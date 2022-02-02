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«И снова здравствуйте!»: Скорее жив, чем мертв

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2 февраля 2022

Новый сериал из линейки Originals в онлайн-кинотеатре IVI — комедия «И снова здравствуйте!» режиссера и сценариста Егора Чичканова — рассказывает криминально-фантастическую историю про в прямом смысле неубиваемого «решалу» в исполнении Андрея Мерзликина. Не берет его ни пуля в лоб, ни нож в спину. Впрочем, и зомби-апокалипсиса не начинается, вместо этого покалеченный герой со сверхспособностями отправляется на поиски тех, кто обрек его на существование между жизнь и смертью. Кандидатов — хоть отбавляй, от криминального авторитета в исполнении Алексея Серебрякова до неверной жены, которую играет Аглая Тарасова.

«И снова здравствуйте!»: Скорее жив, чем мертв

Борис (Андрей Мерзликин) много лет занимался тем, что улаживал конфликты, возникавшие у его начальника Анатолия Владимировича (Алексей Серебряков) — профессия родом прямиком из 90-х позволила мужчине скопить немалую сумму денег (их он, опять же по старой «братковской» привычке, прячет в стене съемной квартиры) на свою истинную мечту. А хочет Боря открыть кондитерскую и печь капкейки. Сообщив начальнику, что очередное дело — прессануть арендатора складов (Михаил Полицеймако) — стало его последним, герой отправляется в магазин бытовой техники, покупает на пробу несколько кухонных комбайнов и выпекает дома свой первый маффин. А когда готовится насладиться вкусом, получает выстрел в упор от неизвестного, спрятавшегося за шторой. Казалось бы, вот и сказочке конец. Но спустя двое суток Борис приходит в сознание в подмосковном морге и чувствует себя вполне сносно, несмотря на дыру в голове. Невольным свидетелем восстания мертвеца становится студент-медик Артем (Денис Власенко), собиравшийся его вообще-то вскрывать. Борис, совсем как Терминатор, говорит что-то в духе «мне нужна твоя одежда» — и испаряется. Однако, ненадолго — Артему предстоит стать его напарником и помогать «зомби» расследовать собственное убийство. А потом и еще одно, и еще.

«И снова здравствуйте!»: Скорее жив, чем мертв

Задумка справедливо претендует на оригинальность: фильмов и сериалов про зомби не меньше, чем про вампиров, однако все они как правило предполагают апокалиптичный антураж и эпидемию (один такой, корейский, прямо сейчас вырвался в топ Netflix). Тут же — единичный случай и полное отсутствие хрестоматийного желания кусать все, что движется, и пожирать мозги. Борис, сохранивший после воскрешения, когнитивные функции, недоумевает — кому это понадобилось от него избавляться? Будь он обычным человеком, было бы сложно найти хоть одну кандидатуру, но учитывая специфику работы героя, количество кандидатов близится к бесконечности.

Несмотря на то что действие разворачивается здесь и сегодня, живут персонажи в некоторой законсервированной вселенной «по понятиям» — впрочем, смотрится весьма органично, и это в очередной раз лишь доказывает, что «лихие» никуда не ушли. Одна «бригада» сменяется другой, стволы всех калибров мелькают с завидной регулярностью, а уж кровищи хоть залейся — и дело не только в том, что героя Мерзликина умерщвляют чуть ли не в каждой серии, новые люди и новым способом. Он и сам не прочь пустить в ход кулаки, холодное и огнестрельное, а также что-нибудь поджечь.

«И снова здравствуйте!»: Скорее жив, чем мертв

К слову, Борис — крайне интересный образ. Брутальный и трогательный одновременно, всерьез мечтающий печь капкейки и раздосадованный тем, что после смерти он больше не чувствует вкуса сахара. И правда — что это вообще за жизнь? Вместо крутого авторитетного мужика, на службе запугивающего неугодных людей, на экране постепенно появляется в каком-то смысле даже неудачник — жена изменяет, кто-то хочет убить, и всю эту боль даже сладким не заешь. Второстепенные персонажи, надо сказать, тоже в целом удались. Серебряков похоже вжился в роль русского крестного отца после «Никто» Найшуллера, а вот Павел Чинарев, играющий его вороватого подручного, выдает неплохую и новую для себя комедию. Лучшая партия — у Дениса Власенко, у которого тут своя история взросления и уже в первых сериях по крайней мере одна выдающая в актерском плане сцена, в которой он притворяется ментом и проводит обыск. Аглая Тарасова и Сергей Годин — парочка глуповатых любовников, мнящих себя героями шпионского триллера и не подозревающих, что дело куда серьезнее (да у вас муж — зомби!). Пока где-то на периферии сюжета маячит Любовь Толкалина в роли гиперопекающей матери Артема — явно, потенциальная дама сердца главного героя. Ну или еще одна сообщница, сынок-то стал крутым, почему она не сможет? Хотя это все-таки российский сериал, так что скорее всего не сможет — ну, любить тоже кого-то надо, тем более с таким большим сердцем, жаждущим покоя и капкейков.

Смотрите сериал «И снова здравствуйте!» в онлайн-кинотеатре IVI со 2 февраля.


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