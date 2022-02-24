«Атака титанов». 4 сезон. 23 серия. Мы хотим мира

«Без жертв не бывает побед»: такие разговоры звучат в финальном сезоне «Атаки титанов», где мир замер на краю (как, впрочем, и наш). Мы продолжаем следить за тем, как движется к развязке монументальная сага о кровожадной природе человека, в формате лаконичных обзоров.
На очереди рекап 23 серии под заголовком «Багровый закат» (седьмая глава «Финал. Часть 2»). В тексте неизбежны спойлеры. Если вы вообще ничего не знаете об «Атаке титанов», лучше почитайте наш гид по сериалу, где интрига сохранена (или ее можно узнать, заглянув под кат). Если же просто успели запамятовать, что там было в предыдущих сериях, можете ознакомиться с краткой выжимкой.
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В образе Первородного Эрен Йегер отбыл
с острова Парадиз в сопровождении армии колоссальных титанов. Впрочем, те, как бабушка удава, еще не совсем ушли: их грозная процессия выступает фоном для событий нового эпизода.
Йегер за порог — его земляки начинают действовать. Когда все свежеобращенные титаны в Шиганшине истреблены
, на арену выходит карьерист-йегерист Флок.
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«Атака титанов»: от начала и (почти) до конца
Краткое досье. Флок — солдат Гарнизона, примкнувший к Разведотряду, когда отбирали добровольцев на миссию по возвращению стены Мария. Судя по всему, им двигало тщеславие: популярность разведки стремительно выросла после свержения короля. Несмотря на сомнительные резоны, Флок — единственный выживший в жуткой мясорубке, которую устроил Звероподобный титан (Зик Йегер). Следующий карьерный шаг — активное участие в заговоре йегеристов и поддержка «плана Эрена».
Теперь Флок считает себя главнокомандующим на Парадизе как одного из самых лояльных Йегеру людей. На горизонте — конфронтация с кадетами, которых спас
от титаньих челюстей инструктор Кис Шадис. Ранее они избили наставника по приказу Флока и теперь испытывают раскаяние. Впрочем, новый виток сопротивления на Парадизе считают
потенциальным сюжетом сиквела «Атаки титанов» — в манге до решительных действий не дошло.
Простые эльдийцы тоже разделились во мнении: одни ужасаются разрушениям и унесенным жизням, другие уверены, что «Гул земли» приведет к миру, что, в конечном счете, стоит всех возможных жертв. Этот спор сохранится, вероятно, до самой развязки.
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Армин Арлерт и Микаса Аккерман готовятся вместе с Габи к погоне за Конни Спрингером, укравшим
Фалько. Этот отчаянный жест должен подтвердить, что не все в Эльдии хотят войны. План Конни не менее отчаянный: он хочет скормить юношу матери, чтобы она завладела силой Зубастого титана и вновь смогла превращаться в человека. Фалько уже пришел в себя и делает вид, что верит россказням Конни, как тот пытается ему помочь. Лошадь с ними обоими скачет в тот самый багровый — кровавый? — закат.
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Главное же событие эпизода — конечно, пробуждение Энни Леонхарт, которая ждала своего часа аж с первого сезона, то есть почти десять лет. Впрочем, OVA «Потерянные девушки» сокращает этот срок до пяти лет, но там речь шла о работе Энни в составе Военной полиции незадолго до того, как ее разоблачат.
Там же чуть больше внимания уделено их отношениям с Хитч Дрейс — соседкой Леонхарт по комнате, которая также служила в полиции. Именно она, а не Армин Арлерт, первой оказывается в комнате, где Энни должна была прийти в себя. Однако та уже успела скрыться. Впрочем, по мокрым следам Хитч без проблем находит бывшую соседку, и вот — потасовку и перебранку спустя — они скачут прочь из города, рассматривая затылки колоссальных титанов.
Все эти четыре года Энни слышала — не очень четко — рассказы Хитч и Армина, так что имеет представление, а что вообще в мире делается. Теперь и она позволяет себе раскрыться, рассказав товарке, что было у нее на душе все это время.
Как кроху Энни оставили у ворот детского дома. Как ее удочерил мистер Леонхарт и муштровал, чтобы боевые подвиги «дочери» добыли ему звание почетного марлийца — и менее паршивую жизнь. Как Энни сломала ему ногу, усвоив все преподанные уроки. Как он со слезами на глазах умолял ее не отправляться на смертельно опасную миссию, так как проникся отеческой любовью и больше не хотел променять жизнь дочери на благосостояние. Девушке однако было все равно: она хорошо выучила, что мир вокруг враждебен, и не испытывала ни к кому особых чувств. И вот теперь она хочет вернуться домой и застать отца живым. Хотя шансы тают прямо на глазах. Еще и в эльдийском гетто, где мистер Леонхарт с земляками пытаются предупредить марлийцев о приближающейся угрозе, звучит выстрел.
В этой медленно расцветающей сюжетной линии наряду с богатой драмой есть и одна интрига. Хотел ли Эрен Йегер освободить Энни из плена, на который она себя обрекла, или же ее пробуждение станет неожиданностью и для него? Какую роль титаническая форма Леонхарт может сыграть в войне за будущее человечества?
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Напоследок сериал демонстрирует еще один козырь в рукаве. Пик и Тео Магат — Титан-перевозчик и главнокомандующий марлийской армии — встречают Ханджи Зоэ. Ее мы не видели с первой серии
«Второй части», когда она вместе с раненным Лени Аккерманом спасалась вплавь от Флока и йегеристов, разыскивавших Зика. Над Лени изрядно поработали бинтами, но он жив, а значит, у мира еще есть надежда. Даже не одна.
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