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«Как я встретила вашего папу»: 2005-й не вернуть

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19 января 2022
Наступивший новый год продолжил тренд на всевозможные переосмысления культовых проектов вслед за недавними сиквелами «Секса в большом городе», «Декстера», «Матрицы», ребутом «Один дома», а также реюнианами «Гарри Поттера» и «Друзей». На Hulu стартовал спин-офф ситкома «Как я встретил вашу маму», где Джош Рэднор девять сезонов – с 2005 по 2014 годы – искал свою возлюбленную и мать будущих детей. В перезапуске истории под названием «Как я встретила вашего папу» действие развернулось в наши дни, а ведущая роль досталась Хилари Дафф.

«Как я встретила вашего папу»: 2005-й не вернуть
фото: Hulu

Слухи об одноименном продолжении сериала появились в 2013-м, а годом позже на главную роль уже планировали подписать Грету Гервиг – очевидно после успеха «Милой Фрэнсис». Однако производство так и не началось, хотя создатели явно зацепились за типаж кудрявой блондинки из Нью-Йорка. Надо сказать, что Хилари Дафф, снискавшая славу в нулевых благодаря подростковым комедиям вроде «Агента Коди Бэнкс», «Суперзвезды» и «Истории Золушки», вписалась в проект как нельзя лучше. Именно на ее харизме и обаянии держится весь сюжет «Как я встретила вашего папу». В роли зрелой рассказчицы и на правах приглашенной звезды выступает Ким Кэтролл, ранее отказавшаяся участвовать в перезапуске «Секса в большом городе», к которому имела непосредственное отношение. В 2050 году ее героиня звонит сыну по видеосвязи из умного дома, чтобы начать долгий рассказ с бокальчиком вина в руке.

Итак, в 2022 году молодая Софи отчаянно ищет свою любовь в приложениях для знакомств – не сдаваясь даже после 87 неудачных свиданий подряд. Она прыгает в такси и спешит на встречу, будучи уверенной, что в этот раз все будет идеально (догадаться об обратном несложно). Водитель Джесси (Крис Лоуэлл) подсаживает в машину своего друга Сида (Сурадж Шарма), который едет делать предложение возлюбленной и не может сдержать эмоций, так что у едва знакомой троицы завязывается небольшой разговор. Выбегая из такси, Софи случайно берет чужой телефон, а значит героям еще предстоит встретиться. Тем более Джесси явно начинает испытывать к девушке симпатию. И если создатели оригинала держали интригу насчет выбора мамы вплоть до девятого сезона, то здесь первая серия становится точкой отсчета, и зрителю сообщают, что именно тогда произошло знакомство с будущим мужем, пусть его личность и неизвестна.

«Как я встретила вашего папу»: 2005-й не вернуть
фото: Hulu

Отвечая запросам времени на гендерное и этническое разнообразие, герои сериала трансформируются. Софи живет вместе с подругой Валентиной (Франсиа Рэйса), которая в начале сюжета прихватила домой с лондонской недели моды чопорного британца Чарли (Том Эйнсли), постоянно пребывающего в состоянии культурного шока. Водитель такси Джесси известен всем в городе из-за вирусного ролика с неудачным предложением руки и сердца, и потому разочаровался в отношениях, а его сестра, неунывающая лесбиянка Эллен (Тиен Трэн), напротив, воодушевленно ищет новые. Тем не менее этой компании недостает фактуры и острохарактерности, чтобы влюбить в себя с первых секунд.

К созданию спин-оффа приложили руку авторы оригинала – Крейг Томас и Картер Бэйс, выступив исполнительными продюсерами, а режиссуру первых эпизодов доверили Памеле Фрайман, поставившей почти все серии «Как я встретил вашу маму». Сам антураж проекта отсылает к шоу нулевых — Сид с женой обосновываются в уже знакомой квартире, которую мы видели на протяжении девяти сезонов, а сцена с предложением руки и сердца — явная отсылка к помолвке оригинальных Лили и Маршалла (Элисон Ханниган и Джейсон Сигел). Кроме того, у Сида тесть свой бар, где герои, судя по всему, будут проводить большую часть свободного времени. При этом сам юмор кажется устаревшим и не идет в сравнение с оригиналом, несмотря на актуализацию и всевозможные приветы сегодняшнему дню. Реюнион в таком случае выглядел бы более уместным и уважительным по отношению к фанатам. Возможно, сериалу нужно время, чтобы разогнаться, но дадут ли зрители проекту такой кредит доверия вместо того, чтобы поностальгировать за просмотром старых эпизодов, — большой вопрос.


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«Как я встретила вашего папу»: 2005-й не вернуть фотографии
«Как я встретила вашего папу»: 2005-й не вернуть фотографии
«Как я встретила вашего папу»: 2005-й не вернуть фотографии
«Как я встретила вашего папу»: 2005-й не вернуть фотографии
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