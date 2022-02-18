«Идентификация»: То ли Лерочка, а то ли виденье

Сериал «Идентификация» Владлены Санду, чья короткометражка «Кира» была семь лет назад отмечена дипломом на фестивале «Кинотавр», добирался до эфира довольно долго. Еще в 2019 году мировая премьера пилота состоялась на престижном фестивале Series Mania во Франции, а российская – в рамках программы «Первая серия» 41-го Московского международного кинофестиваля. Уже в 2021-м проект также показали в первой – пусть и внеконкурсной – сериальной программе «Кинотавра». И вот наконец 17 февраля «Идентификация» выходит на Premier, отчасти совпав с международной стриминг-повесткой. На волне выхода дока «Аферист из Tinder» и сериала «Изобретая Анну», отечественный сериал Владлены Санду поначалу тоже вступает со зрителями в эдакий диалог о том, что далеко не каждый является тем, за кого себя выдает, однако затем превращается в социальный триллер, виртуозно затягивающий зрителей в непростую дилемму: убийца главная героиня или все-таки жертва.
Сирота Валерия Мазьяни в исполнении звезды Happy End Лены Трониной
работает на рынке сразу с двумя братьями-киргизами: властным женатым Бакиром (Куралбек Чокоев
) и нежным Аманом (Анвар Осмоналиев
), который ей и делает предложение руки и сердца. Валерия становится благочестивой мусульманкой и выходит замуж за Амана — только во время свадебной церемонии в туалете находят мертвым Бакира со следами множественных ранений: предположительно осколками мыльницы. Платье Мазьяни, что замечают не сразу, тоже в крови, а в сумочке вроде находят осколки орудия убийства. Так Валерия становится главной подозреваемой. Проблема в том, что принявшая новую веру молодая женщина еще и не та, за кого себя выдает.
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«Идентификация» занимательно и, главное, органично сочетает в себе напряженные сюжеты в самых разных жанрах. Здесь и межнациональные конфликты, и мощная драма, и детектив на популярную тему «скелеты в шкафу», которые скопом вываливаются после загадочного преступления. Солирующая роль – безусловный подарок, и с каждым эпизодом Тронина демонстрирует все больший накал эмоций и свой недюжинный актерский потенциал.
В белом свадебном облачении, сделанном по всем мусульманским канонам (открыто тут только лицо), Мазьяни и выглядит на фоне всех остальных «белой вороной». Смиренной, отчаявшейся, глубоко спрятавшей внутри себя прошлое, будущее и настоящее. Когда-то она приехала в Москву – «такую красивую» – с мечтой. Но нашла ли она ее, затерявшись на рынке где-то в районе Теплого стана, большой вопрос. А остальные герои? Тот же трогательный Аман, готовый вступиться за новоиспеченную супругу, несмотря на семейный гнев. Или следователь Плахов (Олег Васильков
), чья фамилия будто передает привет Константину Хабенскому
из «Убойной силы
»). Измотанный работой и собирающийся на пенсию, он вынужден отложить прощание с профессий до раскрытия загадочного дела Мазьяни. Или ее мать — а может, и нет — в исполнении Полины Кутеповой
, сейчас ведущая тихую православную жизнь швеи, а до этого покинутая дочерью-подростком из-за алкоголизма (и, кажется, не только).
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Первый сериальный опыт Владлены Санду
— еще и ее первый проект после короткометражки «Кира», сценарий она писала вместе с Никитой Иконниковым
. «Идентификация» играет не только с жанрами, но и темами, а главное – их воплощением. В оболочку, на первый взгляд, холодного скандинавского нуара заключены все быты и нравы: даже не столько Москвы, сколько современного общества в целом — с его обилием национальностей, конфессий, профессий и мировоззрений.
Санду, несмотря на скупость интерьеров и отстраненную, почти документальную режиссуру, скрупулезно разбирается в причинах и следствиях, параллельно представляя образ другой, некинематографичной Москвы. Место действия — не набившие оскомину лофты, где живут следователи или маньяки, не залы суда, тоже ставшие «чернушным» штампом после эффектного приговора-монолога из «Левиафана
», не высотки «Сити», а обычные спальные районы с типовой застройкой, разными культурами и формальной регистрацией «понаехавших» не только в столице, но и в области. При этом в хтонь и изъезженный многоэтажный морок – два других «места силы» нашего кино – Санду, к счастью, тоже не уходит.
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«Идентификация» – тот редкий случай, когда форма не превалирует над содержанием — или наоборот. Это четко выстроенный триллер с узнаваемым и довольно объемным социальным подтекстом, оттого еще более захватывающий. В каждом эпизоде сериал по крупицам собирает свою Леру: мошенницу или предательницу, сироту или беглянку, благообразную мусульманку или отчаявшуюся атеистку, девушку или виденье — человека живого и мертвого. Убийцу или все-таки жертву?
Смотрите «Идентификацию» на Premier
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