«Черная любовь»: Как Ромео-шахтер и Джульетта из высшего общества покорили мир

Показ турецкой «Черной любви», завоевавшей популярность во всем мире, начался с 7 февраля на канале «Ю». Сериал получил телевизионный «Оскар» — премию «Эмми» — и был продан в более чем 70 стран. Любителям нечеловеческих страстей предстоит, затаив дыхание, 74 серии следить за взаимоотношениями героев любовного треугольника, исход которых предсказать невозможно.
В Турции сериал шел с 2015 по 2017 год, а в России его премьера состоялась в 2018 году — тогда он был известен под названием «Бесконечная любовь». Криминальную мелодраму сняла известный турецкий режиссер Хилаль Сарал
. После оглушительного успеха ее сериала «Запретная любовь
», выходившего в 2008-2010 годах, Сарал стала на родине признанным классиком жанра мелодрамы.
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Главную мужскую роль в «Черной любви» исполнил ведущий турецкий актер, красавец Бурак Озчивит
, известный российскому зрителю по роли Малкочоглу Бали-бея в сериале «Великолепный век
». Здесь же его герой Кемаль — парень из простой семьи, который после окончания горного института планирует работать на шахте (к слову, шахтерская линия — одна из основных трагических в сериале, добавляющая сказочной любовной истории реалистичности и даже актуальности). Встреча с девушкой из высшего общества Нихан переворачивает его жизнь. Она живет в богатом районе, Кемаль ей не ровня. Но влюбленные встречаются, несмотря на категорический запрет их родителей. Особенно свирепствует отец Нихан.
Утонувший в любви Кемаль не знает, что любимая скрывает от него страшную тайну, из-за которой ей придется выйти замуж за друга детства Эмира. Нихан продолжает любить Кемаля, но оскорбленный мужчина вынашивает план, как отомстить любимой и сопернику за предательство и разбитое сердце...
Роль Нихан сыграла известная турецкая актриса Неслихан Атагюль
(«Дочь посла
»). Мать актрисы родом из Беларуси, отец — черкес, родители переехали в Турцию с Кавказа. Турецкие поклонники актрисы не раз отмечали ее нестандартную, благодаря славянским корням, внешность. Атагюль и Озчивит настолько убедительно сыграли влюбленных, которые умрут друг без друга, что поклонники сериала были крайне разочарованы, когда в турецкие СМИ просочилась информация, что актеры друг друга недолюбливают и атмосфера на площадке между ними напряженная.
Роль главного злодея Эмира стала первой заметной работой в карьере Каана Урганджиоглу
и принесла ему бешенную популярность. У любовного трио — миллионы поклонников по всему миру и миллионы подписчиков в сетях. А значит, выбор актеров на роли — своего рода попадание в десятку. Томный красавец с бархатным взглядом Озчивит, он же Кемаль — честный, благородный, правильный — противостоит коварному, циничному, беспринципному Эмиру, не лишенному, впрочем, обаяния антигероя. Соперник Кемаля отнюдь не тюфяк — напротив, он умен, изобретателен и очень вынослив. Поединок двух харизматичных мужчин не дает расслабиться все 74 серии. События в сериале развиваются с бешеной скоростью, и каждая серия приносит непредсказуемый поворот, так что перерыва на чай у зрителей не будет. Всем, кто подумает: «Ну, понятно, он его убьет, или она их обоих» — просьба не беспокоиться. Ничего не понятно до последней серии.
В 2017 году мелодрама «Черная любовь» стала первым турецким сериалом, получившим высшую международную телевизионную награду — премию «Эмми» в номинации «Лучшая теленовелла года».
Смотрите сериал «Черная любовь» на канале «Ю» с 7 февраля.
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