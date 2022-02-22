«Год культуры-2»: Чиновники против ЗОЖников

В онлайн-кинотеатре Premier стартовал «Год культуры-2» — второй сезон комедийного сериала c Федором Бондарчуком в роли столичного чиновника, которого пытаются перевоспитать провинциальные филологи. Прежний актерский состав пополнился Петром Федоровым, чей персонаж, судя по первым сериям, станет главным конкурентом героя Бондарчука в борьбе за сердце преподавательницы Софьи Белозеровой (Мария Ахметзянова). Не обойдется, само собой, и без социально-политической сатиры — многострадальный ВФИ (вымышленный Верхнеямский филологический институт) вновь станет полем вечного боя материального с духовным.
Прошло несколько месяцев после того, как Виктор Михайлович Сычев (Федор Бондарчук) покинул Верхнеямск ради новой высокой должности в Москве, и вот, наконец, он получает долгожданное назначение на пост советника президента по вопросам образования. Радость, впрочем, будет не долгой, ведь первым заданием на этом посту становится курирование филологического форума. Не где-нибудь, а все в том же Верхнеямске, да еще и под руководством Белозеровой, чувства которой в финале первого сезона Сычев цинично променял на карьеру. Отказаться невозможно, так что, собрав вещи и прихватив верного помощника Стасика (Риналь Мухаметов
), Виктор Михайлович отправляется в роковой для него городок.
Тем временем в ВФИ провожают на заслуженную пенсию ректора Филина (Александр Лыков
): после банкета в актовом зале, где речь произносит теперешняя исполняющая обязанности руководителя вуза Софья (должность, как считают все, у нее в кармане — осталось только успешно провести форум), предстоит открытие памятной таблички. Но с установкой памятников ВФИ не везет, и этот раз не станет исключением, так как в самый разгар веселья и появится Сычев. А вместе с ним вновь расцветет в Верхнеямске буйным цветом коррупция, завертятся комические путаницы, закипят любовные страсти. Ведь за время их со Стасиком отсутствия одна филологиня успела забеременеть (а, возможно, еще до отъезда москвичей), вторая — завести любовника при живом муже, а сама Софья обзавелась личным помощником, а по совместительству бойфрендом Никитой (Петр Федоров), сторонником здорового образа жизни и любителем рафа на миндальном, ромашек и пикников.
Несмотря на нововведения – Петр Федоров в одной из ключевых ролей и Милан Калибарда
в качестве режиссера – «Год культуры-2» пока неотличим от первого
, по крайней мере по части юмора. Комедия положений все так же робко пытается быть еще и острой сатирой — за это, помимо Сычева-Бондарчука, отвечают уже полюбившиеся продажные чиновники в лице не ставшего губернатором, но сохранившего пост главы города Терехина (Игорь Угольников
) и нового губернатора, бывшего выпускника ВФИ Зинченко (Алексей Розин
), делящие миллионные откаты и взятки и ловко уходящие от ответственности. Опыта в этом набралась даже чистая душой Софья, надевшая от обиды на Сычева в новых сериях маску суровой начальницы, способной решать вопросики по звонку. Да и все остальные, вроде как, немного поднялись и стали серьезнее — гениальный алкаш Сапрыкин (Александр Яценко
) вернул жену и бросил пить, робкий аспирант Гера (Иван Мартынов
) сменил имидж и завел девушку (Анна Зайкова
), пониженный до охранника бывший полицейский Сологуб (Александр Обласов
) прикупил мотоцикл. Но стоит присмотреться повнимательнее, как становится понятно, что все это внешнее и напускное, а старые привычки никуда не делись. Как слова-паразиты из речи Льва Наумыча Филина — Александр Лыков еще более неудачлив, нелеп и обаятелен во всей своей несуразности.
Основной упор в сюжете, который, к слову, развивается сразу же весьма стремительно и насыщенно во всех направлениях — бодрый ритм новый «Год», к счастью, унаследовал от старого, – будет сделан, скорее всего, на взаимоотношения. Как второстепенных героев, каждому из которых придуман лихой поворот личной истории, так и главных в исполнении Бондарчука, Федорова и Ахметзяновой. Этот любовный треугольник с очень острыми углами: Сычев и Никита — полные противоположности, чиновник и ЗОЖник, презирающие друг друга на генетическом уровне. Симпатии зрителей при этом должны парадоксально оставаться на стороне чиновника, тогда как ведущего правильный образ жизни героя тут же высмеивают за все его медитации, йоги и альтернативное молоко. Понятное дело, Виктор Михайлович, а точнее его бесконечный путь к исправлению — движок сериала, без которого история попросту потеряет смысл, так что становиться на пусть истинный ему пока вновь не грозит.
Смотрите сериал «Год культуры-2» в онлайн-кинотеатре Premier с 22 февраля.
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