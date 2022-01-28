«Атака титанов». 4 сезон. 19 серия. Место встречи изменить нельзя

«Если спасать мир, то вместе с тобой
»: Кино-Театр.Ру с замиранием сердца наблюдает завершение аниме-саги «Атака титанов
». На очереди рекап
19 серии под заголовком «Братья» (третья глава «Финал. Часть 2»).
В тексте неизбежны спойлеры. Если вы вообще ничего не знаете об «Атаке титанов», лучше почитайте наш гид
по сериалу, где интрига сохранена (или ее можно узнать, заглянув под кат). Если же просто успели запамятовать, что там было в предыдущих сериях, можете ознакомиться с краткой выжимкой
.
***
История кино знает много знаковых падений. Ведьмы в «Белоснежке
» и полицейского в «Головокружении
». Терориста Грубера (Алан Рикман
) в «Крепком орешке
» и Муфасы в «Короле льве
». Голлума во «Властелине колец
» и сразу нескольких персонажей в «Звездных войнах
». Мамы (Лена Хиди
) в «Судье Дредде
» и фургона в «Начале
». В такой ассоциативный ряд встраивается долгий полет с 50-метровой стены Зика Йегера в мохнатом туловище Звероподобного, которого подстрелили из противотитановой пушки.
Время продолжает замедляться. Как бы ни хотелось активных действия, перед войной в особо крупных размерах нужно перевести дух. Разобраться, наконец, кто на чьей стороне. Снять недомолвки по поводу «плана Эрена
». Палец и так на спусковом крючке. Из прогнозируемого: превращение гарнизона в титанов после крика Зика; «Гул земли» — парад победы в исполнении 50-метровых титанов, которые примутся крушить все на своем пути: хоть Марлию, хоть Японию. Это они маршируют в новом опенинге. В качестве отмашки Эрен и должен встретиться с братом.
Елена медитирует на на поле битвы. Фокус еще сужается — Зик падает возле ворот, который проломил Колоссальный титан в первой серии. У Йегера за спиной виднеется силуэт Атакующего титана — его застывшая копия, закрывающая дыру. Поднаторевший в бою оригинал спешит на свидание с братом, преодолевая сопротивление Бронированного и Зубастого. Забегая вперед скажем, что последнему изрядно достанется. Только очередной меткий выстрел спасет Порко Галлиарда от смерти прямо сейчас.
Ничего не спасет беднягу Фалько. Братья Кольт успеют донести до Зика сложившуюся ситуацию. Мол, юноша, которому старший Йегер симпатизировал в Марлии, глотнул вина со спинномозговой жидкостью и рискует превратиться в титана. Но помочь им в разгар сражения ничем нельзя: промедление смерти подобно. Зик печалится, просит прощения — и ревет. Шиганшину озаряет череда вспышек — похоже на огни мегаполиса из самолета.
Один из красивейших кадров серии — исполинские силуэты в образовавшемся после трансформаций пыльном тумане. Вот теперь начинается настоящий хаос: марлийцы в панике, титаны — в атаке. Зик направляет перевоплотившегося Фалько на помощь Эрену, чтобы тот отвлек Райнера Брауна (Бронированного), но тот запросто валит на землю обоих. После меткого удара Эрена он все-таки ослабляет хватку, и Фалько вцепляется Брауну в загривок — единственное слабое место титана. Стоит ему проглотить Райнера — и сила Бронированного перейдет к юноше. Как он и хотел, несмотря на посредственные результаты. Браун готов принять судьбу и доверить дальнейшую войну молодому поколению, но тут вмешивается Галлиард — уже в человеческом облике. Прежде чем исчезнуть в пасти Фалько (и отдать ему силу Зубастого), он заявляет, что до последнего был лучше товарища. И не позволил тому завладеть главным титаном марлийской армии.
Тут начинается совсем замедленная съемка, натуральное слайд-шоу. Вывернувшись из захвата Райнера, Эрен собственной персоной, уже не в титаническом обличии, мчится к Зику. Армин и Микаса атакуют Пик (Титан-перевозчик), чтобы марлийский военачальник Тео Магат не мог добить никого из Йегеров. Лица солдат перекошены напряжением и ужасом. Прочь разлетаются птицы. Тень голубя отпечатывается на черепице. Наблюдавшая превращение Фалько и смерть Галлиарда, Габи Браун выстрелом из пушки крупного калибра сносит Эрену голову. Отражение башки описывает дугу в зрачке Зика. Занавес.
***
Флешбэк. Братья Йегеры в больничке Ребелио, Марлия, обсуждают план грядущих событий. Эрен рассказывает, что вместе с силой Титана-прародителя обрел воспоминания отца, который перебил королевскую семью. Он буквально ощущает, что сделал Гриша Йегер. И уверен, что тот ошибался. «Никогда не рождаться на свет — высшая ступень спасения
», — заверяет он брата в лояльности. Зик хочет пожать ему руку, но пока не время (контакт Прародителя и потомка фамилии Фриц позволит осуществить их план).
***
Вся жизнь пролетает у Эрена перед глазами. И вот снова загадочная пустыня под самым звездным небом на свете. Это здесь безымянная женщина слепила Зику Йегеру из песка поврежденную часть тела. Эрен приходит в себя и узнает, что на восстановление ушло немало времени в этом загробном мире. Зик, почему-то закованный в цепи, приветствует его и призывает осуществить их план.
Он объясняет брату, что цепи — это обет отказа от войны, который провозгласил первый король, упрятавший эльдийцев на остров Парадиз. Все в руках Эрена. Ему нужно лишь передать свою волю женщине, восстанавливающей тела. Это Имир Фриц — та, с которой все началось. Первая обладательница силы Титана-прародителя.
Звездный час «плана Эрена». Он бросает в лицо брату, что вторил его идеям, чтобы оказаться здесь. Никакой «эвтаназии» для своего народа он не планирует. Однако Фриц игнорирует его слова и приказы. Она внимает Зику… Ожидая пробуждения брата, тот времени даром не терял: освободился от обета, заполучил силу прародителя. Теперь будет, как он решил. Кстати, без санкций для брата. «Если спасать мир, то вместе с тобой
», — твердит он.
Братья касаются друг друга лбами. Вспышка. Титры.
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