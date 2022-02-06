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«Пэм и Томми»: Личное — публичное

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6 февраля 2022
В новом году список сериалов, основанных на реальных событиях, пополнил проект стримингового сервиса Hulu «Пэм и Томми». Это история скандальных отношений секс-символа и рок-звезды – актрисы Памелы Андерсон и барабанщика группы Mötley Crüe Томми Ли – и в частности утечки в сеть их домашнего видео в середине 1990-х. Впрочем, шоу привлекло к себе внимание еще на этапе производства, когда появились первые фото с перевоплощениями исполнителей главных Лили Джеймс и Себастиана Стэна. Кино-Театр.Ру посмотрел первые три эпизода и рассказывает, чем цепляет ретро сериал и что скрывается за его провокационностью.

«Пэм и Томми»: Личное — публичное

На одной из вечеринок звезда «Спасателей Малибу» Памела Андерсон отдыхала в компании подруг и, поднимая очередной бокал, зареклась обходить стороной плохих парней. В этот же вечер к ней подошел Томми Ли и, будучи одурманенным красотой блондинки, алкоголем и запрещенными веществами, в качестве приветствия – лизнул ее лицо. Через 96 часов они сыграли свадьбу на мексиканском пляже – вместо подвенечного платья Пэм была одета в белое бикини. Так описано начало бурного романа сами участниками и ровно так оно показана в сериале, но начинается проект не с этого, а с сюжета о Рэнде Готье (Сет Роген), который во имя мести и материального благополучия сделал интимное видео достоянием общественности.

Рэнд Готье, с виду скромный рабочий, а в прошлом – порноактер, занимался ремонтом в особняке Томми Ли. Взбалмошный рокер менял концепции дизайна по настроению, обещая за все заплатить – но не платил, в конечном итоге выдворив бригаду работяг из его ультрасовременного дворца любви. Когда прораб вернулся в дом за оставленными инструментами, музыкант встретил его по-хозяйски, с ружьем в руках. Так Готье, уверовавший в карму и заветы индуизма, решил совершить самосуд над чертовыми рок-звездами и пробраться в их жилище, облачившись в белый мех и прикинувшись огромным псом породы бобтейл для маскировки. Нелепость всей ситуации вкупе с самоуверенностью все-таки позволили рабочему завладеть сейфом, где помимо дорогого оружия, пачки денег и жемчуга оказалась кассета с домашним видео. Вряд ли в тот момент Готье мог осознать масштабы грядущего репутационного скандала, главным образом сказавшегося на Андерсон. Тем не менее многие всерьез полагали, что пара слила видео для самопиара.

«Пэм и Томми»: Личное — публичное

Говоря о проекте, нельзя не отметить перфекционистскую работу гримеров и художников по костюмам – например, помимо бюста, Лили Джеймс сделали силиконовую накладку на лоб, чтобы соблюсти расстояние между бровями и линией роста волос, а Себастиану Стэну каждую смену наносили на тело 35 татуировок. Что важно – создатели «Пэм и Томми» выдерживают баланс, не позволяющий происходящему на экране скатиться в карикатуру, а сами артисты при всей комичности и искусственности тел и сцен ничуть не переигрывают. Стэну прекрасно удается даже эпизод разговора с собственным пенисом, во время которого он всерьез размышляет о чувствах к Пэм. И это, к слову, не выдумка сценаристов, а случай, описанный в мемуарах музыканта.

Скандальная тема сделала шоу хорошую рекламу, и даже бэкстейдж с неузнаваемой Лили Джеймс в фирменном красном купальнике «Спасателей Малибу» явно сыграл на руку в плане продвижения, однако у авторов шоу действительно есть потенциал выйти за рамки яркой обложки, рассказав неоднозначную историю, и хочется верить, что в первую очередь – историю женщины. За режиссуру первых трех эпизодов отвечал Крэйг Гиллеспи, и пусть начало почти полностью посвящено рассказу о мотивации Готье, а вторая часть – рок-н-ролль-ному и стремительному роману, уже в третьей серии Андерсон произносит важный монолог о том, как устала всю жизнь угождать и нравиться. Ее кумир – Джейн Фонда, сочетающая в себе противоположные грани и способная выйти за рамки шаблона, став в глазах аудитории не только секс-символом. Именно здесь в драйвовом и последовательно развивающемся сюжете на первый план выходит женская драма.

Следующие серии поставят режиссерки – Лэйк Белл, Гвинет Хердер-Пэйтон, Ханна Фидель, и фокус, вполне вероятно, сместится, но на данном этапе можно сравнить месседж проекта с работой Гиллеспи «Тоня против всех», где нет какой-то одной правды, а есть трагичная история женщины, которая была в центре всеобщего внимания, и маленького человека, неверным и необдуманным действием изменившего ее судьбу раз и навсегда.


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