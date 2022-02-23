Подними красный фонарь: «Истребитель демонов». Второй сезон

Закончился второй сезон «Истребителя демонов» с подзаголовком «Квартал красных фонарей», который в России транслировали сервисы Cruchyroll и Wakanim. Самый громкий сёнэн-сериал современности, то есть рассчитанный на мальчиков-подростков, уже продлили на третий сезон, а пока он продолжает исследовать грань между добром и злом в декорациях эпохи Тайсё, начала XX века. В новой схватке участвуют не только вымышленные создания, питающиеся человечиной, но и представительницы вполне реальных профессий — куноити (женщины-ниндзя) и ойран (уважаемые работницы публичных домов). Максим Бугулов разбирается, повзрослел ли сериал вместе со своими героями.
После сражения в поезде «Бесконечный»
трио истребителей Тандзиро, Иноскэ и Дзэницу возвращаются к изнуряющим тренировкам. Наглядная демонстрация собственной профнепригодности в борьбе с высокоранговой нечистью слишком свежа в памяти — эмоциональные же травмы не выветрятся оттуда никогда. Достигнуть нового уровня физической формы у бойцов не выйдет: в мгновения ока троицу завербует столп звука, ниндзя Тэнгэн Удзуй — и направит падаванов в Квартал красных фонарей
, где участилась пропажа людей. Среди «беглянок» из публичных домов — три супруги Удзуя, работавшие там под прикрытием.
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В чем феномен «Истребителя демонов». Краткий гид по вселенной
Последствия предыдущего сезона не прошли для сериала даром: гибель старшего товарища Кёдзиро Ренкогу, огненного столпа, и последующая слезная феерия, грозившая жесточайшей дегидратацией, позволили истребителям демонов сделать шажок по лестнице эмоционального развития. Перемены не то чтобы кардинальные, но добавляют к палитре характеров приятное разнообразие. Сказывается и появление столпа звука, требующего именовать себя «богом блестящего»: Тэнгэн пестует в подрастающем поколении дух соперничества. Дзэницу все так же подвержен истерикам, однако инфантильные всхлипы мечника все чаще уступают место агрессии на базе зависти (у Удзуя три жены!). Иноскэ, разумеется, не откажется от философии лобовой конфронтации со всем и вся, но чередует ее с неприкрытым восхищением сэмпаем. Нэдзуко тоже предстоит пройти через кульбиты демонического пубертата — и лишь правильный Тандзиро плетется в отстающих, впрочем, не без парочки усвоенных уроков.
Подход студии ufotable
напоминает игру кой-кой
: в арке «Квартал красных фонарей» сериал не только не расстался с уже продемонстрированными картами ханафуда, но и приумножил их для составления максимально выгодных комбинаций. На своих местах осталась выверенная работа с опенингом и эндингом — бальзам на душу после примитива «Токийских мстителей
», другого подросткового хита. Чередование драматичных душещипательностей в жанре «помогите Тандзиро найти здравый смысл» и слэпстик-зарисовок призвано оттенить чрезмерный саспенс — у нас тут все-таки сёнэн. Никуда не делись и астральные состояния юного протагониста, помогающие в диалоге с покойными родственниками найти ответы на непростые вопросы, остановившись в шаге от агонии. Экшн и хореография боев даже выбрались на новый уровень: «Истребитель демонов» впечатлял и в предыдущих главах, но теперь щеголяет еще и контрастом стихийного хаоса с геометрической четкостью линий.
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Обзор сериала «Токийские мстители»
Демоны, ранее совершавшие аккуратные вылазки на территорию зрительской эмпатии, теперь организовали эмоциональный редут и претендуют на звание главных героев арки. Пока истребители разбираются с очень уж абстрактными вопросами великой справедливости, людоедская нечисть оперирует простыми и понятными категориями. Человечность, братская и родительская любовь, сыновняя почтительность и помощь слабым — это, конечно, хорошо, но, когда тебя при рождении выписывают из людей, ничего не остается, как искать альтернативы. Даже самые кровожадные. Да, демонами становятся не от хорошей жизни, а их жестокость — прямое следствие нехитрой мысли «Если меня нельзя любить, значит, пусть ненавидят». Однако дальше сочувствия павшим «Истребитель демонов» идти не решается, не давая конфликту полноценно вырасти в столкновение сторон, где нет правых и виноватых. Намекнули на повседневную социальную несправедливость — и полно, пора снова браться за клинки.
Раз битва с демонами происходит в квартале развлечений, то в сериале не могли не высказаться о ситуации с ойран — уже не юдзё («женщина для удовольствия»), но еще не гейша. И снова номинальные антагонисты берут слово, сообщая, что для общества женщины — что мебель: их покупают, продают, перемещают из комнаты в комнату, наконец, ломают. Из злобы или холодного расчета, но без сожалений. Горький упрек в сторону исторической несправедливости, когда женщина действительно имела столько же прав, сколько и котацу, и гневный выкрик в окружающую повседневность, в которой члены правящей партии страны не считают
коллегинь достойными участвовать в обсуждении серьезных государственных решений (и их готовы пускать на заседания только при условии молчания). Жаль, но этим репликам суждено утонуть в фансервисе.
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Красный Марс — еще одно аниме об эпохе Тайсё и квартале красных фонарей
«Истребитель демонов» в течение приличного количества эпизодов проявлял стойкое самоограничение в вопросе вуайеризма, но название арки словно подталкивает художников разбавить высокоморальный стоицизм куда менее необходимой женской наготой. И если объективация Нэдзуко была лишь вопросом времени (не зря же томные вопли Дзэницу стали международным мемом), то появление дополнительных героинь в роли колонн для фансервисного антаблемента стало сюрпризом. Супруги Тэнгэна Удзуя — три куноити, как и положено, специализирующиеся на ядах и добыче важной информации, но отбирал он их как будто исключительно по размеру чашечек бюстгальтера. Характеры жен носят такой же номинальный характер, как и одежда: соответственно, оголенные бедра и область декольте с определенного эпизода норовят составить конкуренцию тентаклям из оби по количеству хронометража.
В целом, в вопросах визуального мастерства и жонглирования жанровыми приемами «Истребитель демонов» заметно подрос. Остается надеяться, что аналогичную доработку получат и подтексты, пока безвольно висящие мертвыми плетьми, и самоповторы: в любой непонятной ситуации Тандзиро отправляется в астрал, где получает свежую порцию премудростей. Закрываться табличкой «сёнэново-зелено» можно лишь до поры: вы либо оби подпоясайтесь, либо кэйкоги
снимите.
Тем временем, троица истребителей (и Нэдзуко в ящике) направляются в сторону «Деревни Кузнецов» — посмотрим, много ли они вынесли из «Квартала красных фонарей» и как будут распоряжаться полученными знаниями.
Смотрите «Истребителя демонов» на Cruchyroll и Wakanim
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