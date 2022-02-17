«Атака титанов». 4 сезон. 22 серия. Лучше не звоните Эрену

«Плохо дело. Надо разобраться с титанами»: главный сериал момента (по версии аналитической компании Parrot Analytics) ненадолго возвращается с небес на землю. Никаких прыжков на тысячелетия назад, только военная драма и дух первых сезонов. Продолжаем рассказывать вам о каждом повороте сюжета — а также интересных фактах и мемах — финального сезона «Атаки титанов» в формате лаконичных обзоров.
Сначала немного новостей и мемов для тех, кто смотрит новый сезон, но 22-й эпизод еще не видел.
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«Атака титанов»: от начала и (почти) до конца
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Чем ближе последняя серия, тем громче разговоры, что финальный сезон не сможет покрыть всю мангу Хадзимэ Исаямы
в том виде, в каком она вышла. Если обычно аниме-эпизод вмещает несколько глав, то сейчас «Атака титанов
» движется чуть ли не в темпе «одна серия — одна глава». По расчетам сетевых знатоков
, «Финал» закончится примерно на 130 главе, а оставшиеся девять — вполне себе материал для полного метра, а не для, допустим, «Финала. Часть 3». Кассовые успехи фильма
по «Магической битве
» тоже подливают масла в огонь этой версии.
Альтернативный вариант — его, впрочем, особо не рассматривают: для сериала финал будет изменен. Развязка манги вызвала бурную реакцию у читателей, и сейчас скептики посмеиваются над теми, кто впервые увидит это. Учитывая график студии, тогда «Атака титанов» закончится очень нескоро, либо дорогой ценой. MAPPA
за последнее время набрала какое-то нечеловеческое количество новых больших проектов: на днях анонсировали
второй сезон «Магической битвы», ходят слухи
, что второй сезон «Саги о Винланде
» тоже будут делать они, в планах без четкой даты — «Адский рай
», полные метры вдогонку к сериалам «Юри на льду
» и «Зомбиленд Сага
», про «Фабрику иллюзий Алисы и Терезы
» пока не вспоминают с анонса прошлым летом. И это еще в этом году должны выйти «Танцуй, танцуй, танцор
» (апрель
), приквел к «Безумному азарту
» (август
) и «Человек-бензопила
» (видимо, конец года). За художников студии и так беспокоятся поклонники, а недавно вокруг студии даже разгорелся скандал, когда режиссер Тэриюки Оминэ написал
в твиттере, что вернулся с работы домой впервые за три дня.
И завершаем информационный блок мемом по мотивам прошлого эпизода:
На очереди рекап 22 серии под заголовком «Оттаивание» (шестая глава «Финала. Части 2»). В тексте неизбежны спойлеры. Если вы вообще ничего не знаете об «Атаке титанов», лучше почитайте наш гид по сериалу, где интрига сохранена (или ее можно узнать, заглянув под кат). Если же просто успели запамятовать, что там было в предыдущих сериях, можете ознакомиться с краткой выжимкой.
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В прошлой серии Эрен Йегер, превратившийся в пугающее нечто, провел выделенную «прямую линию» с эльдийцами по всему свету, предупредив, что миру за пределами острова Парадиз грозит карачун. Услышали его и посетители обычного рынка в Марлии, среди которых — мистер Леонхарт.
Оставим этот прозрачный намек на потом, а пока оценим иронию судьбы: тренируя дочь Энни для опасной миссии, он также внушал ей, что мир вокруг настроен против нее, и только отец всегда будет на стороне девушки. Эрен Йегер ведом похожим прозрением: если мир видит в народе Имир врагов, то его следует уничтожить, чтобы изжить ненависть раз и навсегда (да, теоретическая база не лучше, чем у Таноса из «Мстителей
»).
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Что «Мстители: Финал» рассказывают о массовой культуре и о нас
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Эту же мысль — о грядущем геноциде — озвучивает Армин Арлерт, который до последнего верил
в здравый смысл друга детства. Если ему казалось, что сделать всех эльдийцев бесплодными — небезупречный замысел, то «план Эрена» повергает юношу в еще больший шок. «Это небывалый акт геноцида
», — констатирует Армин, опираясь не столько на знание истории (жители Парадиза, как мы помним, мало знают про внешний мир), но на банальную логику. Вряд ли кому-то удавалось истребить почти все человечество.
На фоне прелюдии к Апокалипсису обычно командный игрок Конни Спрингер, прошедший вместе с Эреном и Ко огонь, воду и кадетский корпус, решает отбиться от коллектива. Ранее они с Жаном доставили на крышу потерявшего сознание Фалько, который стал обладателем
силы Зубастого титана. Конни хочет отвести его в родную деревню, чтобы спасти мать: трансформация настигла ее посреди дома, поэтому она осталась лежать на здании, словно прикованная к постели. Став новой носительницей Зубастого, она сможет снова становиться человеком.
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Эренйегерство этой сцены перекликается с тем, что происходит внутри одного из домов Шиганшины. Там скрываются Райнер и Габи Брауны. Бронированный титан рассказывает племяннице, что после обращения Эрена он почему-то лишился защиты и получил увечья от обломков стены (запомним эту деталь). Также он предполагает, что Фалько забрали Жан и Конни, а Габи советует находить остатки марлийцев и Пик (Титана-перевозчика), чтобы предупредить страну и мир о грядущей угрозе. Габи задается риторическим вопросом, где скрыться от шагающей армады, и заявляет зеркалу, что еще поборется. В знак выхода на тропу войны она стягивает волосы в хвост, обретая отдаленное сходство с Эреном. Райнер отключается в окружении хлеба и яблок.
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Дальше начинается канонада экшн-сцен.
Габи убивает титана, который преследует Каю Браус. Все семейство радо видеть ее в добром здравии, а спасенная девушка на мгновение узнает в силуэте Браун — образ покойной сестры Саши. Следуя в казармы, Габи и Кая наконец разговаривают и находят кое-что общее (ощущение, что внутри них сидит демон).
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«Во все тяжкие»
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Когда Конни сбегает от товарищей с Фалько под мышкой, те переживают старую-добрую атаку титанов. Эпизод примечателен одной из многочисленных отсылок, которые нарисовал в манге Исаяма: титан, нападающий на героев, срисован с артиста Боба Оденкирка
из «Во все тяжкие
». Мангака большой поклонник шоу и кое-чем оттуда вдохновился (в частности, они описывает Фалько как Джесси Пинкмана
из поздних сезонов ВВ).
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Тем временем казарму штурмует полчище титанов, созданных Зиком. Стоя перед окном во всю стену, Елена смотрит, как рушится ее надежда на старшего Йегера. Для нее этот момент подобен смерти бога: так неистово она уверовала в план Зика.
Другие йегеристы растерянно смотрят, как все летит в тартарары и готовятся стать ужином для титанов. Но тут как нельзя кстати в бой идет один старик: инструктор кадетского корпуса Кис Шадис помогает бойцам взять себя в руки. Командующие Разведкорпусом бывшими не бывают.
Следом «Атака титанов» вспоминает о временах, когда люди только сражались с исполинами, а судьба человечества зависела от крепости стен. Под Barricades Хироюки Савано
из второго сезона происходит полная зачистка территории. Армин, Микаса и Жан — со всем уважением — освобождают от плотоядной жизни командующего Пиксиса, который смотрит на них грустными глазами титана.
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На руинах гарнизона выжившие бойцы решают, как быть дальше. Оньянкопон, который не мог слышать слов Эрена, тоже узнает, что грозит миру за пределами острова. Кто-то хочет арестовать Елену и других йегеристов. Артур Браус потихоньку отводит Армина и Микасу в подвал, где они встречаются с Габи. Она узнает, что Кони хочет скормить Фалько матери, за чьей титанической формой он ухаживал на протяжении четырех лет.
Когда Армин узнает, что Эрен не только освободил титанов из стен, но и лишил Райнера брони, видимо, сделанной из того же материала, он кое-что понимает. И бросается в комнату, где с первого сезона томилась Энни Леонхарт, спрятавшаяся ото всех в крепчайшем кристалле. Только Армин ее и навещал все это время. И вот она приходит в себя. Тоже неплохой твист.
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P.S. Переводчик «Истари Комикс» Михаил Локтионов поясняет
, почему возможны разночтения в российском названии серии и объясняет то, которое он выбрал для Wakanim:
«Оригинальное название 氷解 («хёкай»), как часто бывает у Исаямы, имеет двойное значение. Одно — буквально таяние льда. Второе — рассеивание сомнений, окончание некой тяжелой работы или ситуации, когда вам наконец-то становится легче. Я постарался сохранить эту двойственность: освобождение (титанов и ещё кое-кого) от каменного плена, освобождение от тягот войны, которую титаны довершат сами, и освобождение от иллюзий относительно целей Эрена
».
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