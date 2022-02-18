Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Идентификация»: То ли Лерочка, а то ли виденье

Обзор сериалов >>
18 февраля 2022
Сериал «Идентификация» Владлены Санду, чья короткометражка «Кира» была семь лет назад отмечена дипломом на фестивале «Кинотавр», добирался до эфира довольно долго. Еще в 2019 году мировая премьера пилота состоялась на престижном фестивале Series Mania во Франции, а российская – в рамках программы «Первая серия» 41-го Московского международного кинофестиваля. Уже в 2021-м проект также показали в первой – пусть и внеконкурсной – сериальной программе «Кинотавра». И вот наконец 17 февраля «Идентификация» выходит на Premier, отчасти совпав с международной стриминг-повесткой. На волне выхода дока «Аферист из Tinder» и сериала «Изобретая Анну», отечественный сериал Владлены Санду поначалу тоже вступает со зрителями в эдакий диалог о том, что далеко не каждый является тем, за кого себя выдает, однако затем превращается в социальный триллер, виртуозно затягивающий зрителей в непростую дилемму: убийца главная героиня или все-таки жертва.

«Идентификация»: То ли Лерочка, а то ли виденье

Сирота Валерия Мазьяни в исполнении звезды Happy End Лены Трониной работает на рынке сразу с двумя братьями-киргизами: властным женатым Бакиром (Куралбек Чокоев) и нежным Аманом (Анвар Осмоналиев), который ей и делает предложение руки и сердца. Валерия становится благочестивой мусульманкой и выходит замуж за Амана — только во время свадебной церемонии в туалете находят мертвым Бакира со следами множественных ранений: предположительно осколками мыльницы. Платье Мазьяни, что замечают не сразу, тоже в крови, а в сумочке вроде находят осколки орудия убийства. Так Валерия становится главной подозреваемой. Проблема в том, что принявшая новую веру молодая женщина еще и не та, за кого себя выдает.

Читать Краткий курс счастливого вебкама: обзор сериала Happy End

«Идентификация» занимательно и, главное, органично сочетает в себе напряженные сюжеты в самых разных жанрах. Здесь и межнациональные конфликты, и мощная драма, и детектив на популярную тему «скелеты в шкафу», которые скопом вываливаются после загадочного преступления. Солирующая роль – безусловный подарок, и с каждым эпизодом Тронина демонстрирует все больший накал эмоций и свой недюжинный актерский потенциал.

«Идентификация»: То ли Лерочка, а то ли виденье

В белом свадебном облачении, сделанном по всем мусульманским канонам (открыто тут только лицо), Мазьяни и выглядит на фоне всех остальных «белой вороной». Смиренной, отчаявшейся, глубоко спрятавшей внутри себя прошлое, будущее и настоящее. Когда-то она приехала в Москву – «такую красивую» – с мечтой. Но нашла ли она ее, затерявшись на рынке где-то в районе Теплого стана, большой вопрос. А остальные герои? Тот же трогательный Аман, готовый вступиться за новоиспеченную супругу, несмотря на семейный гнев. Или следователь Плахов (Олег Васильков), чья фамилия будто передает привет Константину Хабенскому из «Убойной силы»). Измотанный работой и собирающийся на пенсию, он вынужден отложить прощание с профессий до раскрытия загадочного дела Мазьяни. Или ее мать — а может, и нет — в исполнении Полины Кутеповой, сейчас ведущая тихую православную жизнь швеи, а до этого покинутая дочерью-подростком из-за алкоголизма (и, кажется, не только).

Читать Смерть и свитера: 8 1/2 отличных скандинавских детективов

Первый сериальный опыт Владлены Санду — еще и ее первый проект после короткометражки «Кира», сценарий она писала вместе с Никитой Иконниковым. «Идентификация» играет не только с жанрами, но и темами, а главное – их воплощением. В оболочку, на первый взгляд, холодного скандинавского нуара заключены все быты и нравы: даже не столько Москвы, сколько современного общества в целом — с его обилием национальностей, конфессий, профессий и мировоззрений.

«Идентификация»: То ли Лерочка, а то ли виденье

Санду, несмотря на скупость интерьеров и отстраненную, почти документальную режиссуру, скрупулезно разбирается в причинах и следствиях, параллельно представляя образ другой, некинематографичной Москвы. Место действия — не набившие оскомину лофты, где живут следователи или маньяки, не залы суда, тоже ставшие «чернушным» штампом после эффектного приговора-монолога из «Левиафана», не высотки «Сити», а обычные спальные районы с типовой застройкой, разными культурами и формальной регистрацией «понаехавших» не только в столице, но и в области. При этом в хтонь и изъезженный многоэтажный морок – два других «места силы» нашего кино – Санду, к счастью, тоже не уходит.

Читать Американская мечта русской аферистки: рецензия на «Изобретая Анну»

«Идентификация» – тот редкий случай, когда форма не превалирует над содержанием — или наоборот. Это четко выстроенный триллер с узнаваемым и довольно объемным социальным подтекстом, оттого еще более захватывающий. В каждом эпизоде сериал по крупицам собирает свою Леру: мошенницу или предательницу, сироту или беглянку, благообразную мусульманку или отчаявшуюся атеистку, девушку или виденье — человека живого и мертвого. Убийцу или все-таки жертву?

Смотрите «Идентификацию» на Premier.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
PREMIERМария ТокмашеваРоссийские сериалы
персоны
Олег ВасильковНикита ИконниковПолина КутеповаАнвар ОсмоналиевВладлена СандуЛена ТронинаКонстантин Хабенский
фильмы
Happy EndАферист из TinderИдентификацияИзобретая АннуЛевиафанУбойная сила-1

фотографии >>
«Идентификация»: То ли Лерочка, а то ли виденье фотографии
«Идентификация»: То ли Лерочка, а то ли виденье фотографии
«Идентификация»: То ли Лерочка, а то ли виденье фотографии
«Идентификация»: То ли Лерочка, а то ли виденье фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Геннадий Юхтин
18 февраля ушёл из жизни актёр Геннадий Юхтин.
Светлана Сорокина
17 февраля ушла из жизни актриса Светлана Сорокина.
Аловуддин Абдуллаев
17 февраля ушёл из жизни актёр, режиссёр Аловуддин Абдуллаев.
Лидия Белозёрова
15 февраля ушла из жизни актриса Лидия Белозёрова.

День рождения >>

Константин Григорьев
Ольга Кавалай-Аксёнова
Игорь Ключников
Замира Колхиева
Екатерина Мельник
Алексей Осипов (II)
Гурам Пирцхалава
Ёла Санько
Тимофей Фёдоров
Мэтт Диллон
Джордж Кеннеди
Молли Рингуолд
Грета Скакки
Джули Стрэйн
Джон Траволта
Сибилл Шеперд
все родившиеся 18 февраля >>

Афиша кино >>

Одиннадцать молчаливых мужчин
драма, приключения, спортивный фильм
Россия, 2022
Ночь на Земле
драма, комедия
Великобритания, Германия, США, Франция, Япония, 1991
Жажда золота
триллер
Австралия, 2021
Иллюзия контроля
драма, триллер
Великобритания, Германия, Украина, 2021
Внебрачные связи
драма, мелодрама, экранизация
Франция, 2021
Любовники
мелодрама, триллер
Франция, 2020
Однажды в пустыне
боевик, военный фильм, драма
Россия, 2022
Гонка со временем
триллер
Канада, США, 2021
Камон Камон
драма
США, 2021
Пиноккио. Правдивая история
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, семейное кино, сказка, экранизация
Россия, 2021
Материнское воскресенье
драма, экранизация
Великобритания, 2021
Синдром
мистика, фильм ужасов
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram