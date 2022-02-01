Самогона нету – гони монету: Смерть, наркотики и шансон в сериале «Цыпленок жареный»

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Комедия о жизни двух оперативников – реального и киношного

«Братья»: В погоны — за счастьем

24 января

«Перевал Дятлова»: Следствие ведёт Пётр Фёдоров

Как в одном из лучших российских сериалов уживаются конспирология и советская классика