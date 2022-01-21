«Атака титанов». 4 сезон. 18 серия. Эрен идет по коридору

Кино-Театр.Ру продолжает следить за тем, как заканчивается аниме-сага «Атака титанов». На очереди рекап 18 серии под заголовком «Неожиданное нападение» (вторая глава «Финал. Часть 2»).
В тексте неизбежны спойлеры. Если вы вообще ничего не знаете об «Атаке титанов», лучше почитайте наш гид по сериалу, где интрига сохранена (или ее можно узнать, заглянув под кат). Если же просто успели запамятовать, что там было в предыдущих сериях, можете ознакомиться с краткой выжимкой в обзоре прошлого эпизода.
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«Атака титанов» постепенно стягивает сюжетные силы туда, где все началось — к воротам Шиганшины. Новый эпизод — кульминация кульминации, миг перед часом Х, наступающий на пике сражения, которое призвано отсрочить встречу Эрена и Зика Йегеров.
Здесь каждый должен понять, за что он воюет, поэтому монолог Армина «Вы же не думаете, что Эрен хочет, чтобы эльдийцы не могли иметь детей?» повторяют на бис. Все сторонники прежнего порядка (антийегеристы) освобождены. Дот Пиксис приказывает выдать УПМ тем, кто не пил вина со спинномозговой жидкостью Зика, то есть не рискует обратиться в титанов по его первому зову, а остальные — с черными повязками на рукаве — пойдут на передовую с Пиксисом во главе.
Пока все делятся на «черноленточников» и трезвенников, идет калибровка и соратников Эрена по Разведкорпусу. Теория Армина о загадочной многоходовочке Йегера, который-де соврал Зику и Елене, чтобы активировать функционал Прародителя (или Титана-основателя) и сделать все по-своему, звучит не слишком убедительно, но Жан готов как и прежде впрячься за старого товарища (чтобы потом «отметелить его»), да и Микаса делает вид, что вновь обрела веру. Правда, красный шарф Эрена, с которым она не расставалась сызмальства, останется в казарме. Как прежде уже не будет.
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Все это — в тени поединка исполинов. Два выстрела в голову не потушили решимость Атакующего титана: мучительная схватка израненных Эрена и Райнера, чей Бронированный лишается еще и челюсти, напоминает вечный спор. «Ради чего ты сражаешься?» — задается вопросом Райнер, уверенный, что рискует жизнью ради мира. Йегер традиционно молчит, но, вероятно, думает так же.
Что думает Зик — одному Хадзимэ Исаяме известно. Кажется, старшему Йегеру просто нравится тусоваться с братом. И вот он собственной персоной: Звероподобный титан поспел-таки на стену и фирменным крученым отгоняет от Эрена и Бронированного, и Зубастого, попутно наводя панику в стане марлийского десанта. Помощь антийегеристов уже как будто не требуется, но еще не вечер. Стратегическая хитрость Пик, которая сформировала на боевом рубеже скелет Титана-перевозчика (то есть вновь стала человеком), помогает сбить Зика, как Шалтая-Болтая, прицельным выстрелом последней надежды.
Эрен Йегер, превозмогая раны и заметно прихрамывая, продолжает двигаться к Зику, издавая яростный рев. Марлийцы опасаются, как бы не рыкнул и Звероподобный. Тогда Шиганшина наполнится новыми титанами (благо бунтарей отпустили из-под ареста, чего нападающие не знают).
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Ключевой побочный сюжет — спасение Фалько, которого под шумок отпускает офицер-антийегерист, переживающий, что больше не увидит жену и дочь. Вызволять его из пекла вознамерились Габи и старший брат Кольт Грайс, но не пришлось, и троица прячется в доме, заставленном пустыми птичьими клетками. Мимо проходит освобожденная семья Саши. Старшие Браусы переживают за «Мию» и «Бена» (то есть Габи и Фалько). Кая обрушивается на них, напоминая, что первая застрелила Сашу. Подслушанный диалог становится триггером для спешного обмена откровениями. Габи констатирует, что никаких демонов на Парадизе нет, есть только такие же люди, как в Марлии; побывав в тылу врага, она избавилась от пропагандистского морока и выпорхнула из клетки лжи. Фалько признается, что передавал письма Эрена из госпиталя в Ребелио, став невольным соучастником трагических событий, и признается Габи в любви. Гора с плеч — еще одна свободная душа. Старший Грайс выдвигает гипотезу, что Зик из симпатии к Фалько может притормозить с «криком», если узнает, что юноша тоже глотнул вина со спинномозговой жидкостью.
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Отдельного упоминания заслуживает сцена-мем с выражением лица Елены, когда Армин спрашивает, можно ли им примкнуть к сторонникам плана Йегеров. Гримаса, быстро сменяющаяся улыбкой, стала виральной еще после выхода манги, а теперь увековечена в аниме. Чуть раньше Елена восторженно заявляет: «На наших с вами глазах творится история». Аккомпанементом ее пафосной речи становится падение пяти горящих дирижаблей.
фото: Сверху: «Я удивлен, что друзья перестали смеяться». Снизу: Учитель / Я.
Высокий трагедийный пафос эпизода готовит площадку для решающих событий. Обилие крупных планов и неспешные проезды камеры за спинами у героев (особенно в тюремных сценах) превращают «Неожиданное нападение» в торжественный сгусток тревоги. Такому слоу-мо позавидовал бы и сам Зак Снайдер.
В этом антураже неспешная прогулка Эрена Йегера по разрушенным улицам Шиганшины превращается в поступь неотвратимого. Тут умница и стратег Армин Арлерт, верящий в здравый рассудок друга детства, равен обычным зрителям, которые не до конца понимают, чего ждать дальше, но верят в лучшее.
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