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«Братья»: В погоны — за счастьем

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30 января 2022
Телеканал СТС начинает показ сериала «Братья», действие которого разворачивается в двух отделениях полиции – реальном и киношном. Старший брат в исполнении Андрея Курносова служит в правоохранительных органах и не понаслышке знает о работе простого оперативника, а младший (Владимир Верёвочкин) изображает из себя героя в форме на телевидении — в народно любимом телесериале «Сокол». Кино-Театр.Ру посмотрел первые эпизоды и рассказывает, чего ждать от полицейской комедии.

«Братья»: В погоны — за счастьем
фото: Пресс-служба СТС

«Братья» создавались под руководством Ильи Куликова — одного из самых успешных телевизионных авторов России. Не последнее место в его фильмографии — как сценариста, режиссера, продюсера и шоураннера — занимает летопись полицейской жизни, начатая в конце 2000-х с «Глухаря». Сейчас это и отдельный мир «Полицейского с Рублевки», успевший обзавестись двумя полными метрами и сериалом-приквелом о полковнике Яковлеве, и «Аль-капотня», где были затронуты проблемы трудных подростков, попавших в отдел по делам несовершеннолетних, и «Фемида видит» о сотруднице МВД, мечтающей стать актрисой. За время карьеры Куликов изрядно насмотрелся на артистов, геройствующих в кадре, но не в жизни. Отсюда и появилась идея показать двух полицейских на контрасте, а чтобы конфликт стал еще ярче – сделать их братьями.

Читать интервью Илья Куликов о сериале «Братья»

Олег – коренастый семьянин с лишним весом, язвой, геморроем и уставшей от него женой. К работе он подходит ответственно и профессионально, хотя со времен «Глухаря» в органах мало что изменилось: все та же рутина, абсурдные дела и скромные зарплаты. На фоне младшего брата Леши, чье лицо украшает баннеры по всему городу, Олег, конечно, выглядит человеком заурядным, хотя именно он действительно помогает людям. «Однажды ты проснешься и поймешь, что ни одно по-настоящему хорошее дело денег принести не может, но может принести то, чего ни за какие деньги не купишь», — говорит он брату, а тот уже спешит вписать красивую фразу в сериальный монолог майора Сокола. Примерно так заканчиваются редкие встречи кровных родственников, пока у Леши не угоняют дорогое авто прямо со съемочной площадки. Олег соглашается взяться за это дело при условии, что младшенький поедет вместе с ним и на собственной шкуре прочувствует реальную работу оперов, то есть займется бумажной волокитой и просмотром видео с камер наблюдения. Однако этим визиты актера в правоохранительные органы не ограничиваются: продюсерам «Сокола» прилетает сверху, что их полиция оторвана от реальной жизни, и Леша становится стажером-наблюдателем в отделе Олега.

«Братья»: В погоны — за счастьем
фото: Пресс-служба СТС

В полиции все знают и любят Сокола, а вот их родство с Олегом до поры до времени остается тайной (артист взял более благозвучную фамилию – для титров). Поначалу совместные операции терпят фиаско: преступники и охранники правопорядка зачастую не отличаются умом и сообразительностью, а Леша еще и норовит ввернуть киношные фразочки в любом разговоре и допросе. Верёвочкин отмечал, что взял за референс персонажа Джорджа Клуни в комедии братьев Коэн «Да здравствует Цезарь!», и ему действительно удалось, создать ироничный образ нарцисса, который разве что не произносит «Аве, мне».

Читать О, где же ты, Брут? Рецензия на комедию «Да здравствует Цезарь!»

Часть про съемки кино – вообще чистейший абсурд. Герои чудовищно переигрывают и многозначительно смотрят вдаль в то время, как на фоне играет лирическая музыка. Помимо разномастных трюков и прочей неправдоподобной чепухи в сюжете фигурирует пенсионер-каннибал, которого до поедания людей довела маленькая пенсия. Куликов нещадно высмеивает киноделателей, как когда-то телевизионную индустрию в «Мылодраме». И подобное сочетание фирменной сатиры на профессиональное сообщество с историей о буднях служителей закона выгодно отличает «Братьев» от других полицейских сериалов.

Сериал «Братья» смотрите на телеканале СТС с 31 января.


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