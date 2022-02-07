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«Номинация»: Надежда Михалкова и вокруг нее

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7 февраля 2022

На сервисе Okko 7 февраля начинается показ мини-сериала режиссера Надежды Михалковой «Номинация» о мире российской киноиндустрии, придуманной и воспетой собственно главными ее представителями – культовым семейством, раздираемым не только внешними, но и внутренними противоборствами. «Все события и персонажи вымышлены» – такой бы дисклеймер, наверняка, уберег создателей «Номинации» от грядущих инсинуаций. Но, кажется, этот сериал – тот случай, когда «сходство с реальными событиями и людьми» вовсе не случайно.

«Номинация»: Надежда Михалкова и вокруг нее
фото: пресс-служба Okko

Актриса и дочь популярного советского режиссера и сценариста, умершего 16 лет назад, но на все эти годы сохранившего статус опоры российского кино и культуры, Вера Истомина (Надежда Михалкова) дает провокационное интервью реальной журналистке Катерине Гордеевой. Краткие тезисы: индустрии нет, все вынуждены играть и ставить говно, на всю Россию в лучшем случае пять сценаристов, поэтому моя сестра, популярная актриса, продолжает сниматься в этом говне, а я улетаю работать к Нолану. Только вот с Ноланом – единственной, видимо, надеждой всех российских артистов (хотя Юрию Колокольникову это не помогло), – не выходит. И вот уже Вера записывает в своей московской квартире пробы – судя по монологу – для телесериала выходного дня, хотя даже туда ее после оппозиционного наброса на русское кино не берут. Агент Веры (Анастасия Микульчина) предлагает подзаработать интервью у могилы отца, юбилей которого (кстати, непонятно, какой, на столетие, вроде бы, не тянет) в этом году отмечают с каким-то, судя по дальнейшим событиям, большим размахом. Но Вера не готова жертвовать принципами. Поэтому просто звонит своей сестре – той самой популярной актрисе – с просьбой найти хоть какую-то роль.

Сестра Татьяна (Анна Михалкова) и впрямь перескакивает с одной съемочной площадки на другую. Тут тебе и военное кино с чудовищным вторым планом, и исторический сериал про Екатерину II, где Истомину только и могут что напудрить и завернуть в корсет. А там уж, что смерть, что женитьба – все одно. Артистка же опытная. Время вся эта канитель съедает, деньги приносит, популярность тоже – щиты с рекламой Татьяны Истоминой, рекламирующей очередной растворимый кофе или кредит в банке, развешаны по всей Москве. Только вот Татьяна тоже хочет искусства и фестивалей. Канны тут и впрямь проходят красной нитью, точнее, – потенциальной дорожкой.

«Номинация»: Надежда Михалкова и вокруг нее
фото: пресс-служба Okko

А есть еще у Тани и Веры мать Агафья Александровна (Людмила Максакова) – когда-то тоже востребованная актриса, но ныне держательница Фонда Истомина, на который государство, как выясняется, выделяет немало денег. И на культурные проекты, и на поддержку талантов из провинции, и даже на съемку фильмов. Агафья Александровна меж тем содержит в достатке семейное поместье на условной Николиной горе и в ус не дует, пока дело не доходит до предъюбилейных разоблачений: «Куда же Фонд Истомина тратит все деньги?» Главной частью трат становится так и не снятый фильм, на который фонд уже больше года назад получил госфинансирование, но только картину так и не снял, да и не собирался. Раньше же все сходило с рук.

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«Номинация» Надежды Михалковой существует, как этот киношный Фонд Истомина, – не финансово, а идеологически – на грани допустимого. Ирония по поводу индустрии, частично перемежающаяся с сатирой, – тоже шаг довольно отчаянный. Кроме Михалковой сценарий писали еще три человека, очевидно прошедшие этот путь в индустрии от и до, знающие про все сериалы от «России 1» до ТНТ) не понаслышке. Но шутки про династию – порой острые и даже откровенно злые – невозможно позволить кому-то со стороны. В них, как бы ни пыталась отстраниться от «Номинации» и киношных Истоминых Надежда Михалкова, есть очень много личного.

Надежда Михалкова снимает «Номинацию» про себя (чего, как раз не чувствовалось в ее режиссерском дебюте «Проигранное место») и тем самым доказывает изъезженный тезис о том, что лучше всего выбирать для первых проектов именно личные истории. «Номинация» – первый режиссерский сериал Михалковой и, кажется, первый столь откровенный разговор с аудиторией, воспринимающей всех известных людей как исключительно детей и жен влиятельных мужчин. И в этом смысле «Номинация» – откровенный сеанс психотерапии, пусть и не лишенный иронии, о том, что дети за отцов не в ответе. Пусть и для того, чтобы справиться с этим «наследием», нужно сначала исполнить последнюю волю. Ну или снять фильм по последнему сценарию. Киноншному, а, слава богу, пока не реальному.

Смотрите сериал «Номинация» на Okko с 7 февраля.


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