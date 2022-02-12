«Под подозрением»: Чужие среди чужих

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Рекап эпизода «От тебя, жившей две тысячи лет назад» — пятой серии второй части «Финала»

Жизненный детектив с говорящими животными получил приз Anime Awards за режиссуру

Моржи слезам не верят: «Необычное такси» — идеальное аниме для тех, кто устал от суеты

«Черная любовь»: Как Ромео-шахтер и Джульетта из высшего общества покорили мир

7 февраля

«Номинация»: Надежда Михалкова и вокруг нее

Тяжелая ирония про индустрию и самое влиятельное семейство, написанная им самим