта Марина – бойкая и дерзкая одиночка, которая спит со своим главным редактором Катериной (Любовь Толкалина). Последняя уже хочет тихой семейной жизни с Мариной и ребенком под боком. Но у журналистки совсем иные планы на будущее. Если оно, конечно, наступит – Марину неожиданно начинает терроризировать какой-то маньяк, возможно, связанный с делом Полины, помогает раскрыть которое журналистке друг-следователь Макс (Кирилл Жандаров).

«Бег улиток»: Медленно, но закручено
фото: пресс-служба KION

Повествование «Бега улиток» нелинейно, но для удобства зрителей жизни первой и второй Марины маркируются титрами. Помимо Дарьи Урсуляк, честно отыгрывающей контраст между двумя столь разными, но наверняка чем-то, кроме имени, похожими героинями, из части в часть перемещаются и другие актеры. В том числе Любовь Толкалина, здесь также противопоставляющая своих героинь. Ее Катерина, медиа-менеджер – красивая, успешная, внешне свободная женщина, но внутренне, очевидно, зашедшая в рамки мечты о семейной жизни – с любимой женщиной и счастливым ребенком. Героиня другой части – застегнутая на все пуговицы следовательница в форме, которая хочет докопаться до истины в надежде, что она наконец освободит ее от моральных оков.

Обе части режиссер Стас Иванов помимо титров разделяет и визуально. Холодные светлые интерьеры загородного дома, клиники, центра помощи, в которых существует благообразная Марина с мужем, сменяются жестким темным лофтом Марины-журналистки с вечным похмельем, выезжающей по делу на окраины Петербурга. Или в редакцию, сотрудники которой все как один сидят, уставившись в монитор с заставкой рабочего стола, а у главного редактора есть время на то, чтобы смотреть в пустоту модного арт-кластера за окном.

«Бег улиток»: Медленно, но закручено
фото: пресс-служба KION

В «Беге улиток», впрочем, условностей предостаточно. Отчасти это можно объяснить и самим форматом. Действие сериала происходит как бы и в реальности (в одной из серий звучит вполне конкретная дата – 24 октября 2021 года), но и как бы за ее пределами. Создатели сериала утверждают, что вдохновлялись Дэвидом Линчем – конечно, тут первым на ум приходит «Малхолланд Драйв», но очевидным референсом видится и «Помни» Кристофера Нолана. Режиссер Стас Иванов честно пытается создать тягучую атмосферу внехронологического триллера, но удается это ему не всегда, оттого и уже знакомая ему по «Немцам» «журналистская» часть «Бега улиток» выглядит гораздо занимательнее и, как и положено, драйвовее условно «медицинской» истории.

Расследования, на которых сюжетно строятся обе части, при этом не важны. Кто здесь преступник – не так принципиально. Гораздо важнее разговор о жертвах. И в этом смысле «Бег улиток» продолжает даже не «Немцев», а хит платформы – сериал «Хрустальный», который теперь будут показывать и на ТВ, с его тяжелым исследованием травмы, которую невозможно забыть, несмотря на какие-либо манипуляции с сознанием.

Смотрите «Бег улиток» в онлайн-кинотеатре KION с 19 января.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Зимой и весной выйдут продолжения сериалов «Невский», «Алекс Лютый», «Первый отдел» и «Дельфин»
Дарья Урсуляк и Любовь Толкалина сыграли сразу по две роли в одном проекте
Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков
«Немцы»: Кто они — экстравагантные образы или обычные люди?
Евгений Коряковский: «История моего героя – это спуск человека в ад»
Поиск по меткам
KIONРоссийские сериалы
персоны
Кирилл ЖандаровСтас ИвановНадежда МельниковаВалерий ПанковЛюбовь ТолкалинаДарья УрсулякПолина Шеповалова
фильмы
Бег улитокНемцы

фотографии >>
«Бег улиток»: Медленно, но закручено фотографии
«Бег улиток»: Медленно, но закручено фотографии
«Бег улиток»: Медленно, но закручено фотографии
«Бег улиток»: Медленно, но закручено фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Иван Рудаков
16 января ушёл из жизни актёр Иван Рудаков.
Анастасия Вознесенская
14 января ушла из жизни актриса Анастасия Вознесенская.
Чермен Кочиев
14 января ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Чермен Кочиев.
Борис Брожовский
14 января ушёл из жизни кинооператор Борис Брожовский.

День рождения >>

Борис Бабочкин
Кристина Бабушкина
Владимир Гардин
Александр Лымарев
Борис Невзоров
Елена Ташаева
Андрей Феськов
Виктория Фёдорова
Ксения Энтелис
Кэри Грант
Кевин Костнер
Энрико Ло Версо
Францишек Печка
Джейсон Сигел
Оливер Харди
Зейн Холц
все родившиеся 18 января >>

Афиша кино >>

Фотоувеличение
детектив, драма, триллер
Великобритания, Италия, 1966
Ходячий замок
научная фантастика, приключения, сказка, фэнтези, экранизация
Япония, 2004
Тихая ночь
драма, комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Аллея кошмаров
мистика, нуар (черный фильм), триллер, экранизация
США, 2021
Антитела
боевик, триллер
США, 2021
Всё прошло хорошо
драма, социальная драма, экранизация
Франция, 2021
Голос любви
биография, драма, музыкальный фильм
Франция, Канада, 2020
Она - океан
Германия, Индонезия, Португалия, Россия, США, 2020
Руки прочь!
комедия, музыкальный фильм
США, 2021
Событие
драма, социальная драма
Франция, 2021
Команда котиков
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
ЮАР, 2021
Мой легионер
драма
Франция, Бельгия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен