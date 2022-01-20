«Карамора»: Вампирский Петербург

На видеосервисе START выходит долгожданный сериал «Карамора» — проект непростой судьбы, который сначала затевался как сериал Ильи Найшуллера с Данилой Козловским в одной из главных ролей, потом как фильм Данилы Козловского, но в итоге стал сериальным дебютом популярного актера, удачно вступившего на режиссерскую стезю спортивным «Тренером» и основанным на реальных событиях «Чернобылем». «Карамора» задору постановщика Козловского дает сто очков вперед по сравнению с предыдущими работами — в сериале он энергично эксплуатирует мультижанровость, провокационную тематику со смесью альтернативной истории и модной вампирской темы, но главное — иронию, без которой в России XXI века невозможно снять кино о предреволюционном Петербурге, не оскорбляющем чувств верующих – в царя, большевиков и отечество.
фото: видеосервис START
С криком «Свободу политзаключенным» в отделение петербургской почты заходят четыре бравых парня — анархисты во главе с их лидером по прозвищу Карамора (Данила Козловский). Настроены мирно, хоть и с оружием, но уверенно. Борются не за хаос, а за равные возможности. Единственная, кто пытается вступить в диалог с анархистами — дерзкая «брюнетка с детским лицом» Алина (Дарья Балабанова). Такие люди, отстаивающие справедливость, анархистскому движению нужны – заключает Карамора. И вот уже Алина – верная его напарница и, конечно, возлюбленная. В штабе движения, впрочем, не слишком спокойно — один из активистов (Никита Кукушкин) подозревает лидера в работе на Третье отделение (глава — Игорь Черневич).
Внутриоппозиционный бунт, хоть и довольно бессмысленный, но чудовищно беспощадный. Анархистов пожирают не внутренние противоречия, а вполне конкретный господин Руневский (Филипп Янковский). Причем пожирает в прямом смысле слова. Руневский — в войну 1812 года обращенный опытным Свечниковым (Андрей Смоляков) вампир. И сколько их таких власть имущих — главный вопрос ошарашенного, но чудом вырвавшегося из кровавого месива Караморы. Очевидцу бойни, впрочем, не верит никто — ни в России, ни в Европе. Более того, за голову убежавшего предателя (а сомнений, что он работает на тайную полицию уже нет) назначается большое вознаграждение. Теперь для Караморы главное — не только докопаться до правды, но и сохранить собственную жизнь.
фото: видеосервис START
«Академия вампиров», голливудский дебют актера Козловского, несмотря на прокатный провал, стала для него действительно хорошей школой. В «Караморе» он демонстрирует прекрасный английский и выдающиеся боевые способности — так, что путешествие из Петербурга не в Москву, а в Карпаты выглядит, как лучшие части «Крепкого орешка». И это плюс уже не только для артиста Козловского, но и для него как режиссера, удивительно хорошо уживающегося с фантастической нечистью и вполне себе реалиями предреволюционного Петербурга.
«Карамора», даром что привлекает «вампирской» темой, с одной стороны, продолжает иронический взгляд другого хита START «Вампиров средней полосы», с другой — являет собой произведение более масштабное и сложнопостановочное. Сериал будто бы делится на две части. Того самого «Крепкого орешка» или даже балабановского «Брата» — Карамора на поиски справедливости отправляется почти в таком же свитере, как рассекает по Петербургу Данила Багров (кажется, все чаще в российском кино возникает этот символ — он же не так давно фигурировал и в «Капитане Волконогове» о других трагических событиях эпохи). И «Баек из склепа», за которые ответственны, прежде всего, актеры Филипп Янковский и Андрей Смоляков, разыгрывающие умопомрачительный вампирский дуэт, легко чувствующий себя на ниве и комедии, и психологического детектива.
фото: видеосервис START
Вообще в «Караморе» Козловскому как режиссеру удается не только работа с актерами (и в предыдущих его картинах, уже с чем-чем, а с этим промаха точно не было, а тут еще и подключились всегда органичные во всех амплуа Янковский и Смоляков, для которого это, пожалуй, лучшая роль), но и жанровый баланс, все более популярный в последнее время, но от того не менее сложный. Здесь же абсолютно легко и, главное, свободно соединяются комедия и трагедия, отголоски комикса и стимпанка, фантастика и реальность, пусть дело и происходит все же в отчасти параллельной вселенной. Последний пункт, конечно, становится провокационным камнем преткновения «Караморы», которая под стать заглавному герою-анархисту ставит галочку «Против всех», но пытается в этих «всех» найти как хорошее, так и плохое. Злодеи могут искать правосудия, ратующие за справедливость оппозиционеры работать на тайную полицию, идеализированное социальное движение использовать чудовищные пытки, большевистский оплот братства — предавать друг друга, царь-миротворец — подпитываться кровью, а дым Отечества – лишь растворяться в темных улицах вампирского Петербурга.
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