«Изобретая Анну»: Американская мечта русской аферистки

В 2016 году 25-летняя Анна Делви – она же Анна Сорокина родом из Подмосковья – в одиночку приехала в Нью-Йорк и, заручившись поддержкой высшего света Манхэттена, пыталась получить многомиллионный кредит для открытия арт-пространства. Вскоре девушку обвинили в финансовых преступлениях, а в 2019-м суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 12 лет. За год до оглашения приговора Netflix уже приобрел права на экранизацию резонансной истории Сорокиной-Делви, за которой с интересом следили не только в США. Сериал «Изобретая Анну» вышел на стриминге 10 февраля и сразу угодил в тренды: помимо именитой создательницы Шонды Раймс («Скандал», «Как избежать наказания за убийство», «Бриджертоны», «Анатомия страсти») сыграл роль и неожиданный успех документального фильма «Аферист из Tinder», также посвященного реальному мошеннику. Рассказываем, чем примечателен проект об американской мечте Анны Сорокиной.
Как гласят вступительные титры, сюжет «Изобретая Анну
» – чистая правда, если не считать полностью вымышленных его частей. В основу легла статья New York Magazine
, а написавшая ее Джессика Пресслер стала прототипом журналистки Вивиан Кент (Анна Кламски
), с которой началась эта история. Именно Вивиан зацепилась за дело Делви (Джулия Гарнер
) – молодой девушки, сумевшей пустить пыль в глаза нью-йоркской элите, прикидываясь богачкой из Германии. Звучная фамилия, брендовые вещи, ужины в дорогих ресторанах, знание современного искусства, общение с нужными людьми на закрытых мероприятиях – Анна уяснила азбуку популярности в обществе. Но это лишь средства для достижения цели по созданию фонда имени Анны Делви, культурной институции для богемы. Она мечтала и играла по-крупному, ожидая займ в $22 миллиона и попутно тратя чужие деньги.
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По линии обвинения Сорокину представляли как поверхностную тусовщицу, и это, пожалуй, бесило ее больше всего – не считая скандалов из-за выбора одежды для публичных слушаний. Согласно версии Анны, аферистка была гениальной предпринимательницей, говорила на семи языках, обладала фотографической памятью, незаурядными математическими способностями и умела находить талантливых людей для совместной работы. До и после задержания ей был важен сам момент славы. Делви выходила из зала суда, подобно героине сериала «Почему женщины убивают
» Альме Филкот, с чувством триумфа следующей на электрический стул: она ведь была на обложках газет. Только уловив маниакальное стремление к публичности, Вивиан добилась многочисленных интервью с Анной.
Делви – определенно новый тип мошенницы в кино: ничего общего с героинями-соблазнительницами из комедий нулевых, чьи названия говорят сами за себя: «Сердцеедки
», «Невыносимая жестокость
», «Роковая красотка
». В этом сюжете секс вообще не имеет значения: Анна не вступала в связи с деловыми партнерами, отвергала любые намеки на отношения и, напротив, хотела сломать стереотипы о том, что молодой девушке закрыта дорога в бизнес. Кроме того ее друг из фэшн-индустрии утверждал, что лицо простушки могли простить исключительно из-за денег. Долларовые купюры действительно сыграли важнейшую роль в стремительном взлете Делви. И все равно удивительно, что в эпоху интернета с его почти безграничными возможностями фактчекинга даже самые влиятельные люди повелись на пустые рассказы под звон бокалов и звуки селфи.
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Флер скандальности вокруг судебного процесса, безусловно, привлек дополнительное внимание к проекту. Анна Делви стала его продающим лицом, однако не менее важная роль в сериале отведена журналистке Вивиан Кент. Важно упомянуть, что одним из режиссеров «Изобретая Анну» выступил Дэвид Фрэнкел
, поставивший культовый «Дьявол носит Prada
». Времена изменились, и журналистки из влиятельных изданий необязательно должны выглядеть, как Энн Хэтэуэй
, и терпеть начальство. Вивиан – карьеристка, тонкий психолог и борец за правду. Она готова буквально грызться с редактором за важные темы и продолжает работать беременной, вплоть до самых родов. Если сначала она видит в истории Анны потенциал для спасения репутации, то впоследствии их начинают связывать совсем другие отношения: у Вивиан развивается стокгольмский синдром. Ей сложно отпустить историю, не разобравшись, что заставило Анну Сорокину стать Анной Делви. В надежде отыскать ответ в детстве, Кент едет в Германию, чтобы разгадать загадочную русскую душу родителей аферистки.
«В Москве говорят: чем копить на черный день, лучше купить туфли Manolo Blahnik. С ними любой день станет светлее
», – произносит отец Анны, рассуждая о склонности дочери к трате денег. Неясно, при каких обстоятельствах в середине лихих 90-х – когда семья Сорокиных уехала из России в Германию, – шли разговоры о туфлях испанского дизайнера (кстати, любимый бренд Кэрри Брэдшоу
), но в этой фразе, мало соотносящейся с реальностью, как будто есть зацепка. Анна обожала журналы и подставляла туда свои фото: так, вероятно, в глянце и родилась ее американская мечта.
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