«Атака титанов». 4 сезон. 21 серия. Мир содрогнулся, узнав план Эрена Йегера

«Что это такое? Оно слишком большое»: «Атака титанов», недавно получившая главный приз Anime Awards 2022 (за первую половину «Финала»), напоминает о подлинном масштабе происходящего. В одном эпизоде рассказывается, как 2000 лет назад все началось и делается серьезный шаг к развязке. Продолжаем рассказывать вам о каждом повороте сюжета — а также интересных фактах и мемах — в формате лаконичных обзоров.
На очереди рекап 21 серии под заголовком «От тебя, жившей две тысячи лет назад» (пятая глава «Финал. Часть 2»). В тексте неизбежны спойлеры. Если вы вообще ничего не знаете об «Атаке титанов», лучше почитайте наш гид по сериалу, где интрига сохранена (или ее можно узнать, заглянув под кат). Если же просто успели запамятовать, что там было в прошлом полусезонии, можете ознакомиться с краткой выжимкой
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«Атака титанов»: от начала и (почти) до конца
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Прошлая серия, как любит автор манги-первоисточника Хадзимэ Исаяма
, раскрыла зрителям еще одну детальку в устройстве саги, которая меняет если не все, то многое. Оказывается, не только Первородный титан получает нефизический бонус — в виде знаний, воспоминаний и чувств всех его прошлых носителей. У Атакующего способность ничуть не хуже: он может видеть все, что произойдет с теми, кто еще только окажется в его шкуре.
«План Эрена» на глазах превращается из мема в сложнейшую многоходовочку, где он не только манипулировал братом-стратегом Зиком, но и подбрасывал избранные прозрения отцу — Грише Йегеру, который сыграл в будущем острова Парадиз и эльдийцев (народа Имир) едва ли не большую роль, чем рассчитывал. «Твоей мечте не суждено сбыться…
», — говорит он Зику, которого видит, вероятно, благодаря воспоминаниям Эрена. Ранее Гриша разобрался с королевским семейством и завладел силой Прародителя, которая тоже перешла младшему сыну.
Этому предшествует поединок между титаническими формами Гриши Йегера и Фриды Рейсс, которая в тот момент была носительницей Первородного. Эпизод, казалось бы, хорошо известен — хотя бы по финалу прошлой серии, но все показанные кадры и ракурсы — новые. Это яркая иллюстрация драматургического метода Исаямы, вторящая суперсила Атакующего титана: воспоминания о будущем передаются не в полной форме, а лишь в том виде, в каком сочтет нужным их обладатель. Как Эрен подсовывает отцу не ложь, но обрывки правды, так и мангака до поры до времени скрывает от читателей и зрителей полную картину.
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Следом через монтаж памяти — Фрида вместе с маленькой Хисторией читает древнюю сказку-быль о жизни Имир Фриц — рассказывается, как вообще обрела силу титанов молчаливая девушка, которая вылепила из песка новые тела для Зика и Эрена. На книжной иллюстрации она встречает зубастое существо, но время этой (незамысловатой, кажется) загадки еще не пришло.
2000 лет назад деревню Имир Фриц захватили эльдийцы. Местные жители горбились на новых хозяев, постепенно свыкаясь с ролью рабов. Однажды Имир забыла закрыть дверь в свинарник, животные разбежались, а король Эльдии внезапно приказал ее отпустить — как оказалось, чтобы затем начать охоту на девушку. Скрываясь от стрел и собак, Имир прячется внутри дерева — и вуаля! — обращается могущественной великаншей, напоминающей скелет. Ее размеры превосходят даже 60-метрового Колоссального, а потому титанесса не может распрямиться или встать на ноги.
Однако Имир не будет мстить обидчикам, а примется верно служить королю, помогая ему в завоеваниях и хозяйстве. Одной рукой она сметает полчища врагов, другой — возводит здания, мосты и дороги. У Эльдии зуб на Марлию, а потому с особой жестокостью война ведется против этого государства. Империя будет расти и процветать, а Имир обращаться в титанессу снова и снова, пока не погибнет от копья, которое предназначалось королю-тирану. Чтобы сила, обнаруженная несчастной девочкой в лесу, не перестала служить Эльдии, король заставляет своих дочерей от Имир — Сину, Марию и Розу — съесть тело матери. Так могущество и навыки Прародителя разделились между потомками Фриц. Перед смертью он напутствует, что «Линия рода Имир не должна пресечься».
Пока потомки Фриц наследует титановы силы, поедая хребты покойных родственников, Имир обустраивает небытие. Строит стены, названные в честь дочерей, вылепливая каждого титана вручную. Еще одна тайна пала: главную защиту жителей Парадиза тоже построила девушка-родоначальница.
***
Тем временем Эрен Йегер не оставляет надежды сорвать план брата. Имир движется к Координате — пересечению энергетических потоков, — чтобы исполнить волю Зика и лишить эльдийцев возможности размножаться. Как и предполагал
Армин, идея эвтаназии своего народа младшему Йегеру не по душе. Он вырывается из кандалов, символизирующих обет отказа от войны, который дал первый король за стенами, и физически препятствует движению девушки.
«Ты не рабыня! И ты не богиня!
» — кричит он, пробуждая в Имир глубоко запрятанную ярость. Так же добровольно, как она решила служить королевскому роду, девушка меняет мнение — и запускает протокол «Гул земли».
***
Три стены начинают разрушаться, освобождая 50-метровых титанов. Дружными рядами они отправляются топтать все, что встретится им на пути. Армин Арлерт, еще недавно ликовавший, что Эрен все-таки на их (что бы это теперь ни значило) стороне, начинает подозревать, что количество исполинов слегка превышает необходимое. Уничтожить союзные войска в Марлии можно куда меньшим числом. Голова Эрена, едва коснувшаяся пару серий назад руки Зика, обретает исполинский позвоночник, а сам он превращается в скелет Первородного.
Параллельно с подготовкой к маршу смерти Йегер обращается к эльдийцам по всей планете, сообщая, что народ Имир будет жить. На мгновение все его земляки с Парадиза оказываются в той самой ночной пустыне, где разворачивались события последних серий. (В интернете шутят про «Радио Эрен
» и клепают мемы.)
Жуткая гримаса того, кто когда-то был отчаявшимся юношей Эреном Йегером, сообщает, что титаны растопчут в пыль все и вся за пределами острова.
Шесть лет назад Исаяма запойно посмотрел «Игру престолов
» и признался, что сериал HBO, который он не видел раньше, подсказал ему некоторые решения для финала собственной саги. Видимо, одно из них — превращение Эрена из юнца-максималиста в вестника конца света, повторение маршрута Дейенерис Таргариен. Мир содрогнулся.
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