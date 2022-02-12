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«Под подозрением»: Чужие среди чужих

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12 февраля 2022

Стриминговый сервис Apple TV+ в феврале начал показ нового сериала «Под подозрением» – адаптации израильского триллера о теневой игре разведок. В американской версии градус политического был намеренно снижен в пользу социального высказывания, наделив историю про спецслужбы куда более актуальными для современного западного мира мотивами. За перемену вектора истории сериалу с Умой Турман пришлось заплатить дорогую цену.

«Под подозрением»: Чужие среди чужих
фото: Кадр из сериала "Под подозрением"/Apple TV+

Полиция стоит на ушах после дерзкого похищения в одном из фешенебельных отелей Нью-Йорка. Ночью, когда Большое Яблоко переливается огнями реклам, банда неизвестных в масках (непростых – каждый нападавший олицетворяет одного из представителей британской королевской семьи) крадет Лео Ньюмана – сына влиятельной и богатой бизнесвумен в исполнении Умы Турман. Ролик с хладнокровным избиением парня тут же попадает в интернет и становится вирусным.

Подозреваемыми в преступлении оказываются четверо британцев, которые между собой как будто никак не связаны. Все они по разным причинам в злополучный день похищения были в Нью-Йорке, а значит – могли быть организаторами или участниками преступления. Их обывательская жизнь трещит по швам, когда из-за действий правоохранителей на поверхность всплывают личные малоприятные тайны. Желая очистить свои имена, герои вынуждены объединиться и вместе искать реальных преступников, при этом постоянно нервно оглядываясь – а точно ли исполнитель громкого похищения не прячется среди них?

«Под подозрением»: Чужие среди чужих
фото: Кадр из сериала "Под подозрением"/Apple TV+

Сериал «Под подозрением» является лицензированной адаптацией израильского триллера «Под чужим флагом». Да, мода на пересказ сериалов земли обетованной все еще очень сильна: проектов, заслуживающих интернационального зрителя в стране хоть отбавляй. Сюжетные тропы идентичны, однако даже беглого просмотра достаточно, чтобы почувствовать существенную разницу между израильским и американским продуктом. В оригинальном сериале 2015 года похищение происходит не в Нью-Йорке, а в Москве – и крадут не сына влиятельной женщины, а целого министра обороны Ирана. На носу политический кризис, разведка в Тель-Авиве судорожно ищет пути решения проблемы и готовится к тому, что Ближний Восток снова может вспыхнуть. Ставки в израильском сериале изначально намного выше, чем в новинке Apple.

Изменение некоторых важных элементов сюжета, однако, не стоит считать блажью. «Под подозрением» с самого начала поворачивает фокус внимания совсем в другую сторону. Продюсерскому пулу и режиссеру Крису ЛонгуАмериканцы», «Менталист») намного интереснее было рассказать историю социального конфликта, а не очередную шпионскую драму про «крота», делающего подкоп под институт демократии. Враги стали абстрактнее, вместо злого соседа-исламиста возникает более опасный противник – противоречие в обществе. Этот сюжетный тренд мы постоянно видим в фильмах и сериалах из США со времен скандальных президентских выборов 2016 года.

«Под подозрением»: Чужие среди чужих
фото: Кадр из сериала "Под подозрением"/Apple TV+

Есть тут место и рефлексии о протестах, активизме, пресловутой культуре отмены, которая способна проглотить человека без каких-либо доказательств его вины. Очевидно, что американского зрителя (на текущий момент США для Apple TV+ – самый главный рынок) такой подход должен трогать намного сильнее, чем российского и уж тем более израильского. Осознать оригинальную идею, вложенную в американскую версию сюжета, смогут, впрочем, только самые терпеливые и ответственные зрители.

Перестройки сценария в пользу зрителя – это нормальный процесс, за который создателей «Под подозрением» можно было бы похвалить, все-таки остросоциальных проектов никогда не бывает много. Беды сериала связаны совсем с другими материями. К примеру, с вызывающе невыразительным актерским составом, который, хоть и весьма инклюзивен, абсолютно не запоминается. Единственной яркой вспышкой в касте триллера оказывается Ума Турман, которой предоставлена небольшая, но все же возможность сыграть действительно сложного персонажа.

«Под подозрением»: Чужие среди чужих
фото: Кадр из сериала "Под подозрением"/Apple TV+

Кэтрин Ньюман – обремененная властью женщина, мать с холодным сердцем – на фоне прочих героев и их донельзя скучных «тайн» оказывается редкой отдушиной. Показывать ее будут нечасто, но это будут лучшие сцены сериала. Обидно, но в «Под подозрением» самой значимой артистке в итоге уготована роль «свадебного генерала» – необязательная, скорее фиктивная и нужная для громкого имени на постере. До конца вплести Турман в хаотичное нагромождение историй прочих героев не выходит. Она держится обособленно, словно ей не по пути с остальными персонажами, хмурящими брови в попытке нагнать важности статичным диалогам.

Еще одно крайне странное решение в «Под подозрением» проявляется сразу, как с экрана исчезают вступительные титры. Сериал буквально не может понять, чем именно он хочет быть. Хвосты израильского оригинала требуют серьезности и претензии на взрослую драму, но такой подход, видимо, создателям проекта показался слишком скучным. В итоге вроде бы серьезный сюжет разбавлен нелепыми, взятыми словно из комикса, моментами. Беднягу Лео не просто избивает человек в маске королевы Елизаветы – после экзекуции он упаковывает свою жертву в чемодан и увозит с места преступления под бодрый бит. Такое решение было бы уместно в ранних сезонах комедийного детектива «Касл», но не здесь. И примеров такого неловкого заигрывания с аудиторией в «Под подозрением», увы, немало. Что странно – с учетом того, что у Apple TV+ уже был удачный пример копродукции с израильскими кинематографистами – шпионский «Тегеран», очень близкий по духу как раз к изначальному «Под чужим флагом». В этот раз карты не сложились.

Смотрите сериал «Под подозрением» на Apple TV+.


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