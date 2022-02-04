«Атака титанов». 4 сезон. 20 серия. Прародительское собрание

«У нас есть все время мира»: повествование «Атаки титанов», заметно замедлявшееся последние эпизоды, остановилось. Описываемые события — это миг и вечность одновременно. Продолжаем следить за каждой сдвинувшейся былинкой в последних сериях культового шоу — и рассказывать вам в формате лаконичных обзоров.
На очереди рекап 20 серии под заголовком «Воспоминания о будущем» (четвертая глава «Финал. Часть 2»). В тексте неизбежны спойлеры. Если вы вообще ничего не знаете об «Атаке титанов», лучше почитайте наш гид по сериалу, где интрига сохранена (или ее можно узнать, заглянув под кат). Если же просто успели запамятовать, что там было в предыдущих сериях, можете ознакомиться с краткой выжимкой.
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«Атака титанов»: от начала до (почти) конца
В Шиганшине мир и покой. Одинокая птица патрулирует небо. Пухлая младенческая ручка тянется к потолку. Эрен и Зик путешествуют в потоке памяти, наблюдая, как все начиналось. Гриша Йегер, начавший новую жизнь за Стеной, нянчит новорожденного сына. «Это его истинное лицо
», — говорит Зик, желающий покончить с эльдийцами в том числе из-за боли, которую тот ему причинил. Очевидно, донося на отца и мать, он мстил за одинокое детство в компании игрушки-обезьянки, пока Гриша и Дина Фриц тратили все силы на собрания по реставрацию эльдийского величия.
Братья посещают памятные моменты: капитан Гарнизона Ханнес показывает маленькому Йегеру бутылку вина, Гриша пишет в подвале подлинную историю мира, Эрен убивает похитителей, которые хотели украсть Микасу и продать в рабство.
Тут дихотомия Йегеров, наконец, выходит из колеи «отец тебя задурил, давай совершим эвтаназию народа Имир». Эрен заявляет, что таким, как сейчас, он был всегда. Зик продолжает линию «Прежде чем спасти мир, я должен понять, как спасти тебя
».
И вот подземелье, где Гриша Йегер в обличии Атакующего титана уничтожил королевский род Рейесс и завладел силой Титана-прародителя. Первый раз сюда он приходит за пару лет до вторжения в Шиганшину, но не решается обречь жену и сына на последующие испытания. В час Х — его рука дрожит и роняет скальпель. События развиваются не по сценарию, который всем известен.
Подсказки возникали и раньше: Гриша как будто знал, что Зик и Эрен за ним наблюдают. И вот ответ: сила Атакующего титана не только в духе вечного бунта, «противостояния самомнению королей». Он может заглядывать в воспоминания потомков — и видеть последствия того, что он совершил.
«Я врач, и я должен спасать жизни
», — шепчет Гриша. — «Я и помыслить не мог, что все обернется таким ужасом
». Какой именно — знают только он и Эрен, который, вспомним, завладел почти всем таймлайном: сила Титана-прародителя дарует ему мемуары всех прошлых носителей, а Атакующий — открывает дорогу в будущее. Идеальный расклад для искусного стратега и полный рукав джокеров для загадочного «Плана Эрена» (тм).
Впрочем, судя по превью нового эпизода, впереди нас ждет начало времен и хроника фамилии Имир. Как тебе такое, «Игра престолов
»?
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