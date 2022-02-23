Хохмастерская: «Удивительная миссис Мейзел» как реестр мужчин-весельчаков

18 февраля на Amazon Prime стартовал четвертый сезон «Удивительной миссис Мейзел»: после неудачного завершения турне с Шаем Болдуином Мириам возвращается на сцену родного «Газлайта» и грозится поменять правила шоу-бизнеса. Сериал Эми Шерман-Палладино во многом строится на гендерном конфликте юмора: то, что считается смешным в исполнении мужчин, публика не готова услышать из уст женщины. Мидж вот уже почти 30 эпизодов борется со стереотипами, постепенно отстаивая свое право видеть забавное там, где остальные стыдливо отводят глаза.
Все это время комикессу окружают очень разные мужчины, которые очень по-разному шутят: присмотревшись к ним повнимательнее, мы разглядели канонические типажи шутников, которых можно встретить не только в Нью-Йорке середины XX века. Вдвойне уместно проанализировать, что скрывают хохмы, в День защитника отечества, который в России стал слабо отрефлексированным «мужским праздником». Шутники расположены от более несмешных — к самым уморительным.
Самый серьезный человек на свете: Реджи (Стерлинг К. Браун)
На последнем месте логичным образом оказался человек, который не понял юмора Мидж и обзавелся репутацией ее кровного врага. Впрочем, менеджер Болдуина — точно прописанный персонаж, реакции и мотивации которого довольно предсказуемы, а за строгостью и безразличием прослеживается драматический надлом. Будучи талантливым артистом, еще в юности Реджи предпочел стать проводником Шая в мире шоу-бизнеса: он дотошно и прямолинейно выполняет свою работу, в которой (увы!) нет места иронии, — вся шутливость и воздушность досталась певцу. С человеком такого склада не хочется оказаться за одним столом на празднике, но вероятно стоит сотрудничать: Реджи — виртуозный агент (карьера Шая тому подтверждение), и во много он ведет себя куда профессиональнее Сьюзи
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Остряк-самоучка: Арчи Клири (Джоел Джонстоун)
Не все хорошие парни хорошо шутят: лучший друг Джоэла и муж Имоджен Арчи вступил в довольно тоскливую пору кризиса среднего возраста, и едва ли юмор помогает ему справиться с внутренней неуверенностью. Три ребенка, супруга, которая вышла на скользкий путь эмансипации, стабильно средний доход: Арчи сбегает от заевшей рутины в клуб Джоэла и несколько раз даже порывается уйти из семьи, но едва ли это тяга к мимолетным приключениям обернется принятием серьезного решения. Вполне вероятно, старательного парня и отличного игрока в бейсбол ждут перемены, как и всех вокруг: в четвертом сезона Арчи преобразится, и его (не)смешные шутки теперь не всегда будут отмечены горькой иронией и привкусом неудачи.
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Пришла и говорю: обзор третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»
Gold on my wrist, свекр-юморист: Мойше Мейзел (Кевин Поллак)
На семейных торжествах всегда есть такой дядя, который быстрее всех опустошает рюмки и бокалы, а затем травит скабрезные анекдоты о монашках в борделе и секс-работницах в церкви. Юмор Мойше Мейзела идет за руку со стереотипами, часто сексисткими и утомительными, и прославлением еврейского народа. Впрочем, шоураннерка Эми Шерман-Палладино не стремится ставить крест на ветеранах патриархата, а показывает переходный момент в жизни не только Мириам, но и ее окружения. Постепенно даже докучливый свекр становится понимающим родственником, а его бравады открываются как самооборона: Мойше явно уступает Вайсманам в интеллектуальном соревновании и пытается сарказмом отстоять свою состоятельность как дельца и… хорошего человека. Несмотря на порой обидные и неуместные шутки, мистер Мейзел проявляет себя как человека с большим сердцем: врожденный гуманизм может перекрыть несколько неудачных острот [в день].
Гик-шутник: Ноа Вайсман (Уилл Брилл)
Продолжаем путешествие по семейному древу Мейзел-Вайсман: старший брат Мириам Ноа — идеальный пример шутника-гика. Большая часть его юмора основана на абсурдно серьезных заявлениях в совершенном неподходящем контексте: он уверенно говорит Джоэлу, что слабее его и проиграет в драке, или признается Мириам, что хочет завести домашнее животное, а не ребенка. Часто асоциальные мужчины с техническим складом ума кажутся смешными непроизвольно, при этом сами никогда не обижаются на чужие шутки. Именно контраст секретной службы и трогательной сердечности в быту вызывает желание смеяться: не над, но вместе с ним. Стоит отметить, что Ноа — персонаж, который куда убедительнее звучит в паре: его супруга Астрид, новообращенная еврейка, вероятно, самая недооцененная героиня сериала.
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Ухажер-весельчак: Джоэл Мейзел (Майк Зеген)
Джоэл — смешной, порой даже очень, но он никогда не будет смешнее Мидж. Кажется, именно брешь в мужском эго в конечном счете и разрушила идеальный брак: далеко не каждый мужчина способен уступить женщине (не только в конце 50-х, но и в начале 20-х XXI века). В этом неравенстве заложено основное противоречие его типажа: мистер Мейзел шутит, чтобы понравиться — в первую очередь, девушкам. Свои отношения бывшие супруги отмеряют с момента, когда Джоэл рассмешил Мириам на вечеринке в студенческом кампусе (этой сцене посвящен отдельный флешбек). Скорее всего, именно отсутствие самоиронии и не позволяет ему стать лучшим не только за столиком кафе, но и на сцене. Джоэл слишком старается быть смешным, — а с юмором как с фокусами: все самые сложные трюки должны быть выполнены с безмятежным лицом.
Комедия притяжения: Бенджамин Эттенберг (Закари Леви)
Слишком идеален, чтобы быть правдой: доктор Эттенберг — настоящий мужчина мечты, при чем не только Роуз Вайсман
, но и Керри Бредшоу
, и любой другой героини мыльных и не очень опер. Как и в случае Ноа, работа, обремененная ответственностью за человеческую жизнь, позволяет ко всему прочему не относиться слишком серьезно. Но в то же время Бенджамина миновал комплекс Бога, присущий всем хирургам, что, прямо скажем, большая редкость. В противовес отношениям Мидж и Джоэла, роман с доктором начался с того, как уже Мириам рассмешила его, изображая радио по дороге от Катскилла до Нью-Йорка. В дальнейшем Бенджамин часто зеркалил поведение, жесты и манеру шутить Мидж: они легко настроились на одну волну, подхватывая остроты друг друга. При этом Бенджамину совершенно не нужна победа в соревновании за звание главного весельчака в паре, а достаточно отличного вечера, проведенного вместе. Но, увы, в финале этих отношений Мириам скопировала поведение бывшего мужа, испугавшись слишком идеального партнера рядом.
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Обзор фильма «Ленни», где Ленни Брюса играет Дастин Хоффман
Смешной до слез: Ленни Брюс (Люк Кирби)
Разумеется, ставить легенду стендап-комедии XX века на второе место в списке смешных мужчин «Удивительной миссис Мейзел» — каприз и кокетство, но будем считать, что Ленни вне конкурса. Эта строчка в хит-параде — как приз жюри на мировых кинофестивалях: все мы понимаем, что Брюс лучший, а их взаимодействие с Мидж — чистая магия, на которой сериал продержался бы не только пятый, но и восьмой, и десятый сезон. К сожалению, есть в комедии Ленни, одно «но», которое разбивает сердце и не позволит шуткам длиться вечно: артист скончался в 1966 году в возрасте 40 лет. И этот отпечаток фатума поблескивает в уголке глаз талантливого Люка Кирби: каждое появление Брюса сколь желанно, столь и трагично, а каждая юмореска одновременно уморительна и печальна (как номер all alone из финала второго сезона). Ленни заставляет смеяться буквально до слез.
Гэги перемен: Эйб Вайсман (Тони Шэлуб)
Фрейд не был бы разочарован верхней строчкой: самый лучший, смешной и родной человек — это, конечно, папа. Эйб Вайсман гармонично сочетает в себе бескомпромиссные патриархальные и религиозные традиции с тягой к переменам. На словах он может показаться и заносчивым, и эгоистичным, и порой агрессивным в своей тотальной невнимательности к близким. Но мастерство Эми Шерман-Палладино в том, что именно юмор позволяет залечить все противоречия и стать платформой примирения. Там, где Эйб хочет быть серьезным, отстаивая ретроградные убеждения, он выглядит смешным и, чаще всего, беспомощным. Но это обратная сторона Луны и мелкий шрифт: профессор и интеллектуал, мистер Вайсман тяготеет к сложносочиненному юмору, соседствующему с напускным нигилизмом, под которым прячется болезненное неравнодушие ко всему: от семьи до страны. Он едва поспевает за женой и дочерью, но постепенно проникается и культурой стендапа, и стремлением Мидж к самостоятельности, и даже заново ищет свое призвание в журналистике. Его комедия быта рождается из оголенных противоречий, которые всегда лучше видны со стороны.
Пожалуй, именно отец Мириам — квинтэссенция перемен, которым, по сути, и посвящен сериал. Эйб лишний раз доказывает, что шутки помогают жить дальше каждый день, даже когда вокруг бардак, дверь в кабинет заставлена коробками, а шляпка не подходит к перчаткам.
Смотрите «Удивительную миссис Мейзел» на Amazon Prime
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