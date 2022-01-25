«Позолоченный век»: Свет в большом городе

На волне популярности «Бриджертонов» – американского сериала про британскую аристократию, официально продленного Netflix минимум на три сезона, – другой американский гигант HBO наконец выпускает «Позолоченный век» (в России его можно посмотреть в «Амедиатеке»). Редкий пример исторической саги об американском высшем обществе, который придумал создатель «Аббатства Даунтон», британец Джулиан Феллоуз. Как и в своем самом известном и грандиозном проекте, в «Позолоченном веке» он вновь сталкивает «старый» и «новый» свет, превращая сериал практически в приквел «Аббатства Даунтон».
фото: Пресс-служба "Амедиатеки"
Как известно, одна из главных героинь «Аббатства», действие которого начинается в 1912 году, графиня Грэнтем, она же Кора Кроули (Элизабет Макговерн) была американкой, дочерью миллионера Левинсона, разбогатевшего в пору промышленной революции в США, последовавшей за войной Севера и Юга. И «Позолоченный век» отсылает именно к той эпохе. На дворе 1882 год, когда представители среднего класса, как правило, связанные со строительством железных дорог, неожиданно становятся миллионерами и могут позволить себе дома в единственном «зеленом» сегменте Манхэттена – Центральном парке, – территории, долгие годы принадлежавшей «истинной» аристократии. Представители последней – сестры Агнес (Кристин Барански) и Ада (Синтия Никсон) — унаследовали звание от матери, но поддерживают свой образ жизни за счет оставшихся после мужа Агнес денег. Их родовые финансы и недвижимость уже давно промотал брат, пытавшийся, очевидно, не слишком удачно играть на ставках и инвестициях, в том числе и в железные дороги.
От почившего брата в Пенсильвании осталась племянница Мариан (дебют в кино младшей дочери Мерил Стрип – Луизы Джейкобсон), которая тоже была слишком удивлена оставшимся от папы «наследством» в виде 30 долларов и заканчивающейся аренды дома. Единственный выход Мариан – поехать на пансион к тетям в Нью-Йорк. Только вот буквально перед посадкой в поезд (он там стал останавливаться совсем недавно) она становится жертвой воришек и остается без сумочки с билетом и деньгами. Единственным человеком на перроне, готовым оказать оставшейся без дома и теперь уже перспективы на будущее девушке, становится «цветная» Пегги Скотт (Дене Бентон, сыгравшая Наташу Ростову в бродвейском мюзикле), пытающаяся сбежать от своего отца-тирана и стать писательницей, чья слава дойдет до сияющего роскошью «белого» Манхэттена.
фото: Пресс-служба "Амедиатеки"
Уже в первой – почти полуторачосовой серии – Джулиан Феллоуз демонстрирует свойственный ему объемный подход к изображению исторических реалий через, возможно, для кого-то устаревшее подробное изложение характеров и родословных побед (а в данном случае, скорее, травм) всех будущих героев саги. И это не только стареющие сестры Агнес и Ада или молоденькие провинциалки Мариан и Пегги – представительницы разных, но в период конца XIX века довольно традиционных слоев американского населения. Но и то самое новое поколение «нуворишей» или среднего класса – семейства Рассел, поселившегося в доме по соседству с сестрами, на пересечении пятой авеню и 61-улицы. У Расселов деньги зарабатывает отец (Морган Спектор), бизнесмен, создавший трест, который и не собирается лопаться. Но истинной главой семейства является мать (Кэрри Кун), как раз инициировавшая переезд в элитный аристократический район, где надеется завести новых – по-настоящему обеспеченных, не столько финансами, сколько регалиями и авторитетом в высшем свете – друзей. Естественно, у них еще есть и дети (Гарри Ричардсон и Таисса Фармига), которым нужна удачная партия, а для младшей – дочери – еще и полноценный первый бал (как тут снова не вспомнить Наташу Ростову).
В «Позолоченном веке» история Америки, пожалуй, впервые взята с исторического ракурса, свойственного разве что британским сериалам и многочисленным интерпретациям русской классики (в основном, конечно, Льва Толстого). В кино, как, впрочем, и в литературе, американский XIX век, как правило, сводится именно к войне с рабовладельческим строем, а не к становлению той самой «американской мечты», которая приходит уже в веке XX-м с Теодором Драйзером, или модной «великой депрессии» с ярким ее представителем «Великим Гэтсби». Джулиан Феллоуз, как и в «Аббатстве Даунтон», пытается разобрать на самом деле вечное противостояние старого и нового по косточкам. Только вот в истории США это случается благодаря (или вопреки) экономическому росту, в то время как и в Великобритании, и в России – это происходит из-за больших исторических событий, случающихся даже не внутри страны, а за ее пределами. Такое уж свойство империй.
фото: Пресс-служба "Амедиатеки"
Такой – чисто британский, скрупулезный подход – на удивление очень идет по сути американскому сериалу. В нем находится место всем социальным классам и расам, всем уже кажущимся консервативными устоям и, напротив, модным тенденциям, всем возрастам, сексуальным предпочтениям и гендерам. Но «Позолоченный век» при этом с истинно британским стилем удерживает этот непростой по нынешним временам баланс. Не превращаясь ни в карикатуру типа «Бриджертонов», ни в клюкву, которая обычно ранит российских зрителей, почитающих классические романы. Более того, выглядит намного лучше, чем полнометражные продолжения того же «Аббатства Даунтон», но, несмотря на актуальную повестку, удивительно удобным для всех соскучившихся по уютному темпоритму этой, что уж, телевизионной классики.
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